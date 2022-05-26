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Бальтасар Кормакур

Baltasar Kormákur
Бальтасар Кормакур
Бальтасар Кормакур Baltasar Kormákur
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Дата рождения
27 февраля 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Рейкьявик, Исландия
Рост
186 см
Биография Бальтасара Кормакура

Содержание: 
Бальтасар Кормакур – Фильмы
  - Бальтасар Кормакур – «Клятва»
  - Бальтасар Кормакур – «Эверест»
  - Бальтасар Кормакур – «Во власти стихии»
Бальтасар Кормакур – Личная жизнь

Бальтасар Кормакур родился 27 февраля 1966 года в  Рейкьявике. Его отец – испанский художник Бальтасар Сампер, переехавший в Исландию в 1963 году. Закончил Исландскую национальную академию изящных искусств.


Бальтасар Кормакур – Фильмы

Кормакур является актером, режиссером и продюсером. Впервые появился на экране в 1992 году в исландском фильме «Обои: эротическая история любви», после этого сыграл главные роли в драме «Агнес» о молодой служанке, которую домогается ее хозяин-шериф, и комедии «Остров дьявола» о бедняках, живущих в заброшенных после Второй Мировой Войны бункерах.

В 2000 году Кормакур выпустил первый свой собственный фильм «101 Рейкьявик» о необычном любовном треугольнике между бездельником Хлынуром, его матерью и любовницей матери. Фильм собрал множество наград на международных кинофестивалях, в том числе в Локарно, в Торонто и в Салониках, а также сделал режиссера знаменитостью. В 2002 году на экранах появилась семейная драма «Море», а год спустя фильм «Ненастная погода» о близких отношениях психиатра и пациентки.

В 2005 году режиссер выпустил свой первый англоязычный фильм «Прогулка на небеса» о загадочной смерти мошенника, жизнь которого была застрахована на миллион долларов. В фильме сыграли Карл Антон Ли, Джулия Стайлз и Питер Койот. После этого Корнакур вернулся в Исландию и снял комедию об абсурдности брака «Свадьба белой ночью», триллер о контрабандистах «Рейкьявик-Роттердам» и фильм-фэнтези «Страна вечного лета».

Новая волна международной известности пришла к режиссеру в 2012 году, когда он вернулся к англоязычному кино и снял боевик «Контрабанда» с Кейт Бекинсейл и Марком Уолбергом. В 2015 году на экраны вышел «Эверест» с Джейсоном Кларком, который был высоко оценен зрителями и критиками. В 2016 году режиссер закончил свой очередной исландский фильм «Клятва», в котором сам сыграл главную роль. На 2018 год запланирован выход нового блокбастера Корнакура «Во власти стихии» с Шейлин Вудли и Сэмом Клафлином.


Бальтасар Кормакур – «Клятва»

Криминальная драма 2016 года о хирурге Финнуре (Бальтасар Кормакур), который подозревает, что его дочь Анна (Гера Хилмарсдоттир) связалась с преступником – Оттаром (Гисли Орн Гардарссон), торговцем наркотиками. Он доносит на парня в полицию, и в результате обыска у Оттара находят мешок кокаина. Однако, преступника быстро отпускают, и Оттар начинает требовать свой убыток с Финнура, угрожая, что отдаст Анну для потехи своим дружкам. Финнур снова обращается в полицию, но там его не слушают, и он вынужден действовать самостоятельно.



Бальтасар Кормакур – «Эверест»

Драматический триллер 2015 года, основанный на реальных событиях, имевших место в Гималаях в мае 1996 года. Опытный инструктор Роб Холл (Джейсон Кларк), руководитель экспедиции Adventure Consultants, собирается покорить Эверест с лучшими альпинистами. Одновременно с ними стартует еще одна коммерческая экспедиция  Mountain Madness – под руководством Скотта Фишера (Джейк Джилленхол). Но самая высокая гора планеты готова покориться далеко не каждому смельчаку.



Бальтасар Кормакур – «Во власти стихии»

Фильм-катастрофа, выход которого намечен на июнь 2018 года. Ричард Шарл (Сэм Клафлин) и Тами Олдхэм (Шейлин Вудли) случайно встречаются на Таити, и между ними завязывается роман. Они решают отправиться вдвоем в рискованное путешествие на яхте по Тихому океану. Предвкушая опасное приключение, они попадают в один из самых мощных ураганов в истории. Фильм основан на реальных событиях.


Бальтасар Кормакур – Личная жизнь

Кормакур женат на исландке Лиле Пальмадоттир. Их сын Бальтасар Бреки Бальтасарссон стал актером.

Интересные факты о Бальтасаре Кормакуре
  • Консультантом фильма «Эверест» выступил Лу Касишке, один из выживших в трагедии 1996 года. Он написал об этом книгу «После ветра».
  • Съемки «Эвереста» проходили на высоте 4877 метров.
  • Номер 101 в названии фильма «101 Рейкьявик» - это почтовый индекс центра города.
Фильмография Бальтасара Кормакура
Зверь
Зверь
приключения, драма, ужасы 2022,
0.0
Во власти стихии
Во власти стихии
драма 2018, США
7.0
Клятва
Клятва
триллер 2016, Исландия
7.0
Эверест
Эверест
драма, приключения, триллер 2015, США / Великобритания
7.0
Два ствола
Два ствола
драма, криминал, боевик, триллер 2013, США
7.0
Контрабанда
Контрабанда
триллер 2012, США / Великобритания
6.0
Пучина
Пучина
боевик, драма 2012, Исландия
6.0
До последнего вздоха
До последнего вздоха
драма 2010, США
7.0
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Фотографии Бальтасара Кормакура Все фотографии
Бальтасар Кормакур Бальтасар Кормакур с женой на Венецианском фестивале Бальтасар Кормакур с актерами фильма Эверест Бальтасар Кормакур
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