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Кейт Эшфилд
Кейт Эшфилд
Kate Ashfield
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Кейт Эшфилд
Kate Ashfield
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Дата рождения
28 мая 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Биография Кейт Эшфилд
Родилась 28 мая 1972 года. Олдхэм, Великобритания.
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Фильмография Кейт Эшфилд
Отель для самоубийц
детектив, драма
2019, Норвегия / Дания / Германия
5.0
Поздние цветы
драма
2011, Франция
5.0
Юнайтед. Мюнхенская трагедия
спорт, драма
2011, Великобритания
7.0
Зомби по имени Шон
ужасы, комедия
2004, Великобритания / Франция / США
7.0
В последний момент
драма, триллер, мистика
2001, Великобритания / США
5.0
Зона военных действий
драма
1998, Великобритания / Италия
7.0
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21 января 2022 16:33
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