Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Архив
Киноафиша
Новости
Архив новостей
Архив новостей за май 2016 года
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
31 мая 2016
Программа «ОТРАЖЕНИЯ»: Отцы и дети / Generation Gap
Джесси Айзенберг подтвердил возвращение Лекса Лютора в «Лигу справедливости»
Алле Пугачевой предложили роль в фильме «Как папа стал взрослым»
Росомаху Хью Джекмана вырезали из «Людей Икс: Апокалипсис» из-за Дженнифер Лоуренс
Александр Скарсгард демонстрирует обнаженный торс на новых постерах «Тарзан: Легенда»
«Зверополис» стал вторым в списке самых кассовых оригинальных фильмов в истории
Московский Еврейский Кинофестиваль пройдет в столице во второй раз
Новый «Хищник» посоревнуется в прокате с сиквелом «Пятьдесят оттенков серого»
30 мая 2016
Роза Салазар сыграет главную роль в экранизации манги «Боевой ангел»
Новых «Могучих рейнджеров» превратят в «многосерийную» франшизу
Люк Бессон показал новые фото со съемок «Валерьян и город тысячи планет»
Marvel предлагала Мелу Гибсону роль Одина в первом «Торе»
Стэн Ли отрицает возможность съемки кроссовер-фильма с супергероями Marvel и DC Comics
Дуэйн Джонсон показал новое фото со съемок «Форсаж 8»
Финал «Бегущего в лабиринте» покажут в январе 2018
Джефф Бриджес появится в сиквеле «Kingsman: Секретная служба»
Джереми Айронс обвинил «Бэтмен против Супермена» в излишней затянутости
Марафон «Иллюзия обмана» в кинотеатре СИНЕМА ПАРК!
Официально: Сэм Мендес больше не будет снимать фильмы о Бонде
Курт Рассел и Марк Уолберг на новых постерах нефтяной драмы «Глубоководный горизонт»
Дэвид Линч показал первый постер возрожденного «Твин Пикс»
Сильвестр Сталлоне пообещал еще один фильм о Рокки
Маттиас Шонартс снялся в стильном фотосете для GQ, июнь 2016
Дэниел Крэйг присоединился к касту гоночной драмы Стивена Содерберга
Майк Тайсон снимется в новом «Кикбоксере» с Жаном-Клодом Ван Даммом
29 мая 2016
«Чудо-женщина» стал самым дорогим фильмом с женщиной-режиссером
Сериал «Острые козырьки» продлили еще на два сезона
На Кубе стартовали съемки «Трансформеров 5»
28 мая 2016
Отряд самоубийц (2016): трейлеры, дата выхода, список актеров, интересные факты о фильме
27 мая 2016
Unlimited Film Festival Фестиваль австралийского кино в Москве
Варкрафт в уникальном формате 4DX только в эти выходные в кинотеатре СИНЕМА ПАРК Гранд Каньон
Самарский кинофестиваль «70/30»: прием заявок открыт
Колин Ферт снимется в фильме Люка Бессона о подлодке «Курск»
Идрис Эльба примерил супергеройский костюм Зеленого фонаря
Стражи Галактики присоединятся к команде Мстителей в «Войне бесконечности»
26 мая 2016
Грандиозный апокалипсис на новых постерах «Дня независимости: Возрождение»
Warner Bros рассматривает возможность съемки спин-оффов «Отряда самоубийц»
«Люди Икс: Апокалипсис» оказался вторым худшим фильмом франшизы
Первые кадры: Хелена Бонем Картер в новом сериале Love, Nina
У «Форсажа» может появиться спин-офф с Дуэйном Джонсоном
«Варкрафт» разочаровал кинокритиков
Очень злые Бэтмен и Супермен на невыпущенных постерах «Бэтмен против Супермена»
«Игра престолов» вновь оказалась самым популярным сериалом у интернет-пиратов
«Достать коротышку» с Дэнни ДеВито станет сериалом
Финал Лиги Чемпионов УЕФА 2016 в кинотеатрах сети Синема Парк!
О семействе Кардашьян могут снять полнометражный фильм
VIII открытый Международный кинофестиваль «Ты не один»
Тизер «Красавицы и Чудовища» побил рекорд VII эпизода «Звездных войн»
София Бутелла и Карл Урбан на новых постерах «Стартрек: Бесконечность»
Следующим Джеймсом Бондом может стать Джейми Белл
Джаред Лето, Марго Робби и другие звезды «Отряда самоубийц» на новых постерах
Афиша мероприятий кинотеатра Roof Cinema на июнь 2016
В Москве прошла презентация проекта «КИНО.класс»
Назад в будущее: 10 фильмов из 90-х, которые заслуживают ремейка
25 мая 2016
«Варкрафт» и другие новинки проката в еженедельном обзоре киноновинок. Выпуск 33
Звезда «Американской истории ужасов» Лили Рэйб сыграет Мэри Пикфорд в новом фильме
Сэм Клафлин не отрицает возможность съемок приквела «Голодных игр»
Звезда «Идеального голоса» Бриттани Сноу снимется в романтической комедии
Саймон Пегг и Майк Майерс присоединились к нуар-триллеру с Марго Робби
Режиссер «Эры Альтрона» не против снять «женскую» альтернативу «Мстителям»
Официально: Колин Ферт вернется в сиквел «Kingsman: Секретная служба»
Дима Билан присоединился к касту новых «Гардемаринов» Светланы Дружининой
Марк Руффало прокомментировал кастинг Кейт Бланшетт в «Тор: Рагнарек»
Кот Гарфилд станет героем полнометражного мультфильма
Джон Карпентер снимет юбилейный десятый «Хэллоуин»
Режиссерский дебют Брэйди Корбета «Детство лидера» примет участие в X Международном кинофестивале им. Андрея Тарковского «Зеркало»
Звезда «Идеального голоса» Ребел Уилсон снимется в романтической комедии
10 самых «кассовых» актеров в истории Голливуда
В Казани пройдет официальное открытие проекта «Киносреда»
Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E 31 мая – 5 июня
24 мая 2016
Синема парк приглашает любимых зрителей в IMAX по самой выгодной цене!
Популярный анимационный сериал «Три котенка» переведен на абазинский язык
Афиша мероприятий киностудии Лендок на июнь 2016
Вин Дизель закончил съемки «Три икса: Возвращение Ксандера Кейджа»
Карл Урбан рассказал, почему «Судья Дредд» провалился в прокате
Новые кадры «Черепашек-ниндзя 2» появились в сети
Кристофер Нолан объявил официальный каст «Дюнкерка»
«Первый Мститель 3» вошел в двадцатку самых кассовых фильмов всех времен
Антонио Бандерас сыграет Пабло Пикассо в новом фильме
Джиллиан Андерсон примерила образ Джеймса Бонда
«Студия Третий Рим» приступает к съемкам молодежной фантастической картины «Икария»
В уличном кинотеатре «Мир» покажут культовую картину Шахназарова «Курьер»
10 самых неудачных приквелов в истории Голливуда
23 мая 2016
22-й Международный фестиваль детского и юношеского кино "Петербургский экран"
«Люди Икс: Апокалипсис» заработал 103 миллиона долларов в первый уикенд
Мел Гибсон представил свой новый фильм «Кровный отец» в Каннах
Певица Sia записала песню для мультфильма «В поисках Дори»
Семейная мелодрама «Бенджи» получит ремейк
Фестиваль французского кино на крыше
22 мая 2016
Новый фильм Шона Пенна «Последнее лицо» признан худшим фильмом Каннского фестиваля
Первые фото со съемок «Дюнкерка» Кристофера Нолана появились в сети
В Голливуде экранизируют мобильную игру «Фруктовый ниндзя»
Официально: Кейт Бланшетт и Джефф Голдблюм появятся в «Тор: Рагнарек»
Софи Тернер может сыграть Темного Феникса в следующем фильме о Людях Икс
Майкл Китон все-таки станет злодеем в «Человек-паук: Возвращение домой»
«Первый Мститель: Противостояние» заработал миллиард долларов в прокате
В Голливуде снимут документальный фильм о Квентине Тарантино
Люси Лью и рэппер Снупп Догг снимутся у Джеймса Франко
20 мая 2016
КиноНочь 27 и 28 мая в центре Челябинска
Киноночь в канун 15-летия киноцентра «Премьер»
Вин Дизель предложил Джастину Лину снять финальный «Форсаж»
«Первый Мститель: Противостояние» обошел «Зверополис» по кассовым сборам
Режиссер трилогии «Остин Пауэрс» хочет снять продолжение
Джон Бойега может сняться в «Черной пантере» Marvel
Том Холлэнд присоединится к Дуэйну Джонсону в ремейке «Джуманджи»
Милла Йовович снимется в новом фильме Джеймса Франко
Создатель «Самого лучшего дня» снимет сериал «Звоните ДиКаприо»
К касту «Росомахи 3» присоединилась Элизабет Родригес
Адам Драйвер и Ольга Куриленко снимутся в «Дон Кихоте» Терри Гиллиама
Билл Пэкстон в первом трейлере сериального ремейка «Тренировочный день»
Марго Робби снимется в фильме о создателе Винни-Пуха
Национальный фестиваль видеоблогеров «Видфест»
Дэниел Крэйг отказался сниматься в продолжении Бондианы за 100 млн долларов
19 мая 2016
Эксклюзивное интервью «Киноафиши» с Николаем Лебедевым, режиссёром фильма «Экипаж»
Смотрите оригинальную версию фильма «Люди Икс: Апокалипсис» с субтитрами в СИНЕМА ПАРК
10 фантастических фильмов, предсказавших будущее
Фильм «Смешарики. Легенда о Золотом Драконе» во внеконкурсной программе «Кинотавра»
Завершились съемки полнометражного документального фильма «Да, шеф!»
Звезды «Мстителей» Джереми Реннер и Элизабет Олсен вновь снимутся вместе
Энди Серкис пообещал «мрачную» и «страшную» «Книгу джунглей»
Вуди Харрельсон присоединился к звездному касту нового фильма Джорджа Клуни
На рекламу «Angry Birds в кино» потратили 400 миллионов долларов
Джош Дюамель вернется в пятых «Трансформерах»
18 мая 2016
Первый Фестиваль кино и околокинематографического искусства «КиноПробы»
Сеть кинотеатров нового поколения «КАРО» запускает спецпроект «КИНО.класс» для школ
Цикл встреч «KINO — не профессия?»
Люди Икс и другие новинки проката в еженедельном обзоре киноновинок. Выпуск 32
Официально: Элтон Джон снимется в сиквеле Kingsman: Секретная служба
Эксклюзивное интервью «Киноафиши» с Робом Казински, актером фильма «Варкрафт»
Первый кадр: Джеймс МакЭвой и Алисия Викандер в триллере «Погружение»
Мировую премьеру сиквела «На игле» назначили на февраль 2017
Первые кадры: Идрис Эльба на съемках экранизации «Темной башни»
«Тетрис» экранизируют за 80 миллионов долларов
«Трансформеры 5» получили официальное название
Майкл Фассбендер представил «Люди Икс: Апокалипсис» в Сиднее
17 мая 2016
Специальный показ фильма «Новый кинотеатр «Парадизо» к 60-летию Джузеппе Торнаторе
Концерт группы Biting Elbows на Старконе
«Первый Мститель: Противостояние» занял 6 место в списке самых кассовых кинокомиксов
Патрик Стюарт подтвердил свою роль профессора Ксавьера в «Росомахе 3»
Кассовые сборы киновселенной Marvel превысили 10 миллиардов долларов
Стивен Спилберг назвал «Стражей Галактики» лучшим кинокомиксом Marvel
В «Железном человеке 3» главным злодеем должна была стать женщина
Никита Михалков предложил создать альтернативный «Оскар» для стран БРИКС
Данила Козловский сыграет главную роль в фильме «Селфи» от создателя Духless
Первые кадры: Ченнинг Татум на съемках Kingsman 2 в Лондоне
Том Хиддлстон ведет переговоры с продюсерами Бондианы
Официальное открытие Beat Film Festival на Стрелке
Детское кино: формирование человека и гражданина
II Международное Кино-Кабаре «KINOLAB Moscow»
16 мая 2016
Тотальный мискастинг: 10 фильмов, провалившихся из-за актеров
Стартовали съемки новой российской сказки от Disney
Звезда «Крида» Майкл Б. Джордан снимется в «Черной пантере»
Съемки «Гамбита» заморожены из-за отсутствия сценария
13 мая 2016
Арнольд Шварценеггер дебютирует в роли телеведущего
Звезда «Игры престолов» Николай Костер-Вальдау снимется в черноюморной комедии
Стивен Спилберг поддержал кастинг Олдена Эренрайка на роль Хана Соло
Первый кадр: Николас Холт в роли Джерома Д. Сэлинджера в новом байопике
Мэтт Дэймон поговорил о благотворительности в фотосете Town & Country
Сиквелу «Отряда самоубийц» подыскали новых злодеев
Питер Пэн и Алиса из Страны чудес встретятся в новом фильме
Дмитрий Нагиев покажет «Все о мужчинах»
К «Дон Кихоту» Терри Гиллиама присоединился Адам Драйвер
Открытие кинотеатра на крыше ROOF CINEMA в Санкт-Петербурге
Вин Дизель и Кристен Стюарт в дебютном трейлере «Долгая прогулка Билли Линна в перерыве футбольного матча»
Первый кадр: Алек Болдуин и Сальма Хайек в «Пьяных родителях»
Премьера фильма «Финансовый монстр» на Каннском кинофестивале
15 мая в СИНЕМА ПАРК состоится прямая трансляция турнира League of Legends: Mid-Season Invitational 2016
Фестиваль польских фильмов «Висла» объявил конкурсную программу
Морган Фриман и Томми Ли Джонс снимутся в комедийном боевике
Джек Блэк составит компанию Дуэйну Джонсону в ремейке «Джуманджи»
Джастин Тимберлейк и Анна Кендрик удивили аудиторию 69-го международного Каннского кинофестиваля акустическим исполнением песни Синди Лопер "True Colors"
Программа международного фестиваля Star Wars Celebration в Лондоне
12 мая 2016
Съемки экшн-фэнтези «Коловрат» завершены
Мэтт Бомер, Райан Гослинг, Ким Бейсингер на премьере «Славных парней» в Лос-Анджелесе
Роберт Дауни-младший рассказал о выборе ролей в фотосете для GQ Style
Антонио Бандерас сыграет стареющую рок-звезду
Шарлиз Терон и Аманда Сейфрид снимутся в комедийном экшене
25 мая уникальный показ фильма-концерта KISS rocks Vegas в СИНЕМА ПАРК
Профессор Ксавьер появится в «Новых мутантах»
Звезда «Бегущего в лабиринте» Дилан О’Брайен снимется в «Американском убийце» с Майклом Китоном
Ридли Скотт снимет вестерн-экранизацию для 20th Century Fox
Премьеру «Годзиллы 2» перенесли на год
Кинокритикам не понравилась новая «Алиса в Зазеркалье»
«Первый Мститель: Противостояние» преодолел отметку в $700 млн кассовых сборов
Марион Котийяр и Майкл Фассбендер в первом трейлере «Кредо убийцы»
11 мая 2016
Фото: звезды на красной дорожке Каннского кинофестиваля-2016
Специальные показы уникальных документальных фильмов Рона Фрике «БАРАКА» и «САМСАРА»
Кинотавр откроется женским киноальманахом о Петербурге
С 19 по 24 мая Киноклуб «Синемафия» представит в киноцентре «Великан Парк» вторую Неделю кино Эстонии
Премьера «ANGRY BIRDS В КИНО» на пляже Мажестик
Кристен Стюарт рассказала о работе с Вуди Алленом в фотосете для Variety
Курт Рассел сыграет отца Звездного лорда в «Стражах Галактики 2»
Angry birds в кино и другие новинки кинопроката в еженедельном выпуске видеообзора от Киноафиши! № 31
Официально: у «Человека из стали» появится «сериальный» приквел
Том Харди появится в камео в VIII эпизоде «Звездных войн»
Гаэль Гарсиа Берналь сыграет главную роль в новом фильме о Зорро
Дженнифер Лоуренс и другие звезды представили «Люди Икс: Апокалипсис» в Лондоне
Сергей Бурунов госпитализирован после укуса змеи
Джастин Тимберлейк представит песню к «Троллям» в финале Евровидения-2016
10 мая 2016
Премьера документального фильма о XV Международном конкурсе Чайковского "Конкурс" в Москве
Шэрон Стоун воссоединится с Майклом Дугласом в сиквеле «Человека-муравья»
Ричард Гир отправится лечить сумасшедших в новом фильме
Галь Гадот отпраздновала завершение съемок «Чудо-женщины»
Действие следующего фильма о Людях Икс развернется в 90-х
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер снимется в антологии «Берлин, я люблю тебя»
Официально: «Росомаха 3» получит рейтинг 18+
Режиссер «Алисы в Зазеркалье» снимет кроссовер «Людей в черном» и «Мачо и ботан»
Том Хэнкс в новом тизер-трейлере «Инферно»
9 мая 2016
«Объединенные Русские Киностудии» представляют фестиваль «КиноВесна»
8 мая 2016
Глава студии Marvel подтвердил съемки соло-фильма о Черной вдове
«Первый Мститель 3» займет 5 место в списке самых кассовых премьер США
Джессика Честейн и Идрис Эльба снимутся в байопике об организаторше подпольных игр в покер
Вин Дизель показал видео со съемок «Форсаж 8» на Кубе
Вуди Аллен выбрал 6 лучших фильмов всех времен
Бен Аффлек стал исполнительным продюсером «Лиги справедливости»
Александра Даддарио снимется в романтической комедии с Адамом Дивайном
7 мая 2016
Элиз Нил присоединилась к касту «Росомахи 3»
Шэрон Стоун появится в киновселенной Marvel
В Голливуде переснимут британский сериал «Джекилл»
Мила Кунис и Брайан Крэнстон снимутся в новой комедии «Джекпот»
Съемки «Мстителей: Война бесконечности» стартуют в ноябре 2016
Алисия Викандер и Ева Грин станут сестрами в новом фильме «Эйфория»
Энн Хэтэуэй возвращается в большое кино с ролью пилота ВВС
Ремейк «Мумии» с Томом Крузом получил официальное описание сюжета
Гильдия режиссеров Америки назвала 80 лучших фильмов в истории Голливуда
Военная драма Мэла Гибсона поборется за «Оскар»
Российская драма «Околофутбола» получит сиквел
«Первый Мститель: Противостояние» заработал 30 миллионов за 1 день в Китае
20th Century Fox снимет новый кинокомикс о супергероях «Неисправимые»
Натан Филлион вернется в 9 сезоне «Касла»
6 мая 2016
Джулия Робертс рассказала о работе с Джоди Фостер в интервью InStyle (июнь 2016)
В партнерской сети «Татаркино» появились новые цифровые кинозалы
Lionsgate показала новый трейлер «Иллюзии обмана 2»
Встречаем летние каникулы: 10 лучших фильмов лета 2016
«Дэдпул», «Марсианин» и «Первый Мститель 3» получили награды за лучшие трейлеры
Дженнифер Лоуренс в новом клипе из «Люди Икс: Апокалипсис»
Бюджет 2 сезона «Супергерл» урежут в несколько раз
Режиссер Крис Миллер поделился первым фото со съемок спин-оффа о Хане Соло
Эрик Ла Салль присоединился к касту «Росомахи 3»
Джон Хэмм и Розамунд Пайк сыграют в политическом триллере
ТНТ представит сразу четыре новых сериала осенью 2016
Павел Табаков сыграет главную роль в экранизации «Empire V» Пелевина
Все звезды «Первый Мститель: Противостояние» на пресс-показе в Нью-Йорке
Звезда «Сынов анархии» Чарли Ханнэм снимется в ремейке «Мотылька»
«Интервью с вампиром» получит ремейк с Джаредом Лето
«Мстители: Война бесконечности» получат новое название
Прямые трансляции матчей сборной России на большом экране
Рассел Кроу присоединится к Тому Крузу в ремейке «Мумии»
Официально: Олден Эренрайк станет молодым Ханом Соло
Дэйзи Ридли сыграет главную роль в «гамлетовской» драме «Офелия»
5 мая 2016
Визуализируй это: 10 фильмов, которыми можно наслаждаться даже без звука
Джастин Тимберлейк записал новый саундтрек к фильму «Тролли»
Сборы «Книги джунглей» превысили 700 млн долларов
Кевин Смит останется режиссером «Флэша»
Гильермо дель Торо снимет свою версию истории о человеке-амфибии
Шон Бин переключится на независимое кино
Фанаты «Бэтмен против Супермена» превратили Lamborghini в Бэтмобиль
«Путь» с Аароном Полом и Хью Дэнси продлили на 2 сезон
Создательница «Сумерек» экранизирует «Анну, одетую в кровь»
Warner Bros. экранизирует настольную игру Monsterpocalypse
Роланд Эммерих снимет военную драму о битве за Мидуэй
Арнольд Шварцнеггер сыграет лучшего в мире киллера в новой комедии
Братья Руссо пообещали появление ЛГБТ-персонажей в киновселенной Marvel
4 мая 2016
Киновселенной Marvel исполнилось 8 лет
Звезда «Первого Мстителя» Энтони Маки снимется в адвокатской драме
«Экипаж» с Данилой Козловским заработал миллиард рублей в прокате
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк снимется в новом криминальном триллере
«Бэтмен против Супермена» занял 7 место в списке самых кассовых кинокомиксов всех времен
«Первый Мститель: Противостояние» установил абсолютный рекорд по предпродаже билетов
Джастин Лин и Леброн Джеймс снимут сиквел «Космического джема»
Мила Кунис и Кристен Белл в новом трейлере «Очень плохих мамочек» без цензуры
Классический хоррор «Омен» получит приквел
GLAAD подсчитала количество ЛГБТ-героев в фильмах 2015 года
«Несносные леди» с Джулией Робертс и Дженнифер Энистон провалились в прокате
Кристен Стюарт дебютирует в качестве режиссера
Звезда «Мстителей» Джереми Реннер в фотосете для Robb Report, май 2016
Звезда «Людей Икс» Майкл Фассбендер сыграет серийного убийцу
Джулия Робертс заработала 3 млн долларов за 4 дня съемок в «Несносных леди»
ABC закроет сериал «Агент Картер» после 2 сезона
Том Холлэнд хочет увидеть Капитана Америку в новом «Человеке-пауке»
Paramount начала работу над «Стартрек 4»
Мадс Миккельсен уверен в возвращении «Ганнибала»
Поклонники киновселенной Marvel требуют соло-фильм о Черной вдове
«Первый мститель: Противостояние» и другие новинки в 30-ом выпуске нашего видеообзора!
Первая половина мая на Лендоке
Кит Харингтон извинился перед поклонниками «Игры престолов»
У «Варкрафта» появятся сиквел и триквел
Сериал «Ранчо» с Эштоном Кутчером продлен на 2 сезон
Объявлена дата выхода 3 сезона сериала «Сладкая жизнь»
Бен Аффлек соберет в своем «Бэтмене» всех злодеев DC Comics
Объявлены победители 4-ого национального кинофестиваля дебютов «ДВИЖЕНИЕ»
2 мая 2016
Новые кадры «Иллюзии обмана 2» появились в сети
Скарлетт Йоханссон снимется в черноюморной комедии об убийстве стриптизера
Соло-фильм о Флэше лишился режиссера
Выход «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» отложен на неопределенный срок из-за травмы Дилана О'Брайена
Трейлер новых «Охотников за привидениями» оказался самым неудачным в истории YouTube
Фото: Эмма Стоун в роли теннисистки на съемках «Битвы полов»
«Аквамен» с Джейсоном Момоа остался без режиссера
В «Мстителях: Война бесконечности» впервые покажут Капитана Марвел
Звезда «Мстителей» Элизабет Олсен в фотосете для Elle, июнь 2016
Джон Красински сыграет главную роль в сериале по мотивам романов о Джеке Райане
Режиссерская версия «Марсианина» будет длиннее на 10 минут
Звезда «Люди Икс: Апокалипсис» Тай Шеридан в фотосете для HERO
«Первый Мститель 3» заработал 200 млн долларов за первые 5 дней проката
Джереми Айронс вернется в роли Альфреда в «Лигу справедливости»
«Первый Мститель: Противостояние» стал самым популярным фильмом Marvel в Twitter
Фото: Сэльма Блэр, Шэрон Стоун и другие звезды на премьере «Дня матери»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Заждались новых серий «9-1-1»? У этого сериала про спасателей рейтинг в 88% на RT — 14 сезонов хватит надолго
Толкин о них писал, но вскользь: мало кто знает, что даже среди гномов были предатели, вставшие на сторону Саурона
О каких «шниферах» и «орудовцах» говорят в «Месте встречи изменить нельзя»? И при чём тут ГАИ?
«”Поднятие уровня” — не то пальто»: нейросеть нашла 3 идеальных малоизвестных аниме вместо скатившегося «Восхождения героя щита»
Ужастики — хит сезона: этот фильм по Кингу вышел 8 лет назад и собрал 704 млн, но опять лидирует в топе HBO
Все хиты НТВ уже видели? Тогда вот 5 российских детективов поновее — и зрители оценили их выше 7 баллов
Всего 3 серии «Маши и медведя» получили на IMDb оценку 8.5 — нет волков с клизмами, зато есть Sci-Fi, лирика и призраки прошлого
Не только «Лихие»: 3 жестких сериала про 90-е с оценкой 7.3+ — про романтику можно забыть, здесь нет места красивой ностальгии
«Обезьяну-паука» забыть невозможно, а что насчет этих перлов? Выбрали 5 самых кринжовых цитат из «Сумерек» — от №2 почти стошнило
Сколько стоил букет для Мымры, и что за картина у нее висела: только фанаты «Служебного романа» ответят на 5 вопросов о фильме (тест)
«Философия и ПТСР вместо экшена»: ИИ сравнил все сезоны «Алисы в Пограничье» — лучший вычислил мгновенно, а вы согласитесь?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить