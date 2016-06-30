Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Архив
Киноафиша
Новости
Архив новостей
Архив новостей за июнь 2016 года
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
30 июня 2016
Летний театральный фестиваль 2016
«В поисках Дори» собрал $300 млн в американском прокате за рекордно короткий срок
Винни Джонс сыграет в сиквеле «Kingsman: Секретная служба»
Дэниел Крэйг и Холли Берри снимутся в фильме о бунте в Лос-Анджелесе
Джеймс Кэмерон раскритиковал «Звездные войны: Пробуждение силы»
Шестой сезон «Игры престолов» установил рекорд по количеству зрителей
Дайджест по 38-му Московскому международному кинофестивалю
На «Ленфильме» прошел показ фильма «Сила воли»
29 июня 2016
Сэмюэл Л. Джексон рассказал о роли, изменившей его жизнь
Оуэн Уилсон снимется с Джулией Робертс в семейной драме «Чудо»
Николас Кейдж засветился на новом постере военной драмы «Крейсер»
Warner Bros показала первый концепт-арт «Лиги справедливости»
Марк Хэмилл намекнул на смерть Люка Скайуокера в 8 эпизоде «Звездных войн»
Экранизация игры «Майнкрафт» получила дату премьеры
Экранизацию «Тетриса» превратят в трилогию
Тайриз Гибсон присоединился к касту «Трансформеров 5»
Майкл Шин дебютирует в роли режиссера в фильме про серийного убийцу
Раскрыт хронометраж «Отряда самоубийц»
«Уцелевший» Чака Паланика превратится в сериал
Звезда «Сумерек» Келлан Латс возвращается в «большое» кино
Роланд Эммерих снимет «космический» триквел «Дня независимости»
Режиссер «Форсажа» снимет экранизацию манги «Акира»
«Тарзан. Легенда» и другие новинки проката в еженедельном обзоре киноновинок. Выпуск 38
Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО представляет выставку «Стоп-кадр: советские фильмы в рекламных фотографиях»
Куда пойти на выходных в Петербурге: Интерактивные экскурсии на киностудию
28 июня 2016
Фильм «Коммунисты» в киноцентре «Родина»
«А-кино» в саду Фонтанного Дома
Премьера фильма «Сила воли» в Санкт-Петербурге
Обзор первых дней Московского кинофестиваля
«Иллюзия обмана 2» показал рекордный старт в Китае
Съемки сиквела «Дэдпула» стартуют в начале 2017 года
Роланд Эммерих снимет фильм-катастрофу о падении Луны на Землю
«День независимости: Возрождение» разочаровал кинокритиков
27 июня 2016
Кинофестиваль «Парижские сезоны» в Петербурге
Начало съёмок детского фэнтези «Легенды Петербурга : Ключ Времени»
К 60-летию Тома Хэнкса специальные показы фильма Роберта Земекиса «Форрест Гамп»
Ченнинг Татум не собирается снимать третью часть «Супер Майка»
Звезда «Области тьмы» Джейк МакДорман присоединился к касту ЛГБТ-комедии «Идеальный дом»
Дуэйн Джонсон анонсировал собственный YouTube-канал пародийным трейлером
Рэйчел МакАдамс могла заменить Энн Хэтэуэй в «Дьявол носит Prada»
Sony и Marvel планируют отдельную киновселенную про Человека-паука
Маккензи Дэвис составит компанию Шарлиз Терон в семейной драме
Звезде «Фарго» досталась роль злодея в «Человек-паук: Возвращение домой»
Джулианна Маргулис сыграет с Ричардом Гиром в драме «Три Христа»
Первые кадры: «Изгой-Один: Звездные войны – Истории»
Джейсон Стэйтем в дебютном трейлере «Механик: Воскрешение»
Создатели «Дня независимости: Возрождение» показали разрушенную пришельцами Москву
Творческая встреча Гарри Бардина на Лендоке
Образовательная лекция Антона Долина "Российское кино: искусство выживания в кризис"
Эксклюзивное интервью «Киноафиши» с первым заместителем генерального директора «Москино» Татьяной Зуйковой
24 июня 2016
КиноНочи в Люмьер-холле в необычном газгольдере
Эксклюзивное интервью «Киноафиши» с режиссером фильма «Охотники за привидениями» Полом Фигом
Стивен Спилберг заявил, что никогда не будет снимать «Звездные войны»
Звезда «Как я встретил вашу маму» снимет фантастическую мелодраму
Шарлотта Рэмплинг сыграет в «Эйфории» с Алисией Викандер и Евой Грин
Карл Урбан намекнул на сиквел «Судьи Дредда»
Джефф Голдблюм рассказывает о рабочих буднях в фотосете для Interview
Мэгги Геха снимется в 3 сезоне «Готэма» в роли Ядовитого плюща
«В поисках Дори» продолжает ставить рекорды в прокате
Режиссерскую версию «Бэтмен против Супермена» покажут в кинотеатрах
«Битва бастардов» стала самым рейтинговым сериальным эпизодом в истории
Джеймс Эрл Джонс озвучит Дарта Вейдера в первом спин-оффе «Звездных войн»
К касту нового «Человека-паука» присоединился звезда «Лучше звоните Солу»
Джейсон Стэйтем покоряет небоскребы на новом постере «Механик: Воскрешение»
Том Харди примерит роль военного фотографа
Мэгги Грейс присоединилась к касту «погодного» триллера «Пятая категория»
Дилогию «Лига справедливости» могут сократить до одного фильма
Дуэйн Джонсон сыграет главную роль в ремейке «Человека-волка»
Телевизионные критики США выбрали лучшие сериалы года
Видео: как снимали «Фантастические твари и где они обитают»
23 июня 2016
Дима Билан и Виктория Дайнеко озвучат «Троллей» в российском прокате
Мэттью Макконахи хочет сняться в продолжении «Настоящего детектива»
Галь Гадот, Айла Фишер и Джон Хэмм в дебютном трейлере «Успеть за Джонсами»
Блейк Лайвли представила свой новый фильм «Отмель» в Нью-Йорке
Главным злодеем «Лиги справедливости» станет Степной волк
В Москве завершился 2-ой Московский Еврейский Кинофестиваль
У «Приключений Паддингтона» появятся сиквел и триквел
Первые фото со съемок «Человек-паук: Возвращение домой» появились в сети
«Фантастические твари и где они обитают» обзавелись новым постером
Все герои «Отряда самоубийц» на новых постерах к фильму
Элай Рот снимет ремейк «Жажды смерти» с Брюсом Уиллисом
Sony анонсировала график премьер своих мультфильмов до 2018 года
Лаура Хэддок снимется в «Трансформеры: Последний рыцарь»
Том Хэнкс получит специальную награду на международном кинофестивале в Риме
Нуми Рапас присоединилась к касту «Чужой: Завет» Ридли Скотта
22 июня 2016
«День независимости: Возрождение» и другие новинки кинопроката в 37 выпуске видеообзора от Киноафиши!
Кейт Уинслет впервые снимется у Вуди Аллена
Эксклюзивное интервью с Марией Кравченко, режиссёром фильма «Завтрак у папы»
Спецпрограмма «Новое детское кино» в рамках ММКФ
«Варкрафт» стал самым кассовым фильмом по видео игре в истории Голливуда
Джесси Айзенберг приступит к съемкам в «Лиге справедливости» в августе
Официально: Бен Аффлек станет режиссером соло-фильма о Бэтмене
Хэннибал Бересс присоединился к касту «Человек-паук: Возвращение домой»
Звезды «Стартрека» не приедут на фестиваль в Канны в связи со смертью Антона Ельчина
Режиссер «Звездных войн» Джей Джей Абрамс снимет сериал про Майкла Джексона
21 июня 2016
«Отражение второе: Солярис и Солярис» в киноцентре Родина
Премьера фильма «Тряпичный союз» и встреча с режиссером в Эрарте
Эксклюзивное интервью с Полиной Максимовой, Катериной Шпица и Луизой-Габриэлой Бровиной – актрисами фильма «Завтрак у папы»
Роланд Эммерих считает супергеройские блокбастеры «глупыми»
Стэн Ли назвал «Тусовщиков из супермаркета» любимым фильмом со своим участием
«Дэдпул» покинул американский прокат со сборами в $363 миллиона
Сборы «Люди Икс: Апокалипсис» превысили полмиллиарда долларов
Мелисса Маккарти хочет сняться в сиквеле новых «Охотников за привидениями»
Роланд Эммерих переснимет «Звездные врата»
Премьеру «Геошторма» с Джерардом Батлером отложили до октября 2017
«В поисках Дори» установил рекорд на старте проката
Новый «Тарзан» Александр Скарсгард в фотосете для итальянского Vanity Fair
В сети появился новый трейлер «Дом странных детей мисс Перегрин»
20 июня 2016
Киану Ривз справился со своей ролью в «Неоновом демоне» за 5 дней
Джуди Денч сыграет королеву Викторию в исторической драме
Вера Фармига снимется с Лиамом Нисоном в триллере «Пассажир»
Джек Куэйд присоединился к касту «Счастливчика Логана» Содерберга
Paramount вернет «Святого» на большой экран
Орландо Блум станет звездой китайского триллера
Питер Динклейдж составит компанию Ричарду Гиру в драме «Три Христа»
Marvel снимет соло-фильмы о Зимнем солдате и Черной вдове
Футболисты «Манчестер Юнайтед» снялись в пародийном трейлере «Дня независимости»
Дэвид Духовны хочет больше серий в следующем сезоне «Секретных материалов»
Джеки Чан снимется в самом дорогом китайском фильме в истории
Премьеру нового фильма Бена Аффлека «Ночная жизнь» перенесли на январь 2017
Джейми Дорнан и Киллиан Мерфи в дебютном трейлере «Антропоида»
Джеймс Ганн объявил окончание съемок «Стражей Галактики 2»
«Прибытие» с Джереми Реннером и Эми Адамс получил дату выхода
«Бэтмен против Супермена» покинул американский прокат со сборами в $330 млн
«Ла Ла Лэнд» с Райаном Гослингом и Эммой Стоун представят на Венецианском кинофестивале
Леди Гага снимется в режиссерском дебюте Брэдли Купера «Звезда родилась»
Звезда «Прометея» Логан Маршал-Грин сыграет злодея в новом «Человеке-пауке»
Джош Сегарра сыграет Линчевателя в 5 сезоне «Стрелы»
Джон Стамос снимется во 2 сезоне сериала «Королевы крика»
19 июня 2016
Погиб Антон Ельчин
18 июня 2016
Звезда фильмов Нолана Киллиан Мерфи снялся в фотосете для Esquire
Николь Кидман снимется с Колином Фарреллом в психологическом триллере
3 сезон Готэма «привяжут» к президентским выборам в США
«Трансформеры 5»: стали известны новые подробности сюжета
Адам Бич присоединился к драме об индейцах «Недруги» с Кристианом Бэйлом
Зак Эфрон составит компанию Хью Джекману в «Величайшем шоумене Земли»
17 июня 2016
«Ленфильм» превратит Кронштадт в киногород
«Полицейский из Беверли-Хиллз 4» обзавелся режиссерами
«Июльский дождь» в киноцентре «Родина»
Звезда «Мумии» Брендан Фрейзер снимется в индийском боевике
Байопик «Я, Тоня» с Марго Робби нашел режиссера
«Шрэк» вернется на большой экран
Netflix покажет спин-офф сериала «Офис»
Официально: Хелен Миррен присоединилась к касту «Форсаж 8»
Стивен Спилберг пообещал, что Индиана Джонс не умрет в пятом фильме
Ник Зано сыграет во 2 сезоне «Легенд завтрашнего дня»
Звезда «Мстителей» Джереми Реннер снимет сериал о рыцарях-тамплиерах
В Перми покажут киноэпопею об Урале в годы Великой Отечественной войны
«Убийца» может получить не только сиквел, но и триквел
Санкт-Петербургский Международный Кинофестиваль пройдет 23-29 июня 2016 года
У «Заклятия 2» появится спин-офф
Совокупный бюджет голливудских фильмов превысил 7 млрд долларов за год
16 июня 2016
Фестиваль «Детское утро» в кинотеатре «Мир»
«Гамбит» рискует вновь остаться без режиссера
Культовые фильмы на большом экране "Родины"
Сильвестр Сталлоне сыграет бывшего заключенного в новом триллере
Джимми Киммел и Лиза Кудроу озвучат новый мультфильм DreamWorks
Дональд Гловер присоединится к касту «Человек-паук: Возвращение домой»
Роланд Эммерих пообещал третий «День независимости»
Элизабет Бэнкс присоединится к «женскому» ремейку «Одиннадцать друзей Оушена»
Режиссер «Аббатства Даунтон» снимет документальный фильм о Rolling Stones
Мэтт Лукас вернется в 10 сезоне «Доктор Кто»
Новое кино Швеции 15-21 июня в Москве
Официально: Донал Глисон и Марго Робби снимутся в «До свидания, Кристофер Робин»
Ubisoft экранизирует видеоигру Watch Dogs
В Грузии снимут продолжение культового «Мимино»
В седьмом сезоне «Игры престолов» количество серий сократят до 7
HBO анонсировал 9 сезон сериала «Умерь свой энтузиазм»
Мультфильмы и кинокомиксы возглавляют бокс-офис 2016 года
Николь Кидман и Гвендолин Кристи снимутся во 2 сезоне «Вершины озера»
Режиссерская версия «Бэтмен против Супермена» «утекла» в сеть до выхода на DVD
Джейсон Стейтэм «засветился» на новом постере «Механик: Воскрешение»
Создатель «Разлома Сан-Андреас» экранизирует комикс «Злокачественный человек»
Роберт Де Ниро вновь сыграет дедушку в новой комедии
15 июня 2016
Том Хэнкс привез «Инферно» в Сингапур
Киноконцерт - посвящение Виктору Цою
VII Международный фестиваль авторского кино «КИНОЛИКБЕЗ» теперь в Санкт-Петербурге!
В 3 сезоне «Готэма» покажут новую героиню Ядовитый плющ
В новом «Парке Юрского периода» мог появиться гибрид человека и динозавра
Звезда «Стрелы» Стивен Амелл хочет сыграть Риддлера на большом экране
Дэйзи Ридли и Энн Хэтэуэй спели с Барброй Стрейзанд
Премьеру второго сезона «Нарков» назначили на 2 сентября 2016
Первые кадры: российский «клон» «Доктора Хауса» с Алексеем Серебряковым
14 июня 2016
От «Голодных игр» до «Гарри Поттера»: 10 лучших фильмов, снятых по книгам
Джеки Чан порадовался успехам «Варкрафта» в китайском прокате
Создатели «В поисках Дори» рассказали о новом мультфильме
В Голливуде стартовала «гонка» за «Оскар»-2017
Шейн Блэк приступит к съемкам нового «Хищника» в сентябре 2016
Эксклюзивное интервью «Киноафиши» с режиссером Ренатом Давлетьяровым
Джастин Чэмберс, Шандра Уилсон и Джеймс Пикенс вернутся в 13 сезоне «Анатомии страсти»
Открыт прием заявок на участие в 8-м фестивале современного отечественного кино «Человек, познающий мир»
Disney анонсировала сиквел «Наследников»
Рене Руссо составит компанию Моргану Фриману в комедийном боевике
Кевин Спейси покинет «Карточный домик» после 5 сезона
Звезда «Девушки в поезде» Хейли Беннетт в фотосессии для Interview, июнь-июль 2016
Сцену свадьбы для «На пятьдесят оттенков темнее» снимут в Париже
У сериала «Побег» может появиться 6 сезон
Дуэйн Джонсон и Кевин Харт представили «Полтора шпиона» в Лос-Анджелесе
«Супергерл» и «База Куантико» вошли в список лучших новых сериалов Teen Choice Awards
Warner Bros превратит «Гарри Поттера» в новую киновселенную
«Варкрафт» провалился в американском прокате
Селена Гомес снимет сериал о подростковом суициде
«Дэдпул» мог получить «детский» возрастной рейтинг 13+
13 июня 2016
Стэн Ли назвал свой любимый супергеройский блокбастер
Кевин Смит превратит сиквел «Тусовщиков из супермаркета» в мини-сериал
Вуди Харрельсон мечтает о роли в супергеройском блокбастере
Новый «Человек-паук» Том Холлэнд навестил каст «Стражей Галактики 2» на съемках
Лейкит Стэнфилд снимется в экранизации манги «Тетрадь смерти»
Хилари Суонк снимется с Ченнингом Татумом в «Счастливчике Логане»
Хелену Бонем Картер позвали в женский ремейк «Одиннадцать друзей Оушена»
Сборы «Книги джунглей» превысили 900 миллионов долларов
«Самый холодный город» с Шарлиз Терон получил дату премьеры
12 июня 2016
Кеннет Чой присоединился к касту «Человек-паук: Возвращение домой»
Создатель «Голодных игр» Фрэнсис Лоуренс отправит Battlestar Galactica на большой экран
Мел Гибсон анонсировал сиквел «Страстей Христовых»
Анджелине Джоли предложили роль в экранизации романа Агаты Кристи
Хью Джекман и Патрик Стюарт на фото со съемок «Росомахи 3»
10 июня 2016
Адриана Лима мечтает сняться у Квентина Тарантино
Кристиан Слейтер обсудил «Мистера Робота» в фотосете для Esquire
Арнольд Шварценеггер дебютирует в роли телеведущего в январе 2017
Дилан О'Брайен вернется в 6 сезоне «Волчонка»
Стартовали съемки 3 сезона «СашаТаня»
Норман Ридус мечтает о роли Призрачного гонщика
Дж. К. Симмонс показал процесс подготовки к «Лиге справедливости»
«День независимости: Возрождение» получил «детский» возрастной рейтинг
«Варкрафт» заработал рекордные 92 миллиона долларов за 2 дня проката
Кейт Уинслет составит компанию Идрису Эльба в «Между нами горы»
Лиа Мишель снимется в фантастическом сериале «Измерение 404»
Адам Родригес заменит Шемара Мура в 12 сезоне «Мыслить как преступник»
Первые кадры: Том Круз и Коби Смолдерс в сиквеле «Джека Ричера»
Шэрон Стоун намекнула, кого сыграет в кинокомиксе Marvel
Леонардо ДиКаприо может сыграть персидского поэта
Финальную серию 6 сезона «Игры престолов» увеличат до 69 минут
Сестра Лекса Лютора присоединится к 2 сезону «Супергерл»
Рене Зеллвегер рассказала, почему ушла из Голливуда
9 июня 2016
Дэниел Рэдклифф рассказал о съемках в «Иллюзии обмана 2» в фотосете для Modern Luxury
Сериал «Нэшвилл» все-таки получит 5 сезон
Энди МакДауэлл присоединилась к «Гранитной горе» с Джошем Бролином
Константин Хабенский сыграет главную роль в «Селфи» от создателя Духless
Звезды «Иллюзии обмана 2» представили фильм в Нью-Йорке
Во 2 сезоне «Легенд завтрашнего дня» появится Виксен
Звезды «женских» «Охотников за привидениями» украсили обложки Elle
«Ходячие мертвецы» стали самым обсуждаемым сериалом в Twitter
«Дэдпул» стал хитом проката в Японии
Семейное «Чудо» с Джулией Робертс получило дату премьеры
Маккензи Дэвис присоединилась к касту «Бегущего по лезвию 2»
Скарлетт Йоханссон на первых фото со съемок «Призрака в доспехах»
Саша Барон Коэн сыграет главную роль в еще одной экранизации комиксов
«Отряд самоубийц» получил «детский» возрастной рейтинг
Премьеру «Гринч - похититель Рождества» отложили до 2018 года
Майкл Б Джордан подтвердил съемки в «Черной пантере» Marvel
8 июня 2016
Премьеру 6 сезона «Родины» перенесли на 2017 год
Звезда «Люди Икс: Апокалипсис» Тай Шеридан стал героем фотосета Esquire
Топ 10 злодеев Marvel, заслуживающих собственного фильма
Лиам Хемсворт рассказал о негативных сторонах славы для GQ
Чак Паланик собрал деньги на съемки экранизации «Колыбельной»
«Варкрафт» идет на рекорд кассовых сборов в Китае
Сериал «Супергерл» ищет актера на роль Супермена
«Марсель» с Жераром Депардье продлили на 2 сезон
Съемки «Тор: Рагнарек» стартуют 4 июля
Пирс Броснан впервые за 30 лет снимется в телесериале
На съемках «Дюнкерка» разобьют истребитель времен Второй мировой за $5 млн
«В поисках Дори» может стать самым кассовым мультфильмом Pixar
VII эпизод «Звездных войн» показывали в кинотеатрах рекордные 168 дней
Джейми Ли Кертис устроила косплей на премьере «Варкрафта» в Лос-Анджелесе
«Матрицу» снова покажут в кинотеатрах
Раза Джеффри и Бонни Соммервиль покинули сериал «Реанимация»
Джон Бойега присоединился к касту сиквела «Тихоокеанский рубеж»
Звезда «Властелина колец» Вигго Мортенсен украсил обложку Esquire
«Черепашки-ниндзя 2» установили антирекорд в американском прокате
Рассел Тови получил постоянную роль во 2 сезоне «Базы Куантико»
Брайан Ти попросился на роль Нэмора в киновселенной Marvel
7 июня 2016
Звезда «Людей Икс» Эван Питерс рассказал о съемках в «Апокалипсисе»
Джулия Робертс получила награду «Женщина десятилетия» на Guys Choice Awards
Элисон Ханниган снимется в телевизионном ремейке «Клуба первых жен»
Военные против вампиров в первом трейлере 3 сезона «Штамм»
«Дэдпул» стал самым продаваемым романтическим фильмом на Amazon
Welcome to KINOLAB Open Days!
Иван Реон рассказал о своем герое из «Игры престолов» в фотосете для The Laterals
Звезды «Отряда самоубийц» украсили обложки CinemaTeaser
Рене Зеллвегер рассказала о возвращении Бриджит Джонс на страницах Vogue
Майклу Шеннону предложили роль в 3 сезоне «Мистера Робота»
Бюджет «Росомахи 3» составил 127 миллионов долларов
Warner Bros снимет современную экранизацию «Графа Монте-Кристо» Дюма
Премьера нового «Твин Пикс» состоится во 2 квартале 2017
Элизабет Дебики досталась роль главной злодейки в «Стражах Галактики 2»
X Международный кинофестиваль им. Андрея Тарковского «Зеркало»
XI Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи» - Кинофестиваль на Неве пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 19 июня 2016 г.
Стивен Амелл пообещал 4-серийный кроссовер Флэша, Стрелы, Легенд и Супергерл
Warner Bros показала новые постеры «Отряда самоубийц»
6 июня 2016
Студия «Лендок» и группа Немое Кино представляют: культовый фильм Фридриха Мурнау «Носферату. Симфония ужаса» 1922 года
В «Мире» пройдет специальный показ фестиваля «Beat Film Festival»
Юэн МакГрегор «засветился» на съемках сиквела «На игле»
Фильм «Жених» откроет 100-ый кинорынок в Сочи
Майкл Бэй показал первое фото Бамблби из «Трансформеров 5»
«Зверополис» стал миллиардером проката
Официально: Дэниел Крэйг снимется в сериале «Пьюрити»
Вин Дизель показал всех звезд «Форсаж 8» на новом фото со съемок
В кинотеатре «Аврора» 9 июня начинается уникальная ретроспектива выдающегося российского режиссера Александра Сокурова
На «Ленфильме» прошел показ фильма «Большой всплеск»
Доминик Перселл получил травму на съемках продолжения «Побега»
Эксклюзивное интервью «Киноафиши» с Стивеном Кайаком, режиссером фильма «Мы — Х Japan»
Матрица возвращается на большие экраны в оригинале с субтитрами
Брайан Сингер хочет снять соло-фильм о Мистик по вселенной «Людей Икс»
Сиквел «Убийцы» снимут без Эмили Блант
5 июня 2016
Эмилия Кларк объяснила решение сняться обнаженной в «Игре престолов»
Дуэйн Джонсон подастся в политику
Джейк Джилленхолл снимется в экранизации видеоигры Tom Clancy’s the Division
«Флэш» обзавелся новым режиссером
Элизабет Бэнкс отказалась от съемок «Идеальный голос 3»
Кейт Бланшетт снимется в женском ремейке «Одиннадцать друзей Оушена»
Энтони Хопкинс присоединился к касту «Трансформеров 5»
Том Хиддлстон пообещал встречу Локи с Халком в «Тор: Рагнарек»
Сериал «Нереально» продлен на третий сезон
Моника Беллуччи снимется в 3 сезоне сериала «Моцарт в джунглях»
4 июня 2016
Крис Эванс хочет увидеть Бри Ларсон в роли Капитана Марвел
3 июня 2016
Сериал «Чужестранка» продлен сразу на два сезона
Создатель «Человека-паука» Сэм Рэйми займется съемками криминального экшна
2 июня 2016
Бри Ларсон может сыграть Капитана Марвел
Киноафиша поддерживает фестиваль «Дети с равными возможностями»
Мэри Поппинс вернется на большие экраны в 2018 году!
Мегатрон вновь станет главным злодеем в «Транформерах 5»
Петербург превратится в съемочную площадку детской сказки
«Питер FM» и «Брата» покажут на Дворцовой площади
Третий гоночный заезд героев анимационного фильма Disney/Pixar «Тачки»
Брайан Сингер покинет франшизу «Люди Икс» после фильма «Люди Икс: Апокалипсис»
4-го июня в Летнем кинотеатре Пионер в парке Сокольники состоится специальный показ фильма «Собачье сердце»
1 июня 2016
В рамках Beat Film Festival стартует конкурсная программа документального кино «Смена»
Неделя кино Швеции в Санкт-Петербурге 9-14 июня 2016 года
Данила Козловский дебютирует в режиссуре с проектом «Тренер»
Disney отправит первый спин-офф «Звездных войн» на пересъемку
«Черепашки-ниндзя 2» и другие новинки проката в еженедельном обзоре киноновинок. Выпуск 34
Стали известны победители 9-ого фестиваля польских фильмов «Висла»
10 лучших приквелов в истории Голливуда
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Что за аппарат стоял на даче Саахова в «Кавказской пленнице»? «Кристалл-104» был символом роскоши в СССР
Француз в галстуке с редким узлом: загадка Меровингена, самого странного героя «Матрицы», наконец разгадана
«Душегубы 2», «Извозчик», «Законник» и другие: долгожданные сериальные премьеры НТВ в октябре — а «Подслушано в Рыбинске» перекочует из цифры
«Изменили» с Крузом и пожалели: в новой «Мумии» вернутся к истокам, Фрейзер уже на низком старте
«Снял шляпу сам Боярский»: иностранцы в пух и прах разнесли «Трех мушкетеров» — оценка 1,8 балла, как у второсортной комедии
«Обезьяну-паука» забыть невозможно, а что насчет этих перлов? Выбрали 5 самых кринжовых цитат из «Сумерек» — от №2 почти стошнило
Сколько стоил букет для Мымры, и что за картина у нее висела: только фанаты «Служебного романа» ответят на 5 вопросов о фильме (тест)
Все хиты НТВ уже видели? Тогда вот 5 российских детективов поновее — и зрители оценили их выше 7 баллов
«Философия и ПТСР вместо экшена»: ИИ сравнил все сезоны «Алисы в Пограничье» — лучший вычислил мгновенно, а вы согласитесь?
Всего 3 серии «Маши и медведя» получили на IMDb оценку 8.5 — нет волков с клизмами, зато есть Sci-Fi, лирика и призраки прошлого
Ужастики — хит сезона: этот фильм по Кингу вышел 8 лет назад и собрал 704 млн, но опять лидирует в топе HBO
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить