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Бенно Фюрманн
Бенно Фюрманн
Benno Fürmann
О персоне
Фильмография
Бенно Фюрманн
Benno Fürmann
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Дата рождения
17 января 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Место рождения
Кройцберг, Германия
Биография Бенно Фюрманна
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Фильмография Бенно Фюрманна
Небеса подождут
драма, комедия, мелодрама
2020, Германия
5.0
Уцелевшая
триллер, боевик
2015, США
5.0
Чепуха и банда носухи
комедия, семейный
2014, Германия
6.0
Зеленая планета
документальный
2012, Германия
8.0
Том Сойер
семейный, приключения
2011, Германия
5.0
В темноте
драма, военный
2011, Германия / Канада / Франция / Польша
7.0
Граница
триллер
2010, Германия
5.0
Друзья навсегда
анимация, семейный
2009, Германия / Франция / Италия
4.0
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