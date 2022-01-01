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Бенно Фюрманн

Benno Fürmann
Бенно Фюрманн
Бенно Фюрманн Benno Fürmann
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Дата рождения
17 января 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Место рождения
Кройцберг, Германия
Биография Бенно Фюрманна

Фильмография Бенно Фюрманна
Небеса подождут
Небеса подождут
драма, комедия, мелодрама 2020, Германия
5.0
Уцелевшая
Уцелевшая
триллер, боевик 2015, США
5.0
Чепуха и банда носухи
Чепуха и банда носухи
комедия, семейный 2014, Германия
6.0
Зеленая планета
Зеленая планета
документальный 2012, Германия
8.0
Том Сойер
Том Сойер
семейный, приключения 2011, Германия
5.0
В темноте
В темноте
драма, военный 2011, Германия / Канада / Франция / Польша
7.0
Граница
Граница
триллер 2010, Германия
5.0
Друзья навсегда
Друзья навсегда
анимация, семейный 2009, Германия / Франция / Италия
4.0
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