Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Архив
Киноафиша
Новости
Архив новостей
Архив новостей за октябрь 2016 года
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
31 октября 2016
«Доктор Стрэндж» стартовал в международном прокате со сборами в $86 млн долларов
Спецпоказ фильма «На игле» на большом экране
Дольф Лундгрен составит компанию Стивену Амеллу в 5 сезона «Стрелы»
Кейт Босуорт сыграет главную роль в байопике об убийстве Шэрон Тейт
Триллер Даррена Аронофски с Дженнифер Лоуренс получил название и дату выхода
Показ фильма «Цирк» на «Лендоке»
Анджелина Джоли и Брэд Питт продали общий дом в Новом Орлеане
В Москве пройдёт Международный кинофестиваль имени Саввы Морозова
Режиссер «Тор: Рагнарек» отметил завершение съемок новым видео
Пятого «Рэмбо» снимут без Сильвестра Сталлоне
Итоги фестиваля West Wind
Предпремьерный показ фильма «Прибытие» от «Киноафиши.инфо»
Дженнифер Лоуренс вошла в десятку самых сексуальных женщин мира
Леонардо ДиКаприо призывают вернуть гонорар за «Волка с Уолл-стрит»
FOX готовится анонсировать 11 сезон «Секретных материалов»
Тоби Магуайр продает супружеский особняк после объявления о разводе
Эксклюзивное интервью с режиссёром Павлом Лунгиным
В возрасте 101 года скончался актер Владимир Зельдин
29 октября 2016
Топ 10 самых кассовых экранизаций видео игр в истории Голливуда
Награждение победителей кинофестиваля «Шорты»
Родители Дакоты и Эль Фаннинг разводятся после 27 лет брака
28 октября 2016
XV Международный фестиваль «Начало»
Музыку для «Матильды» Алексея Учителя запишет Оркестр Мариинского театра
Звезда «Касла» Стана Катич сыграет агента ФБР в новом сериале
Глава Marvel: Роберт Дауни-младший и Крис Эванс останутся в киновселенной «на много-много лет»
BBC снимет сериал по криминальному роману Джоан Роулинг
Бенедикт Камбербэтч пообещал объединить Мстителей в «Войне бесконечности»
Ночь ужасов в Киносфере IMAX
XI Международный кинофестиваль «Мир знаний» пройдёт в Санкт-Петербурге
Джейми Фокс снимет Еву Лонгорию в своем дебютном фильме
Кристен Стюарт и St Vincent впервые вышли в свет вместе
27 октября 2016
Стали известны сроки проведения XXII Открытого российского фестиваля анимационного кино
В Москве пройдёт фестиваль «BLICK'16. Mузыка в кино»
«Доктора Стрэнджа» в формате 4DX покажут в сети кинотеатров «Синема Парк»
Клайв Оуэн и Дакота Фаннинг снялись в короткометражном фильме BMW
Новые кадры: «Взаперти» с Наоми Уоттс
«Доктор Стрэндж» получил высшую оценку критиков
Фото: Хью Джекман и Зак Эфрон приступили к съемкам «Величайшего шоумена Земли»
Меган Фокс впервые показала фото новорожденного сына
Фанаты «Ходячих мертвецов» требуют дать Эндрю Линкольну премию «Эмми»
Эдди Редмэйн мог сыграть Тома Реддла в «Гарри Поттере»
Открытие фестиваля российского кино «Человек, познающий мир»
BBC анонсировал дату выхода 4 сезона «Шерлока»
26 октября 2016
Эксклюзивное интервью Жана Дюжардена, исполнителя главной роли фильма «Супер Брис»
Доктор Стрэндж и другие новинки кинопроката в 55 выпуске нашего обзора!
В Санкт-Петербурге пройдёт Международный кинофестиваль VOICES
Экранизацией игры Uncharted займется режиссер «Ночи в музее»
Альтернативная сцена убийства из 7 сезона «Ходячих мертвецов» появилась в сети
Новый сериал с Джейсоном Момоа продлили на второй сезон до начала первого
Фото: в Нью-Йорке начались съемки «Восемь подруг Оушена»
Кейт Бекинсейл разводится с мужем
Квентина Тарантино просят снять сиквел "Дэдпула"
Фестиваль детского кино в «Люксоре»
Режиссёр «Коловрата» приступил к съёмкам новой исторической драмы «Джульбарс»
Начались съёмки фэнтезийного боевика «Скиф»
25 октября 2016
Halloween Scary Party в кинотеатре «МОНИТОР Болгария»
Хэллоуин в кинотеатре «Люксор»
Линдси Лохан оказалась на грани банкротства
Скарлетт Йоханссон открыла магазин попкорна в Париже
Крис Прэтт присоединится к Анне Фэрис в сериале «Мамаша»
Энн Хэтэуэй призналась, что не радовалась победе на "Оскар"-2013
Сиенна Миллер и София Бутелла претендуют на роль Домино в «Дэдпул 2»
Два дня анимации в киноцентре «Родина»
24 октября 2016
Викторина Кинофан для любителей кино в Москве и Санкт-Петербурге
В России стартует Российско-итальянский кинофестиваль
«Ученик» поборется за «Азиатский Оскар»
В Лос-Анджелесе покажут российское кино
Рене Зеллвегер и Киану Ривз рассказали, почему не любят социальные сети
Мариса Томей составит компанию Роберту Де Ниро в комедии «Война с дедушкой»
Бенедикт Вонг присоединился к касту «Мстители: Война бесконечности»
Крис Пайн снимется в семейном фэнтези «Трещина во времени»
Брэд Питт отказался от суда и предоставил Анджелине Джоли опеку над детьми
Джендри вернется в 7 сезоне «Игры престолов»
По фильму «Враг государства» снимут сериал
Анджелина Джоли и Брэд Питт продают французское поместье
Международный кинофестиваль «Ноль Плюс» пройдёт в Тюмени
Дэниел Рэдклифф займется контрабандой наркотиков в новом триллере
Дакота Фаннинг снимется в режиссерском дебюте Кирстен Данст
Дженнифер Лоуренс снимется в биографической драме о писательнице Зельде Фицджеральд
Леонардо ДиКаприо примерит роль легендарного музыкального продюсера
Режиссер «Дэдпул 2» покинул проект из-за разногласий с Райаном Рейнольдсом
Джуд Лоу повторит свою роль во втором сезоне «Молодого Папы»
Звезда «Ходячих мертвецов» Лори Холден снимется в сериале «Американцы»
Дональд Гловер снимется в спин-оффе «Звездных войн» о молодом Хане Соло
23 октября 2016
Леонардо ДиКаприо едва не утонул во время съемок
21 октября 2016
В Санкт-Петербурге прошёл пресс-показ фильма «Я, Дэниел Блейк»
В Санкт-Петербурге пройдёт кинофестиваль «Russian Elementary Cinema»
Завершились съемки отечественного хоррора «Невеста»
Видео: Киану Ривз учится управляться с оружием на съемках «Джон Уик 2»
Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта отказался от встреч с отцом
Роберт Паттинсон похудел на 15 кг ради роли
Тоби Магуайра засняли с молодой блондинкой перед объявлением о разводе
Джим Керри подал в суд на мать покончившей самоубийством бывшей девушки
«Черная пантера» Marvel получила рабочее название «Родина»
Аарон Пол снимется в фантастическом триллере «Андроид» с Ольгой Куриленко
Анна Кэмп вернется в «Идеальный голос 3»
Коби Смолдерс вернется в «Мстители: Война бесконечности»
Торри Девито вернется в финальном сезоне «Милых обманщиц»
Джина Гершон появится в 3 сезоне «Империи»
20 октября 2016
Хью Джекман в дебютном трейлере «Логана»
Колин Ферт присоединился к касту «Мэри Поппинс возвращается»
Ричард Гир официально развелся с женой после 11 лет брака
Хавьер Бардем и Пенелопа Крус снимутся в байопике о наркобароне Пабло Эскобаре
Сериал «Американская история преступлений» продлен на 3 сезон
Бывшая няня Анджелины Джоли уверена, что актриса повторяет ошибки своей мамы
Режиссер «Логана» показал Хью Джекмана в образе постаревшего Росомахи
В кинотеатре «Художественный» пройдёт показ «Франкенштейна»
Шайя ЛаБаф подтвердил женитьбу на Мии Гот
Премьера 8 сезона «Ходячих мертвецов» состоится одновременно в 125 странах
Бенедикт Камбербэтч опроверг слухи о завершении «Шерлока»
Ким Кэтролл заявила, что «Секс в большом городе» разрушил ее брак
IX Международный студенческий Форум по связям с общественностью в сфере кино и телевидения пройдёт в Санкт-Петербурге
19 октября 2016
Marvel показала первый трейлер «Стражей Галактики 2»
В Санкт-Петербурге пройдёт фестиваль «Мультивидение»
«Джек Ричер 2: Никогда не останавливайся» и другие новинки кино в 54 выпуске обзора от Киноафиши!
В Крыму пройдёт 8-й фестиваль российского и художественного кино «Человек, познающий мир»
Начались съёмки сиквела фильма «Приключения Паддингтона»
Джеймса Франко будут судить за избиение фотографа
Кевин Костнер составит компанию Джессике Честейн в драме о подпольном покере
Фестиваль российского кино «Спутник над Польшей» пройдёт в Варшаве
Белла Торн снялась для Playboy
В октябре прошли съёмки картины «Морской узел, или мой дедушка Капитан»
Кирилл Серебренников покажет серию короткометражных фильмов о поколении «слэш»
Итоги Фестиваля актуального научного кино «ФАНК»
Бен Аффлек начнет снимать «Бэтмена» весной 2017
Эксклюзивное интервью «Киноафиши» с актером Петром Федоровым
18 октября 2016
У Керри Вашингтон родился сын
Тоби Магуайр разводится с женой после 9 лет брака
Автор "Остина Пауэрса" напишет сценарий к "Шреку 5"
Вторая серия 7 сезона «Ходячих мертвецов» станет одним из самых длинных эпизодов сериала
В Санкт-Петербурге пройдёт фестиваль Старкон: Хэллоуин
Режиссер «Мира Юрского периода 2» пообещал «мрачный и страшный» сиквел
Джо Манганьелло предложил Анну Кендрик на роль Робина в «Бэтмене» Бена Аффлека
Федор Бондарчук озвучил героя мультфильма «Босс-молокосос»
Натан Филлион прокомментировал неожиданный финал «Касла»
Marvel уже готовит сиквел нового «Человека-паука»
Первый кадр: Стивен Мерчант в роли мутанта-альбиноса в "Логане"
Звезды "Лавинг" Рут Негга и Джоэл Эдгертон снялись для Vogue
17 октября 2016
В Санкт-Петербурге пройдёт Международный кинофестиваль «Альтернативная территория кино»
В Москве пройдёт 36-й Международный фестиваль ВГИК
«Инферно» с Томом Хэнксом заработал $47 млн в премьерный уикенд
Постер «Инопланетянина» Спилберга продали с аукциона почти за $400 000
Вин Дизель заговорит на 16 языках в «Стражах Галактики 2»
Джон Гудман и Джон Туртурро вернутся в «Трансформеры 5»
«Затерянный город Z» с Робертом Паттинсоном получил дату премьеры
Леонардо ДиКаприо может лишиться поста в ООН
Звезда «Лузеров» Дианна Агрон вышла замуж
В 7 сезоне «Игры престолов» Джон Сноу встретится с Теоном Грейджоем
Звезда «Зачарованных» обвинила голливудского продюсера в изнасиловании
Показ фильма «Милый, дорогой, любимый, единственный…»
Джейми Дорнан обнажился в трейлере нового сезона сериала «Крах»
Режиссер «Варкрафта» снимет научную фантастику с Александром Скарсгардом и Полом Раддом
Скарлетт Йоханссон предложила Marvel идею для соло-фильма о Черной вдове
Пресс-показ фильма «Я, Дэниел Блейк» от «Киноафиши.инфо»
Сериал «Ван Хельсинг» продлен на второй сезон
Disney снимет своего «Дон Кихота»
«Ходячих мертвецов» продлили на 8 сезон
Николь Кидман назвали самой вероятной претенденткой на «Оскар»-2017
MTV снимет сериал по роману «Война миров»
ХVI Международный кинофестиваль студенческих фильмов «ПитерКиТ»
16 октября 2016
Робби Амелл и Италия Риччи поженились
Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис во второй раз стали родителями
Крис Хемсворт появится в камео в «Доктор Стрэндж»
14 октября 2016
Шедевры немого кино в киноцентре «Родина»
Фестиваль «Датская национальная школа кинематографии» пройдёт в Эрарте
«Дуэлянт» получил дату релиза в американском прокате
Закончились съёмки картины «Время первых»
«Инферно», «Новая эра Z» и другие новинки в 53 выпуске обзора Киноафиши
Джоан Роулинг анонсировала пять фильмов по «Гарри Поттеру»
13 октября 2016
Disney заплатит Харрисону Форду 2 миллиона долларов за сломанную ногу
Шарлиз Терон снялась в новой рекламной кампании Dior
Ума Турман борется с бывшим женихом за дочь
Первый кадр: Эмбер Херд в «Лиге справедливости»
Бойд Холбрук заменит Бенисио дель Торо в новом «Хищнике»
Эксклюзивное интервью Киноафиши с Евгением Цыгановым и Павлом Баршаком
12 октября 2016
«Доктор Стрэндж» (2016): трейлеры, дата выхода, актеры, интересные факты о фильме
Джесси Айзенберг впервые станет отцом
Эмма Уотсон призывает покончить с браками несовершеннолетних в Африке
Анджелина Джоли угрожает судом селебрити-блоггеру
«Крёстный отец» на большом экране
Показ мультфильма «До любви» и встреча с Игорем Ковалёвым на «Лендоке»
Гай Ричи снимет ремейк «Аладдина» для Disney
Бен Аффлек снова поборется за «Оскар»
Триллер «Сфера» с Эммой Уотсон и Томом Хэнксом получил дату премьеры
По фильму «Вечное сияние чистого разума» снимут телесериал
Люк Эванс сыграет создателя комиксов о Чудо-женщине
«Доктор Стрэндж» получил первую кинонаграду еще до премьеры
Сигурни Уивер примерит роль злодейки в сериале «Защитники» Marvel
Форест Уитакер присоединился к касту «Черной пантеры» Marvel
Эмили Мортимер составит компанию Эмили Блант в «Мэри Поппинс возвращается»
Эми Адамс снова примерит образ принцессы в сиквеле «Зачарованной»
11 октября 2016
В сети появилась игра по фильму «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся»
Закрытие фестиваля «Современное кино Греции»
Эштон Катчер выучил русский язык ради Милы Кунис
Таблоиды приписали Анджелине Джоли роман с арабским миллионером
«Девушка в поезде» возглавила международный бокс-офис
Кассовые сборы «В поисках Дори» преодолели миллиард долларов
«Джейсон Борн» официально стал самым кассовым фильмом франшизы
Фестиваль Le Cinema Françai в СИНЕМА ПАРК
Дэниел Крэйг подтвердил возвращение в «Бондиану»
«Бегущий по лезвию 2» получил официальное название и дату премьеры
Показ короткого метра Каннского кинофестиваля 2016 на «Лендоке»
Кинофестиваль молодого кино «Зелёное яблоко»
Рэйчел МакАдамс и Рэйчел Вайс сыграют влюбленных в драме «Неповиновение»
Выход «Доктор Стрэндж» в России запоздает из-за премьеры «Ледокола»
Новый сериал Marvel «Железный кулак» получил дату премьеры
Первый кадр: Патрик Стюарт в роли профессора Ксавьера в «Росомахе 3»
Warner Bros выпустит расширенную версию «Отряда самоубийц»
В России снимут ремейк сериала «Менталист»
Дэйзи Ридли снимется в «Убийстве в Восточном экспрессе» с Джонни Деппом
В Санкт-Петербурге прошёл пресс-показ фильма «Новая эра Z»
Шайя ЛаБаф женился в Лас-Вегасе
10 октября 2016
Первый международный Красноярский кинофестиваль
Открытие кинотеатра «Колтуши СИНЕМА»
Майли Сайрус заявила, что ей платили слишком мало в «Ханне Монтане»
Линдси Лохан навестила сирийских беженцев в Турции
Стало известно, сколько зарабатывают звезды «Игры престолов»
Норман Ридус анонсировал триквел «Святых из Бундока»
8 октября 2016
Расписание показов фестиваля «Современное кино Греции»
7 октября 2016
Программа показов в «Колтуши СИНЕМА» на октябрь
В «Родине» открывается театральный сезон
Фильм-балет «Лебединое озеро» покажут в кинотеатре «Чайка»
6 октября 2016
В Санкт-Петербурге пройдёт Неделя итальянского языка
Завершились съёмки фильма «Проект «Gemini»
Universal снимет фильм по игре Gears of War
Три актрисы претендуют на роль подруги молодого Хана Соло
Третий фильм о Росомахе с Хью Джекманом получил официальное название
Джейсон Момоа вернется в 7 сезон «Игры престолов»
Дакота Джонсон отпраздновала день рождения в компании Кары Делевинь
Все части «Гарри Поттера» снова покажут в кинотеатрах
Всероссийский марафон «Гарри Поттера» в «Синема Парк»
Женская версия «Друзей Оушена» выйдет в июне 2018 года
Тори Спеллинг и Дин Макдермотт ждут пятого ребенка
Звезда сериала «Оранжевый — хит сезона» Лора Препон и Бен Фостер помолвлены
5 октября 2016
Дом странных детей мисс Перегрин и другие новинки проката в 52 выпуске нашего обзора!
В Санкт-Петербурге пройдёт Уик-энд кино Венгрии
Эксклюзивное интервью с музыкантом и актером Олегом Гаркушей
Disney выпустит полнометражный ремейк «Мулан» в ноябре 2018
Тильда Суинтон и Дакота Джонсон снимутся в ремейке «Суспирии» Дарио Ардженто
Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон сыграет Гая Фокса в новом мини-сериале BBC
Николас Холт составит компанию Бенедикту Камбербэтчу в «Войне токов»
«Стражи Галактики» стали рекордсменом по количеству смертей в кадре
Сериал «Американская история ужасов» продлен на 7 сезон
4 октября 2016
Роберт Паттинсон снялся в новой рекламной кампании Dior
Вин Дизель пообещал выпустить первый трейлер «Форсаж 8» 11 декабря
Люк Бессон выпустит «Такси 5» в январе 2018
Дакота Фаннинг рассталась с бойфрендом после двух лет отношений
Пресс-показ фильма «Новая эра Z» от «Киноафиши.инфо»
3 октября 2016
Музыкальное киношоу «Пираты Карибского моря»
Звезда «Бен-Гура» Джек Хьюстон – новый фаворит на роль Джеймса Бонда
Бенедикт Камбербэтч намекнул, что 4 сезон «Шерлока» может стать последним
Анджелина Джоли временно получила полную опеку над детьми
Кинофестиваль WEST WIND пройдёт в Санкт-Петербурге
Первые кадры: Эмма Уотсон в «Красавице и чудовище» Disney
Фильм «Ученик» отправляется покорять мировые кинофестивали
Первый тизер «Пиратов Карибского моря 5» появился в сети
Джастин Тимберлейк и Анна Кендрик представили мультфильм «Тролли» в Лондоне
Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли во второй раз стали родителями
Итоги кинофестиваля «Послание к человеку»
Получи годовой абонемент в кино от «Киноафиши.инфо»!
1 октября 2016
«Ленинградский киноклуб» стартует в «Родине»
Подробности о съёмках фильма «Убийство в Восточном экспрессе»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Француз в галстуке с редким узлом: загадка Меровингена, самого странного героя «Матрицы», наконец разгадана
О каких «шниферах» и «орудовцах» говорят в «Месте встречи изменить нельзя»? И при чём тут ГАИ?
Вы удивитесь, но в СССР сняли свою «Планету обезьян»: но в нем приматы стремились к равенству, а не господству
От Сильверхенда до «Акиры»: хоть это и не очевидно, но Цой связан с Cyberpunk 2077 и лучшими аниме современности
«Философия и ПТСР вместо экшена»: ИИ сравнил все сезоны «Алисы в Пограничье» — лучший вычислил мгновенно, а вы согласитесь?
Начали со стриптиза, закончили Лениным: один из лучших фильмов Ефремова довел чиновников СССР до белого каления — и месть была жесткой
Ужастики — хит сезона: этот фильм по Кингу вышел 8 лет назад и собрал 704 млн, но опять лидирует в топе HBO
«Изменили» с Крузом и пожалели: в новой «Мумии» вернутся к истокам, Фрейзер уже на низком старте
Всего 3 серии «Маши и медведя» получили на IMDb оценку 8.5 — нет волков с клизмами, зато есть Sci-Fi, лирика и призраки прошлого
«Снял шляпу сам Боярский»: иностранцы в пух и прах разнесли «Трех мушкетеров» — оценка 1,8 балла, как у второсортной комедии
Сколько стоил букет для Мымры, и что за картина у нее висела: только фанаты «Служебного романа» ответят на 5 вопросов о фильме (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить