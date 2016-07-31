Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Архив
Киноафиша
Новости
Архив новостей
Архив новостей за июль 2016 года
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
31 июля 2016
Расписание показов кинотеатра Roof Cinema на август
30 июля 2016
Канал HBO подтвердил, что 8 сезон «Игры престолов» станет последним
Мэрил Стрип составит компанию Эмили Блант в сиквеле «Мэри Поппинс»
Крис Эванс сыграет главную роль в полнометражном ремейке «Джекилла»
Первые фото из 7 сезона «Ходячих мертвецов» появились в сети
«Флэш» Эзры Миллера появится в «Отряде самоубийц»
Певец Ник Джонас присоединится к ремейку «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном
«Джейсону Борну» прогнозируют $60 млн кассовых сборов в первый уикенд
Марго Робби станет новой девушкой Бонда?
AMC продлил сериал «Агент» на четвертый и последний сезон
Пирс Броснан и Дэйв Батиста объединятся в новом триллере
Стивен Спилберг порекомендовал Идриса Эльба на роль Джеймса Бонда
Режиссер «Идеального голоса» снимет еще один музыкальный фильм
Лилли Бёрдселл появится в 4 сезоне «Агентов ЩИТ»
Эдди Редмэйн снимется в историческом триллере от создателей «Игры в имитацию»
Майкл Китон получил звезду на голливудской Аллее славы
29 июля 2016
Ретроспектива Виктора Соколова в киноцентре «Родина»
Топ 10 звезд Голливуда, которые ненавидят супергеройские блокбастеры
Польское кино бесплатно покажут в Петербурге
Новый сезон киноозвучки в МУЗЕОНЕ стартует 2 августа
Премьера фильма о «Санкт-Петербурге» состоится 1 сентября
Фестиваль «Крепкий орешек» пройдет в Москве с 18 по 25 августа
7 сезон «Ходячих мертвецов» установил рекорд еще до премьеры
Сериал «Футболисты» Дуэйна Джонсона продлен на 3 сезон
Стивен Спилберг изъявил желание снять следующую часть Бондианы
Первый кадр: Хелен Миррен в «Форсаж 8»
Представлен первый тизер 6 сезона «Американской истории ужасов»
Первые кадры и трейлер: «Великая стена» с Мэттом Дэймоном
В США переснимут британский комедийный сериал «Пип-шоу»
Фильм ужасов «И гаснет свет» получит сиквел
Создатели «Варкрафта» экранизируют игру Life Is Strange
28 июля 2016
Мэтт Дэймон объявил об уходе из Голливуда
Первый кадр: Карл Урбан в «Тор: Рагнарек»
Кирси Клемонс досталась роль Айрис Уэст в новом «Флэше»
Дочь Беллы и Эдварда из «Сумерек» снимется в «Щелкунчике» Disney
В кинотеатре «Мир» покажут «Bad Guys Shorts»
27 июля 2016
В Калининграде пройдет фестиваль короткометражного кино «Короче»
Программа фестиваля «Окно в Европу»
Показ интерактивного YouTube-сериала «Это Питер, детка!» в «Буквоеде»
«Охотники за привидениями» и другие новинки проката в 42 выпуске обзора киноновинок!
Джо Диникол присоединился к касту 5 сезона «Стрелы»
Олден Эренрайк заключил контракт на три фильма о молодом Хане Соло
Джосс Уидон хочет снять соло-фильм о Черной вдове для Marvel
На Comic Con показали доспехи Халка из «Тор: Рагнарек»
По роману «Отверженные» Виктора Гюго снимут сериал
Звезда «Настоящей крови» Янина Гаванкар снимется в 4 сезоне «Сонной лощины»
Кристин Ченоуэт присоединилась к касту сериала «Американские боги»
Зак МакГоун получил постоянную роль в 4 сезоне «Сотни»
«Аквамен» с Джейсоном Момоа наконец-то нашел сценариста
Тахар Рахим сыграет Иуду в «Марии Магдалине»
Звезда «Декстера» Лорен Велес снимется в 3 сезоне «Как избежать наказания за убийство»
Кассовые сборы «Заклятия 2» преодолели отметку в 300 млн долларов
Пэйджет Брюстер вернется в 12 сезоне «Мыслить как преступник»
Съемки сиквела «Мира Юрского периода» стартуют в феврале 2017
Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет не раньше 2018 года
Создатель «Белоснежки и охотника 2» напишет сценарий к новому «Щелкунчику»
«Золото» Мэттью Макконахи поборется за «Оскар»-2017
26 июля 2016
В Омске пройдёт юбилейный фестиваль «Киносозвездие России»
Чарли Ханнэм не вернется в сиквел «Тихоокеанского рубежа»
Lionsgate представила сиквел «Ведьмы из Блэр» на Comic Con 2016
На Comic Con 2016 показали новый трейлер 4 сезона «Викингов»
Новые постеры с Comic Con 2016: Король Артур, Чудо-женщина, Фантастические твари и Кинг Конг
«Отряд самоубийц» стартует в кинотеатрах хуже прогнозируемого
Сериал «Сорвиголова» продлен на 3 сезон
Marvel показала первые тизеры «Железного кулака» и «Защитников»
Тимур Бекмамбетов снимет «Войну токов» с Бенедиктом Камбербэтчем
Доминик Купер украл сценарий, чтобы получить роль в «Проповеднике»
Идрис Эльба: «Я слишком стар, чтобы играть Джеймса Бонда»
Lionsgate хочет расширить франшизу «Голодные игры»
В Санкт-Петербурге прошел показ фильма «Неоновый демон»
Марго Робби снимется в триллере «Плохие обезьяны»
Финал «Дивергента» не появится в кинотеатрах
Legendary Entertainment и Universal все-таки снимут фильм про покемонов
«Ледниковый период 5» получил самую масштабную промо-кампанию за всю историю франшизы
25 июля 2016
Интервью с ведущей обзоров Киноафиши Ольгой Михайловой
Кэти Кэссиди вернется в 5 сезоне «Стрелы» в роли Черной канарейки
Курт Рассел сыграл Живую планету в «Стражах Галактики 2»
Официально: Сильвестр Сталлоне появится в «Стражах Галактики 2»
Marvel подтвердила кастинг Бри Ларсон в роли Капитана Марвел
Marvel объявила официальный каст «Человека-паука: Возвращение домой»
Майкл Б Джордан и Лупита Нионго официально присоединились к «Черной пантере»
24 июля 2016
Гай Ричи показал первый трейлер «Рыцари Круглого стола: Король Артур»
Представлен первый трейлер «Кинг Конг: Остров черепа»
На Comic Con 2016 показали новый трейлер «Фантастические твари и где они обитают»
Marvel показала второй трейлер «Доктора Стрэнджа» с Бенедиктом Камбербэтчем
Официально: 8 сезон «Дневников вампира» станет последним
На Comic Con показали первый трейлер «Чудо-женщины» с Галь Гадот
23 июля 2016
Показ фильма «Джульетта» в Москве и Санкт-Петербурге
22 июля 2016
Гвен Стефани могла заменить Анджелину Джоли в «Мистер и миссис Смит»
Картина «Спарта» получила награду до выхода в прокат
Закрытая премьера фильма «Неоновый демон» на «Ленфильме»
21 июля 2016
Показ фильма «Я – Учитель» на Всероссийском Шукшинском кинофестивале
Звезда «Игры престолов» Шарлотта Хоуп присоединилась к Ричарду Гиру в драме «Три Христа»
Universal не хочет отпускать Мэтта Дэймона из «Борнианы»
Крис Вуд получил постоянную роль во 2 сезоне «Супергерл»
Сериал «Черные паруса» не будет продлен на 5 сезон
Кирстен Данст снимет драму с Дакотой Фаннинг в главной роли
Дженнифер Хадсон исполнит главную роль в очередной комедии Адама Сэндлера
Стартовали съемки 2 сезона «Легенд завтрашнего дня» (фото)
«Шрек 5» появится в кинотеатрах в 2019 году
Опубликовано первое видео со съемок «Трансформеров 5»
Создатель «Ходячих мертвецов» экранизирует «Хроники Амбера» Роджера Желязны
Показ фильма «Стартрек: Бесконечность» от «Киноафиши.инфо»
Летний фестиваль «Кинолес»
7 сезон «Игры престолов» не сможет претендовать на «Эмми»-2017
Мэтт Дэймон рассказал об изнурительных тренировках к «Джейсону Борну»
20 июля 2016
6 сезон «Игры престолов» выйдет на DVD и Blu-ray в ноябре 2016
После смерти Антона Ельчина на роль Чехова в «Стартреке» не будут искать другого актера
Робби Амелл снимется в романтической комедии «Наша первая встреча»
Арнольд Шварценеггер снимется в мини-сериале о становлении бодибилдинга
В новом «Джейсоне Борне» у Мэтта Дэймона всего 25 реплик
Тэй Диггз присоединился к касту 3 сезона «Империи»
Бенедикт Сэмюэл сыграет Безумного Шляпника в 3 сезоне «Готэма»
Объявлена дата выхода 7 сезона «Игры престолов»
Программа показов фестиваля GAMMA
Томас Миддлдитч снимется с Киану Ривзом в научно-фантастическом триллере
Студия Paramount подтвердила возвращение Криса Хемсворта в «Стартрек»
Студия Sony намерена снять сиквел женских «Охотников за привидениями»
«В поисках Дори» стал самым кассовым мультфильмом в истории американского проката
«Ледниковый период: Столкновение неизбежно» возглавил мировой прокат
Фелиша Террелл сыграет главную роль в сериальной экранизации «Пикник на обочине»
«Охотники за привидениями» уступили в прокате «Тайной жизни домашних животных»
«Стартрек: Бесконечность» и другие новинки проката в еженедельном видеообзоре от КИНОАФИША. Выпуск 41
Кинопоказы в автокиноклубе "Cinema Car"
Ушёл из жизни режиссёр «Красотки» Гэрри Маршалл
19 июля 2016
Певица Адель снимется в «Жизнь и смерть Джона Ф Донована» Ксавье Долана
Джеймс Франко может сыграть главную роль в новом «Хищнике»
Сьерра МакКлейн получила постоянную роль в 3 сезоне «Империи»
18 июля 2016
Крис Хемсворт вернется в «Стартрек 4»
Байопик об основателе МакДоналдса сможет претендовать на «Оскар»-2017
Томмен Баратеон отправляется в «большое» кино
Брюс Уиллис снимется в новом экшн-триллере «Первое убийство»
Первый кадр: Том Хиддлстон и Бри Ларсон в «Кинг Конг: Остров черепа»
Колин Фаррел снимется в ремейке «Обманутого» с Николь Кидман
Опубликован первый промо-арт «Стражей Галактики 2»
Джеймс Марсден присоединился к касту драмы о войне в Ираке «Шок и трепет»
Первый кадр: Билл Скарсгард в роли Пеннивайза в ремейке «Оно»
Первые персонажные постеры «Могучих рейнджеров» появились в сети
Идрис Эльба и Мэттью Макконахи из «Темной башни» снялись для обложки EW
Объявлена дата выхода «Пилы 8»
«Пассажир» с Лиамом Нисоном обзавелся датой премьеры
«Телохранитель убийцы» с Райаном Рейнольдсом получил дату премьеры
Китайская корпорация хочет купить студию Paramount Pictures
Шарон Лоуренс присоединилась к касту 7 сезона «Бесстыдников»
«Отряду самоубийц» прогнозируют 125 млн долларов кассовых сборов в первый уикенд
Брэд Питт спродюсирует комедию с Беном Стиллером
Антонио Бандерас исполнит главную роль в байопике о Джанни Версаче
Роберт Паттинсон и Миа Васиковска сыграют в комедийном вестерне
Первый кадр: Джуд Лоу и Чарли Ханнэм в «Рыцарях круглого стола» Гая Ричи
Джиллз Мэттхи присоединился к касту 6 сезона «Однажды в сказке»
15 июля 2016
«Ледниковый период: Столкновение неизбежно» и другие новинки проката в еженедельном обзоре киноновинок. Выпуск 40
В Петербурге пройдёт GAMMA FESTIVAL
Ольга Шелест встретила в Париже героев «Ледникового периода»
Сериал «Родословная» (Bloodline) продлен на 3 сезон
На вечеринке в честь завершения съемок VIII эпизода «Звездных войн» станцевали штурмовики
Вслед за «Варкрафтом» Legendary Pictures снимет фильм о Покемонах
Режиссер «Кунг-фу Панда 3» экранизирует подростковый роман «Темные умы»
Чиветель Эджиофор снимется с Руни Мара в «Марии Магдалине»
Мисти Коуплэнд присоединилась к касту «Щелкунчика» Disney
Официально: Lionsgate снимет «Пилу 8»
Мерил Стрип признали самой любимой актрисой Великобритании за 20 лет
Режиссер «Людей Икс» Брайан Сингер снимет сериал о мутантах
14 июля 2016
Warner Bros снимет девятый фильм о Гарри Поттере
Китай отказался показывать новых «Охотников за привидениями»
Леонардо ДиКаприо пожертвовал $15,6 млн на защиту окружающей среды
Квентин Тарантино закончит карьеру режиссера после двух новых фильмов
Закрытая премьера фильма «Стартрек: Бесконечность» в кинотеатре Москва
Флориана Лима присоединилась ко 2 сезону «Супергерл»
Forbes назвал Дуэйна Джонсона самым высокооплачиваемым актером 2016 года
Режиссер «Крепкого орешка» назвал создателей супергеройских блокбастеров «фашистами»
Ремейк «Коматозников» получил официальную дату премьеры
Хелен Миррен не дадут порулить в «Форсаж 8»
Иэн Гомес присоединился к касту 2 сезона «Супергерл»
Звезды «Сверхъестественного» и «Флэша» украсили обложки TV Guide
Диана Крюгер хочет сняться в сериале
Звезда «Мистера Робота» Рами Малек похвастался дружбой с Робертом Дауни-младшим
Дженнифер Эспозито получила постоянную роль в сериале «Морская полиция: Спецотдел»
Лори Лафлин присоединилась к касту 7 сезона «Голубой крови»
Вуди Харрельсон сыграет в драме о войне в Ираке
Мэтт Дэймон готов сыграть супергероя - если режиссером будет Бен Аффлек
Зендая присоединится к касту «Величайшего шоумена Земли» с Хью Джекманом
Голливуд охватила «покемонная» лихорадка
13 июля 2016
Кристофер Ламберт анонсировал «Смертельную битву 3»
Эксклюзивное интервью с Алексеем Воробьёвым
В городах России пройдёт ретроспектива Джима Джармуша
Начались подготовки к съёмкам нового российского блокбастера «Вещий Олег»
Мэтт Дэймон готов передать роль Борна молодому актеру
Хавьеру Бардему предложили сыграть Франкенштейна
Голди Хоун возвращается в кино
Первый кадр: Уолли Уэст в качестве супергероя в третьем сезоне «Флэша»
Марк Руффало показал первое видео со съемок «Тор: Рагнарек»
В Голливуде снимут фильм о создательнице модного бренда Jimmy Choo
Сильвестр Сталлоне хочет снять «женскую» версию «Неудержимых»
Новые кадры: Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л Джексон на съемках «Телохранителя убийцы»
Warner Bros раскрыла официальное описание сюжета «Чудо-женщины»
По серии видео игр Battlefield снимут сериал
Кэрри Кун присоединилась к касту третьего сезона «Фарго»
12 июля 2016
Герой Колина Ферта восстал из мертвых на съемках «Kingsman: Золотой круг»
Марго Робби снималась в «Отряде самоубийц» без дублерш
Героя Дуэйна Джонсона в «Форсаж 8» отправят в тюрьму
Звезды новых «Охотников за привидениями» на премьере в Голливуде
Джада Пинкетт Смит вернется в 3 сезоне «Готэма»
«В поисках Дори» обошел «Первого Мстителя 3» и стал самым кассовым фильмом 2016 в США
Мэтт Смит может вернуться в сериал «Доктор Кто»
«Симфоническое КИНО» на «Ленфильме»
Продюсер «Люди Икс: Апокалипсис» анонсировал сиквел фильма
«Бивис и Баттхед» может превратиться в сериал с живыми актерами
Новые кадры: София Бутелла на съемках «Мумии» с Томом Крузом
Фильмы Disney заработали 5 миллиардов долларов в прокате
«Тайная жизнь домашних животных» стартовала в прокате с рекордом
Фестиваль «День Д», посвящённый Сергею Довлатову
Эксклюзивное интервью с культовым отечественным мультипликатором Гарри Бардиным
В Петербурге вновь пройдёт фестиваль «Питер, я люблю тебя»
11 июля 2016
Якутский кинофестиваль возвращается
Программа «Отражения» в «Родине» представляет: Тарковский vs Содерберг
Программа показов Roof Cinema на июль
Показ фильма «Июльский дождь» в «Родине»
Эксклюзивное интервью с Арманом Яхиным, супервайзером визуальных эффектов студии Main Road Post
Премьера нового фильма Алексея Воробьева пройдет на «Лендоке»
Сериал «Охотники» закрыли после первого сезона
Ubisoft не рассчитывает заработать на экранизации «Кредо убийцы»
Кирси Клемонс претендует на главную женскую роль в новом «Флэше»
«Холодное сердце» возглавил рейтинг самых кассовых мультфильмов всех времен
Из «Тарзан: Легенда» вырезали поцелуй Александра Скарсгарда и Кристофа Вальца
«Варкрафт» получит сиквел
Марго Робби согласилась сниматься в «Отряде самоубийц», даже не прочитав сценарий
Кифер Сазерленд вернется в ремейке «Коматозников»
Съемки «Гамбита» начнутся в первой половине 2017 года
Скарлетт Йоханссон назвала Черную вдову своей самой любимой ролью
Ремейк «Лары Крофт» с Алисией Викандер выйдет в 2018 году
Том Селлек вернется в 7 сезоне сериала «Голубая кровь»
9 июля 2016
Съемки «Пилы 8» могут начаться уже в сентябре 2016
Тому Холлэнду пришлось научиться боксу на съемках нового «Человека-паука»
Каори Момои сыграет мать Скарлетт Йоханссон в «Призраке в доспехах»
Сериал «Полдарк» продлен на 3 сезон
«Пожарная» драма «Гранитная гора» получила официальную дату премьеры
Джастин Тимберлейк снимется в новом фильме Вуди Аллена
8 июля 2016
В Перми откроется выставка «Мир кинематографа в киноплакате»
Ежегодный фестиваль анимации под открытым небом «Бессоница»
Впервые за 50 лет в «Стартреке» появится персонаж нетрадиционной ориентации
Звезды «Отряда самоубийц» украсили обложки Entertainment Weekly
Идрис Эльба дал интервью Джону Фавро в новом фотосете для Interview
Представлен тизер-постер «Красавицы и чудовища» с Эммой Уотсон
Сиквел «Дэдпула» выйдет в 2018 году
Олимпийскому чемпиону Майклу Фелпсу предлагали главную роль в «Тарзан: Легенда»
Мишель Уильямс присоединилась к касту «Величайшего шоумена Земли» с Хью Джекманом
Кит Стэнфилд получил главную роль в экранизации манги «Тетрадь смерти»
Сериал «По волчьим законам» продлен на 2 сезон
Ремейк «Кикбоксера» с Жаном-Клодом Ван Даммом получит сиквел
Ольга Куриленко показала первые кадры из нового боевика с Антонио Бандерасом
6 сезон «Американской истории ужасов» появится в эфире уже в сентябре
Звезда «Настоящей крови» Райан Квантен снимется с Джоном Малковичем в комедии «Суперкон»
Джеймс Белуши присоединился к Кейт Уинслет в новом фильме Вуди Аллена
Крис Хемсворт поделился видео со съемок «Тор: Рагнарек»
Идрис Эльба дебютирует в качестве режиссера с драмой о наркоторговцах
Эксклюзивное интервью «Киноафиши» с президентом кинофестиваля «Парижские сезоны» Марианной Ланской
Роб Лоу присоединился к касту 2 сезона «Реанимации»
Бри Ларсон показала первые фото со съемок «Стеклянного замка»
Трейлер «Стражей Галактики 2» покажут в июле на Comic-Con
«Безумный Макс: Дорога ярости» получит черно-белую версию
Джулиан Льюис Джонс присоединился к касту «Лиги справедливости»
«Иллюзия обмана 2» пополнила список «миллиардеров» СНГ-проката
Алексей Чадов снимется в новом сериале «Мертв на 99%»
7 июля 2016
Ретроспектива Сергея Соловьёва в «Авроре» и премьера фильма «Ке-ды»
Эксклюзивные показы и творческие встречи в кинозале Старкона
Показы мировой классики в театро-баре «Лица»
В Санкт-Петербурге пройдёт «Lermontov_Kinofest»
6 июля 2016
«Отмель» и другие фильмы проката в 39 выпуске видеообзора киноновинок!
Гарри Бардин посетит «Лендок» с мультфильмом «Слушая Бетховена»
Саймон Пегг хотел закончить карьеру актера, снявшись в VII эпизоде «Звездных войн»
Грант Гастин анонсировал старт съемок 3 сезона «Флэша»
В Австралии стартовали съемки «Тор: Рагнарек»
Стартовали съемки спин-оффа сериала «Кухня»
5 июля 2016
В «Чайке» пройдут показы лучших итальянских фильмов последних лет
«День независимости: Возрождение» возглавил международный бокс-офис
Названы самые шокирующие смерти героев «Игры престолов»
Программа «Из Канн в Казань» стартует в кинотеатре «Мир»
Арнольд Шварценеггер отпраздновал 25-летие «Терминатора 2» архивным видео
«Киноафиша.инфо» провела показ фильма «В тихом омуте»
Создатель «Карточного домика» хочет снять спин-офф сериала
Сериал «Настоящая кровь» превратят в мюзикл
Ольга Куриленко составит компанию Антонио Бандерасу в новом боевике
Джон Малкович сыграет в комедии о вышедших в тираж телезвездах
Фильму «Стартрек: Бесконечность» прогнозируют худший старт в истории франшизы
Pixar откажется от съемок сиквелов своих мультфильмов
4 июля 2016
Мультфильм «В поисках Дори» победил в прокате нового «Тарзана»
Мила Кунис, Кристина Эпплгейт и другие звезды на новых постерах «Очень плохих мамочек»
Джейми Дорнан представил «Антропоид» на кинофестивале в Карловых Варах
Джаред Лето появится в роли Джокера в «Лиге справедливости»
Ванесса Лаше присоединилась к ремейку «Клуба первых жен» с Элисон Ханниган
Джоан Роулинг уже написала сценарий к сиквелу «Фантастические твари и где они обитают»
Режиссер оригинальных «Охотников за привидениями» объяснил провал ремейка
Новый фильм «Одаренная» с Крисом Эвансом получил дату премьеры
Хью Лори, Райан Рейнольдс и Крис Прэтт получат звезды на голливудской Аллее славы
Звезда «Клиники» Зак Брафф поработает режиссером черноюморной комедии
«Первый Мститель: Противостояние» появится на DVD и Blu-ray в сентябре 2016
Звезды «Дэдпула» и «Людей Икс» Брианна Хилдебранд и Александра Шипп объединятся в новом фильме
Сериал «12 обезьян» продлили на 3 сезон
Стартовали съемки ремейка «Оно» Стивена Кинга
«Человек в черном» Мэттью Макконахи на съемках экранизации «Темной башни»
«Тихоокеанский рубеж 2» получил дату премьеры
Звезда «Побега» Уильям Фихтнер присоединится к Райану Филиппу в сериале «Стрелок»
Премьеру пятой части «Другого мира» с Кейт Бекинсейл отложили до 2017 года
1 июля 2016
Кинофестиваль Парижские сезоны в Петербурге
Закрытая премьера фильма «В Тихом омуте»
Хардкор возвращается на большой экран!
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Француз в галстуке с редким узлом: загадка Меровингена, самого странного героя «Матрицы», наконец разгадана
Заждались новых серий «9-1-1»? У этого сериала про спасателей рейтинг в 88% на RT — 14 сезонов хватит надолго
«Душегубы 2», «Извозчик», «Законник» и другие: долгожданные сериальные премьеры НТВ в октябре — а «Подслушано в Рыбинске» перекочует из цифры
Все хиты НТВ уже видели? Тогда вот 5 российских детективов поновее — и зрители оценили их выше 7 баллов
«Изменили» с Крузом и пожалели: в новой «Мумии» вернутся к истокам, Фрейзер уже на низком старте
Сколько стоил букет для Мымры, и что за картина у нее висела: только фанаты «Служебного романа» ответят на 5 вопросов о фильме (тест)
Ужастики — хит сезона: этот фильм по Кингу вышел 8 лет назад и собрал 704 млн, но опять лидирует в топе HBO
Начали со стриптиза, закончили Лениным: один из лучших фильмов Ефремова довел чиновников СССР до белого каления — и месть была жесткой
От Сильверхенда до «Акиры»: хоть это и не очевидно, но Цой связан с Cyberpunk 2077 и лучшими аниме современности
«”Поднятие уровня” — не то пальто»: нейросеть нашла 3 идеальных малоизвестных аниме вместо скатившегося «Восхождения героя щита»
«Снял шляпу сам Боярский»: иностранцы в пух и прах разнесли «Трех мушкетеров» — оценка 1,8 балла, как у второсортной комедии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить