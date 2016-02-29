Меню
29 февраля 2016
Оскар 2016. Лучшей анимационной картиной стала "Головоломка"
Оскар 2016. Лучшей актрисой года стала Бри Ларсон
На «Лендоке» состоится премьера документального фильма «Мой друг Борис Немцов»
10 фильмов, которым в 2016 году исполнится четверть века!
Кинофестиваль RIFF снова в Екатеринбурге
Оскар 2016. Лучший саундтрек получил Эннио Морриконе, лучшая песня - Writing's On The Wall («007: Спектр»)
Оскар 2016. Лучшей актрисой второго плана стала Алисия Викандер
Документальный фильм «Brainstorm: Между берегами» покажут на «Лендоке»
Рейтинги «Оскар»-2016 оказались самыми низкими за 8 лет
Оскар 2016. Лучшим режиссером признан Алехандро Гонсалес Иньярриту («Выживший»)
Оскар 2016. Лучшим актером второго плана стал Марк Райлэнс
«Золотая малина-2016»: Победители
Оскар 2016. Лучшим актером года стал Леонардо Ди Каприо!
Все лауреаты премии "Оскар 2016"
26 февраля 2016
Тай Шеридан из новых «Людей Икс» снимется у Стивена Спилберга
Эксклюзивное интервью с актерами фильма "Пятница"
Сара Мишель Геллар вернется в «Жестокие игры»
25 февраля 2016
Звезда «Крид: Наследие Рокки» Майкл Б. Джордан снимется в ремейке «Аферы Томаса Крауна»
Киноафиша рекомендует! Видеообзор новинок этой недели. Выпуск 20
24 февраля 2016
Ава ДюВерней экранизирует «Трещину во времени» для Disney
«Тихоокеанский рубеж 2» возродился с новым режиссером
Дуэйн Джонсон и Зак Эфрон приступили к съемкам «Спасателей Малибу»
Тейлор Джон Смит и Саманта Логан сыграют главные роли в сиквеле «Жестоких игр»
BRAINFEST на "Лендоке"
Сериал «Тренировочный день» лишился Итана Хоука и Антуана Фукуа
Ирландская Киноакадемия наградит Лиама Нисона за вклад в кинематограф
Съемки супергеройского блокбастера «Лига справедливости» стартуют 11 апреля
22 февраля 2016
Новые фото со съемок «Чудо-женщины» с Галь Гадот появились в сети
Дэдпул заработал 500 млн долларов за 10 дней
Трейлер российского фильма о супергероях собрал 1,5 млн просмотров
На предотвращение «утечки» информации о VIII эпизоде «Звездных войн» потратят $4,5 млн
21 февраля 2016
Сиквел «Джона Уика» с Киану Ривзом получил дату премьеры
Эбби Ли Кершоу снимется в «Темной башне» с Идрисом Эльба и Мэттью Макконахи
Сиквел «Бегущего по лезвию» с Харрисоном Фордом выйдет 12 января 2018
Робинн Ли и Фэй Мастерсон присоединились к касту «На пятьдесят оттенков темнее»
20 февраля 2016
Кристиан Бэйл сыграет в вестерне Скотта Купера
Эмили Блант ждет ветер перемен
Телеканал АМС Global представляет премьеру сериала “Ночной администратор”
19 февраля 2016
С 25 по 28 февраля в кинотеатре «Аврора» будет показана программа «Интонация Александра Сокурова»
Показы фильма «Дэдпул» в оригинале
Дуэйн Джонсон снимется в продолжении фильма «Разлом Сан-Андреас»
Очередной перфоманс Шайи ЛаБафа - сутки в лифте
Эксклюзивное интервью Киноафиши с создателем мультфильма "Зверополис" Кларком Спенсером
18 февраля 2016
Фестиваль кино Вышеградской четвёрки
Сирша Ронан сыграет в драме «На берегу»
Джулианна Мур позлодействует в «Kingsman 2»
Мировая премьера анимационного приключения Disney «Зверополис»
Программа короткометражных фаворитов Американской киноакадемии, номинированных на премию Оскар 2016
Звезда «Аватара» Стивен Лэнг попросил роль в сиквеле «Дэдпула»
17 февраля 2016
Начались съемки продолжения «50 оттенков серого»
Из Италии с любовью: московские зрители смогут увидеть романтическую комедию «Помнишь меня?» Роландо Равелло
Райана Рейнольдса позвали в космонавты
Донни Йен заменит Джета Ли в «xXx: Возвращение Ксандера Кейджа»
С 24 по 27 февраля киноклуб «Синемафия» проведет в киноцентре «Великан Парк» Фестиваль кино Вишеградской четверки
Киноафиша рекомендует! Видеообзор новинок этой недели. Выпуск 19
Официально: Курт Рассел снимется в сиквеле «Стражей Галактики»
Умер актер Джордж Гейнс
16 февраля 2016
XXI Открытый фестиваль анимационного кино в Турцентре "СУЗДАЛЬ"
Шпионский триллер «Солт» с Анджелиной Джоли станет сериалом
Спецпоказ фильма «Милый Ханс, дорогой Петр» на Лендоке
Тапёр Алексей Орелович сыграет под немой кинофильм «Золотая лихорадка»
21 марта на ТНТ стартует новый сериал "Полицейский с Рублёвки"
15 февраля 2016
Дэниел Крэйг покидает Бондиану ради съемок в сериале
Стал известен актерский состав фильма «Звёздные Войны: Эпизод VIII»
С 18 по 28 февраля в киноцентре «Родина» пройдет ретроспектива Масахиро Синоды
На Канале Disney состоялась премьера короткометражного мультфильма «Большой балет»
Тизер шестого сезона сериала "Игра престолов"
Показ сборника короткометражек «Транс*-тастика!»
Студия Lucasfilm показала первый тизер VIII эпизода «Звездных войн»
Победители BAFTA – 2016
14 февраля 2016
Paramount Pictures анонсировала «Трансформеры 6» и спин-офф про Бамблби
«Дэдпул» с Райаном Рейнольдсом установил абсолютный рекорд проката
Эмили Блант озвучит полнометражный мультфильм «Мой маленький пони»
Пол Радд и Стив Куган сыграют гей-пару в комедии «Идеальный дом»
Эшли Джадд присоединилась к касту нового «Твин Пикс»
Уилл Смит подтвердил возвращение в «Плохие парни 3»
Дэймон Уайанс заменит Дэнни Гловера в «сериальном» ремейке «Смертельного оружия»
13 февраля 2016
Александр Невский о Филиппинах, преодолении трудностей и режиссёрском дебюте Марка Дакаскоса
12 февраля 2016
Кевин Костнер и Райан Рейнольдс в дебютном трейлере боевика «Преступник»
Новые отрывки из мультфильма «Зверополис»
11 февраля 2016
Натали Портман и Николас Холт в драме «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована»
Народное голосование «Жорж 2016» открыто!
«Свет в океане» с Майклом Фассбендером и Алисией Викандер получил дату премьеры
Студия Lucasfilm начала работу над 9 эпизодом «Звездных войн»
Дэниел Рэдклифф отправится в джунгли Амазонки в новом триллере
Джонни Депп сыграет Человека-невидимку
В сиквеле «Дэдпула» появится Кейбл
10 февраля 2016
Шарлиз Терон может сняться в «Форсаж 8»
Джеймс Франко, Кристен Стюарт и Хелена Бонем Картер готовят совместный проект
Кира Найтли сыграет в драме «Побочная красота»
Сериал «Оранжевый - хит сезона» продлили сразу на 3 сезона
Студия 20th Century Fox начала работу над сиквелом «Дэдпула»
Весной в широкий прокат выходит фильм Эдуарда Бордукова «Коробка»
Киноафиша рекомендует! Видеообзор новинок этой недели. Выпуск 18
Золотой фонд премии «Оскар»
14 февраля в кинотеатре «Аврора» состоится праздничный спецпоказ фильма «Артист»
9 февраля 2016
В таком на римские свидания не ходят
«Лендок» добрые короткометражки о любви в честь Дня Святого Валентина
Показы фильма "Саламанка" в Москве и Петербурге
«Выживший» побил рекорд «Пятьдесят оттенков серого» в российском прокате
Короткие истории о любви - Программа ко Дню всех влюбленных
Романтическая НочьКино в сети кинотеатров "Люксор"
Леонардо ДиКаприо снимется в новом фильме от сценариста «Выжившего»
Финал «Дивергента» остался без режиссера
Лупита Нионго и её «Разумная жизнь»
Подтяжка груди, секс-игрушки и поездка в Израиль: что подарят гостям церемонии «Оскар»
8 февраля 2016
Майкл Питт и Имоджен Путс снимутся в криминальном триллере «Спящий пастух»
В России снимут аналог «Игры престолов» о династии Романовых
Николас Кейдж сыграет полицейского в новом триллере
Первый тизер-трейлер «Борн 5» появился в сети
Светлана Хоркина представит фильм "Чемпионы: Быстрее, Выше, Сильнее"
Ченнинг Татум и Джозеф Гордон-Левитт сыграют в мюзикле для взрослых
Самые ожидаемые продолжения сериалов 2016!
Lionsgate экранизирует серию детских книг «Волшебный домик на дереве»
5 февраля 2016
Тропический комедийный сериал на ваших экранах
Майкл Питт станет злобным «Призраком в доспехах»
Золотая маска в кино в кинотеатре Аврора
Стивен Содерберг вернется в большое кино ради нового фильма с Ченнингом Татумом
4 февраля 2016
Руни Мара может сыграть Марию Магдалину
«Звездные войны» и «Игра престолов» получили награды VES Awards
Юэль Киннаман снимется в 4 сезоне «Карточного домика»
Видео: финальный трейлер «Образцового самца 2»
Братья Коэны отказались снимать сиквел «Большого Лебовски»
Киану Ривз сыграет постаревшего гонщика NASCAR в китайском фильме
NBC снимет сериал - сиквел к фильму «Жестокие игры»
Сет Роген и Зак Галифианакис отправятся покорять космос в новой комедии
3 февраля 2016
Киноафиша рекомендует! Видеообзор новинок этой недели. Выпуск 17
Неделя китайского кино в «Родине»
Вин Дизель назвал даты выхода «Форсаж 9» и «Форсаж 10»
6 и 7 февраля кинотеатр «Аврора» устраивает «Британские выходные»
Ночь с Тарантино в кинотеатре «Родина»
В преддверии китайского Нового года кинотеатр «Аврора» покажет два балета из Поднебесной
2 февраля 2016
Премьера фильма «Завтра утром» пройдет на «Лендоке»
Наоми Уоттс снимется у Дэвида Линча в «Твин Пиксе»
Леонардо Ди Каприо экранизирует подростковый роман «Империя песочного замка»
Съемки сиквела «Аватара» начнутся в апреле в Новой Зеландии
Папа Римский снимется в кино
Кира Найтли снимется в байопике о писательнице Колетт
1 февраля 2016
В Москве стартует шестой кинофестиваль хоррор-фильмов "Капля"
Том Хэнкс признан любимым актером в США
Тони Коллетт снимется с Вином Дизелем в «xXx: Возвращение Ксандера Кейджа»
Дженнифер Энистон сыграет спортивного менеджера в байопике The Fixer
Колин Треворроу хочет снять IX эпизод «Звездных войн» в космосе
Лиам Нисон снимется в новом триллере от создателя «Воздушного маршала»
3 февраля в киноцентре «Родина» состоится показ фильма Максима Якубсона «Дерево, которое будет посажено завтра»
Видеообзор: Самые ожидаемые фильмы 2016 года. Часть 2
