30 сентября 2016
Премьерный показ юбилейного сезона «Южного Парка»
Бесплатные кинопоказы для пожилых людей от «Татаркино»
День мудрости в "Синема Парке"
Кинофестиваль «Парижские сезоны» в Москве
Фестиваль «Современное кино Греции» в Москве
Открытый фестиваль документального кино «Россия»
29 сентября 2016
Доктор Стрэндж появится в «Мстителях: Война бесконечности»
Фестиваль мексиканского кино в Санкт-Петербурге
Джонни Депп снимется в экранизации романа Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе»
Режиссер «Книги джунглей» снимет ремейк «Короля льва» для Disney
Фильм «Новая эра Z» показал высокий старт в прокате
День «Доктора Стрэнджа» в кино
28 сентября 2016
Дуэлянт и другие новинки кино в 51 выпуске обзора от Киноафиши!
Фото: Скарлетт Йоханссон на съемках новой комедии «Тряхни телом»
Закончены съёмки фильма «Последний боагтырь»
Дуэйн Джонсон поприветствовал Ника Джонаса в «Джуманджи»
В Санкт-Петербурге прошел пресс-показ фильма «Глубоководный горизонт»
Marvel выдвинет «Первый Мститель: Противостояние» на «Оскар»-2017
27 сентября 2016
Создатели «Шерлока» анонсировали названия двух эпизодов четвертого сезона
В Москве начинается Всероссийский фестиваль «Арткино»
У «Секса в большом городе» появится продолжение
Lionsgate может снять продолжение вампирской саги «Сумерки»
26 сентября 2016
В Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция с Изабель Юппер
Начались съёмки фильма «Невский пятачок»
В Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция, посвященная выходу фильма «Дуэлянт»
23 сентября 2016
Фильм «Улётная прогулка» сменил название
Новая акция «Все просто как раз, два, три!» в кинотеатре «СИНЕМА ПАРК» в ТРК «Питер Радуга»
Федор Бондарчук представил фильм «Притяжение» в рамках «Кино Экспо 2016»
Студия Disney анонсировала третий спин-офф «Звездных войн»
В Москве пройдёт фестиваль о людях с психическими особенностями
Световая инсталляция по фильму «Притяжение» на ВДНХ
22 сентября 2016
В Петербурге прошла лекция Игоря Толстунова и Николая Хомерики
Культовые фильмы Дэвида Финчера на большом экране
Первые кадры: Джастин Тимберлейк на съемках нового фильма Вуди Аллена
Звезда «Дэдпула» Эд Скрейн снимется в экранизации манги «Боевой ангел»
Дэниел Рэдклифф хочет сняться в «Игре престолов»
Идрис Эльба вернется к роли Роланда в сериале по «Темной башне»
Показ фильма «Машина любви» на «Лендоке»
Показ фильма «Мечтатели» на большом экране
Съемки «Тихоокеанского рубежа 2» стартуют уже в ноябре
Эксклюзивные материалы с пресс-конференции с Николасом Кейджем и Ричардом Рионда Дель Кастро
Эксклюзивные материалы с пресс-конференции, посвящённой фильму «Коллектор»
В Подмосковье стартовали съёмки фильма «Танкисты»
Пресс-показ фильма «Глубоководный горизонт» от «Киноафиши.инфо»
21 сентября 2016
Великолепная семерка и другие новинки кино в 50 выпуске видеообзора новинок от Киноафиши!
Церемония Открытия XXVI Международного Кинофестиваля «Послание к человеку»
На «Лендоке» начинает работу киноклуб «Живое кино»
Генри Кавилл все-таки получит сольный фильм о Супермене
В России снимут ремейк сериала «Касл» с Алексеем Чумаковым и Анной Снаткиной
Первый кадр: продолжение «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном
Хлоя Морец объявила об уходе из кино
«Мир Юрского периода 2» снимут за четверть миллиарда долларов
Джаред Лето сыграет Энди Уорхола в биографическом фильме
«Жених» стал лидером проката
20 сентября 2016
Анджелина Джоли подала документы на развод с Брэдом Питтом
Широкий запуск проекта «Джинглики»
Первый трейлер «Пассажиров» появился в сети
«Рай» Андрея Кончаловского поборется за «Оскар»-2017
Джейми Дорнан присоединился к касту «Робин Гуд: Начало» с Тэроном Эджертоном
По сериалу «Аббатство Даунтон» снимут полнометражный фильм
Героя Пола Уокера могут вернуть в «Форсаж»
Международная конференция «Авторская документалистика: путь к зрителю»
Кинофестиваль «Дни этнографического кино»
Sony Pictures показала первый тизер «Пассажиров»
19 сентября 2016
Лекции с Антоном Долиным об истории кино XXI века
Фестиваль российского кино в Екатеринбурге
В «Авроре» пройдёт ретроспектива Франсуа Трюффо
Мэри Элизабет Уинстэд присоединилась к касту 3 сезона «Фарго»
Джордж Миллер готовится снять приквел «Безумного Макса»
Орландо Блум снялся в романтическом телесериале
Премьера 3 сезона «Твин Пикс» состоится в мае 2017
«Игра престолов» установила исторический рекорд по количеству «Эмми»
Фильм «Перестрелка» получил приз зрительских симпатий на Кинофестивале в Торонто
Всероссийская премьера фильма «#УСЛЫШЬМЕНЯ» в «Родине»
Фильм «Ла Ла Ленд» завоевал главный приз Кинофестиваля в Торонто
Итоги церемонии «Эмми»-2016: полный список победителей
17 сентября 2016
Фестиваль научно-популярного кино IMAX в Челябинске
16 сентября 2016
Мультфильм студии «МультЧайка» был показан на Международном кинофестивале «REC»
Театральный киносезон 2016-2017
Фестиваль американского кино «Амфест»
«Тихоокеанский рубеж 2» обзавелся ключевой актрисой
Трейлер «На пятьдесят оттенков темнее» оказался популярнее трейлера «Звездных войн»
Московский международный Канский фестиваль
Ночь аниме в Краснодаре
15 сентября 2016
Манхэттенский фестиваль короткометражного кино в Екатеринбурге
Итальянское кино покажут в Казани
Первый фестиваль короткометражного кино «Микрофест»
Сериал «Тима и Тома» отмечает 1 год
14 сентября 2016
Открыт приём заявок на конкурс мотивационного видео «Кинолента»
Бриджит Джонс 3 и другие новинки проката в 49 выпуске видеообзора от Киноафиши
13 сентября 2016
Лекция Игоря Толстунова и Николая Хомерики
Первый Уральский открытый фестиваль российского кино
Интервью с Игорем «Элвисом» Меерсоном
Мэрил Стрип дебютирует на телевидении
«Доктор Стрэндж» выйдет в России раньше запланированного
Названы самые ожидаемые новые сериалы осени-2016
Показ документального фильма «Прикосновение ветра» на «Лендоке»
Официально: Джо Манганьелло сыграет Дефстроука в соло-фильме о Бэтмене
12 сентября 2016
Результаты 25-го фестиваля «Киношок»
Голосование за лучший фильм Манхэттенского фестиваля короткометражного кино 2016
Концерт The Rolling Stones: Havana Moon в Екатеринбурге
Флэшмоб #БЭТМЕННАШ в Краснодаре
Репортаж с предпремьерного показа фильма «Полный расколбас»
Съёмки кино о социальных проблемах в Петербурге
«Бен-Гур» может стать самым провальным фильмом лета-2016
Сериал «Последний корабль» продлили на пятый сезон
Зак Снайдер сделает «Лигу справедливости» более оптимистичной
Крис Прэтт назвал «Стражей Галактики 2» самым зрелищным фильмом в истории
Режиссер «Убийцы» Дени Вильнев хочет переснять «Дюну»
«Игра престолов» получила свои первые премии «Эмми»-2016
11 сентября 2016
Эксклюзивное интервью с режиссёром и сценаристом Аксиньей Гог
10 сентября 2016
Фестиваль «Соль земли» пройдёт в Самаре
Закрытие сезона в летнем кинотеатре-лектории ВДНХ
9 сентября 2016
Кинофестиваль «Видение» в Кемерово
Фестиваль «Летающие звери» в киноцентре «Чайка»
Пётр Фёдоров стал представителем России на кинофестивале в Торонто
VI Сахалинский международный кинофестиваль «Край света»
Эксклюзивное интервью с Сергеем Светлаковым
Открытие 14-го Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого»
В Москве состоялась премьера фильма «Ученик»
Бен Мендельсон и Лили Джеймс снимутся в драме про Уинстона Черчилля
Ева Мендес опровергла слухи о съемках в «Форсаж 8»
Мелисса Маккарти снимется в новом комедийном сериале от Fox
Съемки «Аквамена» стартуют в Австралии до конца этого года
8 сентября 2016
Режиссер «Стражей Галактики» поблагодарил Marvel за невмешательство
Новые кадры: «Коллектор» с Константином Хабенским
Джеки Чан и Оуэн Уилсон вернутся в триквеле «Шанхайский полдень»
Ребекка Фергюсон присоединилась к касту «Величайшего шоумена Земли»
Съемки ремейка «Ворона» с Джейсоном Момоа стартуют в январе 2017
«Киноафиша» провела предпремьерный показ мультфильма «Полный расколбас»
Актёры тех самых «Ёлок» на Дне города в Москве
7 сентября 2016
Стэнли Туччи присоединился к касту пятых «Трансформеров»
Десятый сезон «Доктор Кто» выйдет в апреле 2017 года
Мел Гибсон раскритиковал «Бэтмен против Супермена»
Звезда сериала «Она написала убийство» может сняться в «Игре престолов»
«Полный расколбас» и другие новинки проката в 48 выпуске видеообзора от Киноафиши!
Шайю ЛаБафа не пустили в «Отряд самоубийц»
«Кинотавр Shorts» впервые в прокате
6 сентября 2016
IV Фестиваль независимого кино в Санкт- Петербурге
Премьера картины «Дрейден-сюита»
Ретроспектива Иржи Менцель в «Родине»
Вторая часть эха фестиваля «Белые столбы»
«Киноафиша.инфо» провела закрытый пресс-показ фильма «Свет в океане»
Фестиваль #МАРСНАШ в Краснодаре
5 сентября 2016
Дэниелу Крэйгу предложили 150 млн долларов за два фильма о Бонде
Кара Делевинь снимется в комедии с Уиллом Ферреллом
NBC снимет «женскую» версию «Оливера Твиста»
В Ирландии стартовали съемки 7 сезона «Игры престолов»
«Отряд самоубийц» обогнал «Человека из стали» по кассовым сборам
Стэн Ли появится в камео в «Доктор Стрэндж»
Себастиан Стэн пополнил звездный каст «Счастливчика Логана»
«Идеальный голос 3» снимет режиссер «Шаг вперед: Все или ничего»
«Пассажиры» с Дженнифер Лоуренс и Крисом Прэттом получили первый постер
AMC закрыл новый сериал звезды «Друзей» Дэвида Швиммера после первого сезона
Джон Фавро присоединился к касту «Человек-паук: Возвращение домой»
Sony отказалась от планов экранизировать видео игру Uncharted
Звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля: Джуд Лоу, Майкл Фассбендер, Эми Адамс, Дакота Фаннинг и другие
Расписание кинотеатра Roof Cinema на сентябрь
Творческая встреча с Юлией Ауг на «Лендоке»
Премьера документальной картины «Девочки»
2 сентября 2016
Премьера «Кинотавр Shorts» состоится на Лендоке 6 сентября
Репортаж с пресс-показа фильма «Очень плохие мамочки»
Джо Манганьелло может стать главным злодеем в соло-фильме о Бэтмене
Дэниел Рэдклифф может сыграть главную роль в экранизации «Гарри Поттер и Проклятое дитя»
Идриса Эльба считают фаворитом на роль Джеймса Бонда
1 сентября 2016
В России открылся первый мультиплекс с лазерной проекцией IMAX
Закрытый пресс-показ фильма «Свет в океане» от «Киноафиши.инфо»
Отреставрированного «Сталкера» Тарковского покажут на Венецианском кинофестивале
Эмма Стоун и «Ла Ла Лэнд» открыли Венецианский кинофестиваль
Карен Гиллан присоединилась к «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном
Российский сериал «Эпоха расцвета» станет аналогом «Игры престолов»
Фестиваль «REC» пройдёт в Новосибирске
