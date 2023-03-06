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Постер фильма Брачная ночь
6.6
Киноафиша Фильмы Брачная ночь
6.6

Брачная ночь

, 1935
The Wedding Night
США / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Брачная ночь
6.6

О фильме

Тони Барретт, писатель-романист, праздная жизнь которого привела к тому, что он, как иногда говорят «исписался» и его новая рукопись оказалась скучной, нудной и непригодной к печати. Карьера зашла в тупик, и он решает уехать в тихий загородный дом в Коннектикуте, чтобы в тиши написать новую книгу. Его жена, светская львица Дора, сразу же уехала обратно, поскольку ее не устраивала жизнь в глуши. Пытаясь найти тему, герой знакомится с соседями. Это польская община (обосновавшиеся там иммигранты) и один из соседей хочет купить у него часть земли, которая совсем не используется по назначению. Так он знакомится с молодой польской девушкой Маней. Ее чистота и наивность очаровывают писателя, и он решает написать книгу, основываясь на характере и чертах девушки и описать историю ее семьи. Между ними вспыхивают чувства, которые, в общем-то, неожиданны и ставят их жизнь с ног на голову.

В ролях

Гэри Купер
Гэри Купер
Tony Barrett
Анна Стэн
Manya Novak
Ральф Беллами
Ральф Беллами
Fredrik Sobieski
Хелен Винсон
Dora Barrett
Сиг Руман
Mr. Jan Novak
Эстер Дэйл
Mrs. Kaise Novak
Леонид Снегов
Sobieski
Eleanor Wesselhoeft
Mrs. Sobieski
Милла Девенпорт
Grandmother
Agnes Anderson
Helena
Режиссер Кинг Видор
Сценарист Сэмюэл Голдвин, Эдвин Х. Нопф, Эдит Фицджералд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1935
Премьера в мире 8 марта 1935
Дата выхода
8 марта 1935 США NR
3 мая 1935 Франция
Производство The Samuel Goldwyn Company
Другие названия
The Wedding Night, A Noite Nupcial, Bröllopsnatt, Die Nacht der Liebe, En eneste nat, Hääyö, İlk Gece, Noc weselna, Noche nupcial, Noite de Pecado, Notte di nozze, Soir de noces, Svadbena noć, Svatební noc, Utolsó éjszaka, Νύκτα γάμου, Νύχτα γάμου, Брачная ночь, 結婚の夜（1935）

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 6 марта 2023

Отзывы о фильме

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