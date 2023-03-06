Брачная ночь, 1935

Тони Барретт, писатель-романист, праздная жизнь которого привела к тому, что он, как иногда говорят «исписался» и его новая рукопись оказалась скучной, нудной и непригодной к печати. Карьера зашла в тупик, и он решает уехать в тихий загородный дом в Коннектикуте, чтобы в тиши написать новую книгу. Его жена, светская львица Дора, сразу же уехала обратно, поскольку ее не устраивала жизнь в глуши. Пытаясь найти тему, герой знакомится с соседями. Это польская община (обосновавшиеся там иммигранты) и один из соседей хочет купить у него часть земли, которая совсем не используется по назначению. Так он знакомится с молодой польской девушкой Маней. Ее чистота и наивность очаровывают писателя, и он решает написать книгу, основываясь на характере и чертах девушки и описать историю ее семьи. Между ними вспыхивают чувства, которые, в общем-то, неожиданны и ставят их жизнь с ног на голову.