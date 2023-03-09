Джипо Нолан — бывший солдат Ирландской республиканской армии, который пытается утопить свое горе в бутылке. Он хочет сбежать из Дублина и начать новую жизнь вместе со своей женщиной. Когда британцы объявляют награду за информацию о местонахождении его лучшего друга, участника ИРА, Джипо сдает товарища. Он получает средства, позволяющие ему покинуть Ирландию, но сможет ли он сбежать от своей совести?
|21 июля 1950
|Австрия
|7 ноября 2002
|Аргентина
|26 июля 1935
|Великобритания
|PG
|23 июня 1950
|Германия
|12
|20 января 1936
|Дания
|27 декабря 1935
|Ирландия
|PG
|9 сентября 1936
|Италия
|30 июля 1935
|Мексика
|8 ноября 1935
|Нидерланды
|27 января 1936
|Португалия
|24 мая 1935
|США
|13 мая 1937
|Турция
|1 декабря 1950
|Финляндия
|K-16
|13 сентября 1935
|Франция
|7 октября 1935
|Швеция
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