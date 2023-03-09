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Постер фильма Осведомитель
7.7
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7.7

Осведомитель

, 1935
The Informer
США / криминал, драма / 18+
Постер фильма Осведомитель
7.7

О фильме

Джипо Нолан — бывший солдат Ирландской республиканской армии, который пытается утопить свое горе в бутылке. Он хочет сбежать из Дублина и начать новую жизнь вместе со своей женщиной. Когда британцы объявляют награду за информацию о местонахождении его лучшего друга, участника ИРА, Джипо сдает товарища. Он получает средства, позволяющие ему покинуть Ирландию, но сможет ли он сбежать от своей совести?

В ролях

Виктор МакЛаглен
Гипо Нолан
Престон Фостер
Dan Gallagher
Хэзер Эйнджел
Mary McPhillip
Марго Грэхам
Кэти Мэдден
Уоллес Форд
Frankie McPhillip
Уна О’Коннор
Mrs. McPhillip
Дж. М. Керриган
Terry
Джо Сойер
Barty Mulholland
Нил Фицджералд
Tommy Connor
Дональд Мик
Дональд Мик
Peter Mulligan
Режиссер Джон Форд
Сценарист Дадли Николс, О’Флаэрти, Лиам
Композитор Макс Стайнер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1935
Премьера в мире 9 мая 1935
Дата выхода
21 июля 1950 Австрия
7 ноября 2002 Аргентина
26 июля 1935 Великобритания PG
23 июня 1950 Германия 12
20 января 1936 Дания
27 декабря 1935 Ирландия PG
9 сентября 1936 Италия
30 июля 1935 Мексика
8 ноября 1935 Нидерланды
27 января 1936 Португалия
24 мая 1935 США
13 мая 1937 Турция
1 декабря 1950 Финляндия K-16
13 сентября 1935 Франция
7 октября 1935 Швеция 15
Бюджет $243 000
Производство RKO Radio Pictures
Другие названия
The Informer, Le mouchard, Der Verräter, El delator, A besúgó, Angivaren, Angiveren, De verklikker, Delator, Dertig zilverlingen, Doušnik, Forræder, Il traditore, Ilmiantaja, Informer, Kadın ve Şeytan, O Delator, O Denunciante, O katadotis, Otoko no teki, Potępieniec, Potkazivac, Verraad, Доносникът, Осведомитель, 男の敵, Kadin ve Seytan, 밀고자, Potepieniec

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 22 голоса
7.3 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  694 В жанре «криминал»  72 В жанре «драма»  314 В фильмах США  456 В фильмах 1935 года  4
Обновлено 9 марта 2023

Цитаты

Gypo Nolan А теперь британцы думают, что я с ирландцами, а ирландцы — что я с британцами. В общем, хожу я тут без собаки, которая бы мне штаны лизала!

Отзывы о фильме

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