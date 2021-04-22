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Малик Зиди
Малик Зиди
Malik Zidi
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Малик Зиди
Malik Zidi
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Дата рождения
14 февраля 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Биография Малика Зиди
Родился 14 февраля 1975 года. Сен-Мор-де-Фоссе, Франция.
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Фильмография Малика Зиди
Кислород
фантастика, триллер
2021, США / Франция
6.0
Кислород
драма, фэнтези, фантастика
2021, Франция / США
6.0
Жизнь на перемотке
комедия, мелодрама
2019, Франция
7.0
Дикарь
биография
2017, Франция
5.0
Мария Кюри
драма, мелодрама
2016, Польша / Германия / Франция
5.0
Невероятная тайна Лулу
анимация, семейный
2015, Франция
7.0
Сделано во Франции
триллер, криминал, драма
2015, Франция
6.0
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