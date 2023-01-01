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Брачная ночь Брачная ночь
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The Wedding Night

Брачная ночь, 1935

1935 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Тони Барретт, писатель-романист, праздная жизнь которого привела к тому, что он, как иногда говорят «исписался» и его новая рукопись оказалась скучной, нудной и непригодной к печати. Карьера зашла в тупик, и он решает уехать в тихий загородный дом в Коннектикуте, чтобы в тиши написать новую книгу. Его жена, светская львица Дора, сразу же уехала обратно, поскольку ее не устраивала жизнь в глуши. Пытаясь найти тему, герой знакомится с соседями. Это польская община (обосновавшиеся там иммигранты) и один из соседей хочет купить у него часть земли, которая совсем не используется по назначению. Так он знакомится с молодой польской девушкой Маней. Ее чистота и наивность очаровывают писателя, и он решает написать книгу, основываясь на характере и чертах девушки и описать историю ее семьи. Между ними вспыхивают чувства, которые, в общем-то, неожиданны и ставят их жизнь с ног на голову.

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1935
Возраст 12+
Режиссер
Кинг Видор
В ролях
Гэри Купер
Гэри Купер
Анна Стэн
Ральф Беллами
Хелен Винсон
Сиг Руман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Брачная ночь 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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