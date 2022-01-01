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Керри Фокс
Керри Фокс
Kerry Fox
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Керри Фокс
Kerry Fox
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Дата рождения
30 июля 1966
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Биография Керри Фокс
Родилась 30 июля 1966 года. Веллингтон, Новая Зеландия.
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Фильмография Керри Фокс
Редкие звери
комедия, драма, мелодрама
2019, Великобритания
5.0
Малыш Джо
фантастика, триллер
2019, Австрия / Великобритания / Германия
5.0
Свадьба по высшему разряду
комедия
2019, Австралия
6.0
Эксперимент «Офис» 2
ужасы, боевик, комедия
2017, США
6.0
Месть от кутюр
драма
2015, Австралия
7.0
День Патрика
драма, мелодрама
2014, Ирландия
6.0
Военная книга
драма, военный
2014, Великобритания
6.0
Мистер Пип
военный, драма
2012, Папуа - Новая Гвинея / Австралия / Новая Зеландия
7.0
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