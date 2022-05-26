Содержание:

Бальтасар Кормакур – Фильмы

- Бальтасар Кормакур – «Клятва»

- Бальтасар Кормакур – «Эверест»

- Бальтасар Кормакур – «Во власти стихии»

Бальтасар Кормакур – Личная жизнь

Бальтасар Кормакур родился 27 февраля 1966 года в Рейкьявике. Его отец – испанский художник Бальтасар Сампер, переехавший в Исландию в 1963 году. Закончил Исландскую национальную академию изящных искусств.



Бальтасар Кормакур – Фильмы

Кормакур является актером, режиссером и продюсером. Впервые появился на экране в 1992 году в исландском фильме «Обои: эротическая история любви», после этого сыграл главные роли в драме «Агнес» о молодой служанке, которую домогается ее хозяин-шериф, и комедии «Остров дьявола» о бедняках, живущих в заброшенных после Второй Мировой Войны бункерах.



В 2000 году Кормакур выпустил первый свой собственный фильм «101 Рейкьявик» о необычном любовном треугольнике между бездельником Хлынуром, его матерью и любовницей матери. Фильм собрал множество наград на международных кинофестивалях, в том числе в Локарно, в Торонто и в Салониках, а также сделал режиссера знаменитостью. В 2002 году на экранах появилась семейная драма «Море», а год спустя фильм «Ненастная погода» о близких отношениях психиатра и пациентки.



В 2005 году режиссер выпустил свой первый англоязычный фильм «Прогулка на небеса» о загадочной смерти мошенника, жизнь которого была застрахована на миллион долларов. В фильме сыграли Карл Антон Ли, Джулия Стайлз и Питер Койот. После этого Корнакур вернулся в Исландию и снял комедию об абсурдности брака «Свадьба белой ночью», триллер о контрабандистах «Рейкьявик-Роттердам» и фильм-фэнтези «Страна вечного лета».



Новая волна международной известности пришла к режиссеру в 2012 году, когда он вернулся к англоязычному кино и снял боевик «Контрабанда» с Кейт Бекинсейл и Марком Уолбергом. В 2015 году на экраны вышел «Эверест» с Джейсоном Кларком, который был высоко оценен зрителями и критиками. В 2016 году режиссер закончил свой очередной исландский фильм «Клятва», в котором сам сыграл главную роль. На 2018 год запланирован выход нового блокбастера Корнакура «Во власти стихии» с Шейлин Вудли и Сэмом Клафлином.



Бальтасар Кормакур – «Клятва»

Криминальная драма 2016 года о хирурге Финнуре (Бальтасар Кормакур), который подозревает, что его дочь Анна (Гера Хилмарсдоттир) связалась с преступником – Оттаром (Гисли Орн Гардарссон), торговцем наркотиками. Он доносит на парня в полицию, и в результате обыска у Оттара находят мешок кокаина. Однако, преступника быстро отпускают, и Оттар начинает требовать свой убыток с Финнура, угрожая, что отдаст Анну для потехи своим дружкам. Финнур снова обращается в полицию, но там его не слушают, и он вынужден действовать самостоятельно.





Бальтасар Кормакур – «Эверест»

Драматический триллер 2015 года, основанный на реальных событиях, имевших место в Гималаях в мае 1996 года. Опытный инструктор Роб Холл (Джейсон Кларк), руководитель экспедиции Adventure Consultants, собирается покорить Эверест с лучшими альпинистами. Одновременно с ними стартует еще одна коммерческая экспедиция Mountain Madness – под руководством Скотта Фишера (Джейк Джилленхол). Но самая высокая гора планеты готова покориться далеко не каждому смельчаку.





Бальтасар Кормакур – «Во власти стихии»

Фильм-катастрофа, выход которого намечен на июнь 2018 года. Ричард Шарл (Сэм Клафлин) и Тами Олдхэм (Шейлин Вудли) случайно встречаются на Таити, и между ними завязывается роман. Они решают отправиться вдвоем в рискованное путешествие на яхте по Тихому океану. Предвкушая опасное приключение, они попадают в один из самых мощных ураганов в истории. Фильм основан на реальных событиях.



Бальтасар Кормакур – Личная жизнь

Кормакур женат на исландке Лиле Пальмадоттир. Их сын Бальтасар Бреки Бальтасарссон стал актером.