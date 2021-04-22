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Малик Зиди

Malik Zidi
Малик Зиди
Малик Зиди Malik Zidi
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Дата рождения
14 февраля 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Биография Малика Зиди

Родился 14 февраля 1975 года. Сен-Мор-де-Фоссе, Франция.

Фильмография Малика Зиди
Кислород
Кислород
фантастика, триллер 2021, США / Франция
6.0
Кислород
Кислород
драма, фэнтези, фантастика 2021, Франция / США
6.0
Жизнь на перемотке
Жизнь на перемотке
комедия, мелодрама 2019, Франция
7.0
Дикарь
Дикарь
биография 2017, Франция
5.0
Мария Кюри
Мария Кюри
драма, мелодрама 2016, Польша / Германия / Франция
5.0
Невероятная тайна Лулу
Невероятная тайна Лулу
анимация, семейный 2015, Франция
7.0
Сделано во Франции
Сделано во Франции
триллер, криминал, драма 2015, Франция
6.0
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22 апреля 2021 10:52
Мелани Лоран из «Бесславных ублюдков» снимется в новом триллере Александра Ажа Первоначально главную роль должна была получить Нуми Рапас.
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24 июля 2020 13:09
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