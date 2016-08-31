Меню
31 августа 2016
Закончились съёмки фантастического фильма «Икария»
«Джейсон Борн» и другие новинки проката в 47 выпуске обзора от Киноафиши!
«Культовое кино 1980-х» на большом экране
Фильм-концерт «Человек с киноаппаратом» на «Лендоке»
30 августа 2016
Съемки «Бегущего в лабиринте 3» возобновятся в начале 2017 года
Отреставрированный «Терминатор 2» выйдет в 3D в 2017 году
Сценаристы «Зомбилэнда» начали работу над сиквелом
Тейлор Лотнер, Лиа Мишель, Эмма Робертс и другие на новых промо фото «Королев крика»
«Киноафиша» провела закрытый показ фильма «Очень плохие мамочки»
«Фантастические твари и где они обитают» стал самым ожидаемым фильмом осени 2016
Хелен Миррен присоединилась к касту «Щелкунчика» Disney
«Angry Birds в кино» получит сиквел
Сара Полсон может присоединиться к касту «женской» версии «Одиннадцать друзей Оушена»
Warner Bros экранизирует «Гарри Поттер и Проклятое дитя» в 2020 году
29 августа 2016
Благотворительный проект «Будь с Городом»
Идут съёмки фильма «Жили-Были»
26 августа 2016
В Петербурге пройдет первый анимационный «Фестиваль Этого»
Картину «Смешарики. Легенда о Золотом Драконе» покажут на разных континентах
Церемония закрытия Международного Фестиваля уличного кино
Кинофестиваль короткометражного кино KinematicShorts
День российского кино в кинотеатре «Чайка»
25 августа 2016
Пресс-показ фильма «Очень плохие мамочки» от «Киноафиши.инфо»
Показ фильма-концерта «Варьете»
Показ фильма «Клык» в киноцентре «Родина»
Поддержи проект «Кино»!
Специальный показ фильма «Я – начало» в Санкт-Петербурге
Даг Лайман снимет «Темную Лигу Справедливости»
Показ фильма «Девять жизней» на ВДНХ
Константин Хабенский может пополнить каст «Тихоокеанского рубежа 2»
Фестиваль французского кино от Roof Cinema
24 августа 2016
Предпремьерный показ фильма «Не дыши» не состоится из-за аварии на подстанции
Интерактивная экскурсия «Мир на ощупь» в Санкт-Петербурге
Объявлены победители фестиваля «Короче»
23 августа 2016
Очень плохие мамочки (2016): трейлеры, дата выхода, актеры, интересные факты о фильме
Съемки «Миссия невыполнима 6» заморожены из-за гонорара Тома Круза
«Киноафиша.инфо» провела закрытый пресс-показ фильма «Служанка»
22 августа 2016
Кассовые сборы «Отряда самоубийц» преодолели отметку в полмиллиарда долларов
Создатель «Вероники Марс» снимет «сериальный» ремейк «Пропащих ребят»
Ник Сагар присоединился к касту 2 сезона «Сумеречных охотников»
Коннор Джессап вернется в 3 сезоне «Преступления по-американски»
Джей Джей Абрамс может стать режиссером сиквела «Человек из стали»
Кира Найтли и Александр Скарсгард снимутся в экранизации «После войны» Ридиана Брука
Джаред Лето снимется в «Бегущем по лезвию 2»
19 августа 2016
Звезда «Побега» Роберт Неппер присоединился к касту 6 сезона «Родины»
Первые кадры: Кристиан Бэйл и Оскар Айзек в «Обещании»
Звезда «Галаванта» Мэллори Джэнсен снимется в 4 сезоне «Агентов ЩИТ»
«Человек-паук: Возвращение домой» обзавелся первым постером
«Стартрек: Бесконечность» провалился в прокате
Кевин Бейкон хочет стать новым Фредди Крюгером
18 августа 2016
Disney переснимет «Русалочку» с «живыми» актерами
Уилл Феррелл снимется в комедийной версии «Шерлока Холмса»
Кэтрин Зета-Джонс снимется в новом сериале создателя «Американской истории ужасов»
Натали Портман больше не появится в киновселенной Marvel
Бенисио Дель Торо вернется в сиквел «Стражей Галактики»
Эксклюзивное интервью «Киноафиши» с актером Владимиром Епифанцевым
Стал извествен состав жюри Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого»
17 августа 2016
«Тайная жизнь домашних животных» и другие новинки в 45 выпуске обзора от Киноафиши
Фелини и Тарковский в киноцентре «Родина»
Мэтт Дэймон представил «Джейсон Борн» в Пекине
«Новости с планеты Марс» в киноклубе ZЕРКАЛО
Звезда «Друзей» Дэвид Швиммер отказался от роли в «Людях в черном»
Кайл Чендлер и Маккензи Дэвис сыграют Кейбла и Домино в «Дэдпул 2»
Дэвид Денман присоединился к Ченнингу Татуму в «Счастливчике Логане»
В КАРО пройдёт «День российского кино»
Джон Красински получил титульную роль в сериальном ремейке «Джека Райана»
Бен Уишоу присоединился к касту сиквела «Мэри Поппинс»
Открытие нового кинотеатра «Синема 5»
Создатель «Стражей Галактики» Джеймс Ганн отказался снимать фильмы для Warner Bros и DC Comics
«Черная пантера» станет сюжетным продолжением «Первый Мститель: Противостояние»
Кира Найтли сыграет фею в новом «Щелкунчике» Disney
«Дуэлянт» отправится на международный кинофестиваль в Торонто
Эксклюзивное интервью с Алексеем Пимановым
16 августа 2016
Топ 10 худших фильмов про супергероев по версии кинокритиков
Джеймс Ганн подтвердил, что у «Стражей Галактики» появится 3 часть
Эксклюзивная премьера «Спарты» в Синема Парке
Международный кинофестиваль «Эсперанса»
Пресс-показ фильма «Служанка»
Всероссийский День IMAX в СИНЕМА ПАРК
Первые кадры: Дженнифер Лоуренс и Крис Прэтт в «Пассажирах»
Роберт Дауни-младший и создатель «Настоящего детектива» снимут сериал про Перри Мейсона
Звезда «Секса в большом городе» сыграет в экранизации детектива Агаты Кристи
15 августа 2016
Съёмки фильма «Каблуки»
Предпремьерный показ фильма «Не дыши»
В Выборге завершился кинофестиваль «Окно в Европу»
Фестиваль итальянского кино FELICITÀ ITALIANA
12 августа 2016
КИНОАФИШЕ - 14 лет!
Шарлиз Терон заменит Анджелину Джоли в «Убийстве в Восточном экспрессе»
Канал FOX покажет эпизод-кроссовер «Новенькой» и «Бруклин 9-9»
Бри Ларсон дебютирует в качестве режиссера
Саймон Кинберг рассказал о судьбе «Гамбита» с Ченнингом Татумом
Сериал «Сумеречные охотники» лишился шоураннера перед вторым сезоном
Брендан Фрейзер присоединился к касту сериала «Любовники»
Джейсон О’Мара присоединился к 4 сезону «Агентов ЩИТ» в роли Директора
Звезда «Анатомии страсти» Скотт Элрод снимется в 5 сезоне «Чикаго в огне»
Джоэл Эдгертон снимется с Дженнифер Лоуренс в шпионском триллере «Красный воробей»
Создатели «Шерлока» рассказали о главном злодее 4 сезона
Марк Руффало уже успел отснять все свои сцены в «Тор: Рагнарек»
Рами Малек присоединится к Чарли Ханнэму в ремейке «Мотылька»
«Водолей» с Дэвидом Духовны не продлят на 3 сезон
Продюсер «Пилы» снимет ремейк фильма ужасов «Тыквоголовый»
Антологию Содерберга «Девушка по вызову» продлили на 2 сезон
Дэйзи Ридли снимется в экранизации романа «Поступь хаоса» от режиссера Дага Лаймана
Ремейк «Ангелов Чарли» обзавелся сценаристом
11 августа 2016
Триллер «Мена» с Томом Крузом поменял название и дату премьеры
Звезды «Отряда самоубийц» ответили на критику фильма
Американские зрители подают в суд на создателей «Отряда самоубийц» за вырезанные сцены с Джокером
В Санкт-Петербурге прошел показ фильма «Любовь и дружба»
Стэн Ли появится в камео в «Стражах Галактики 2»
Ребел Уилсон сыграет главную роль в ремейке «Отпетых мошенников»
ABC хочет снять полноценный сериал по «Звездным войнам»
«Отряд самоубийц» не покажут в Китае
Руби Роуз присоединилась к Джейсону Стэйтему в «акульем» триллере «Мег»
В Москве поселился дракон Эллиот
«Росомаха 3» станет последним фильмом Патрика Стюарта о Людях Икс
На новых «Охотниках за привидениями» Sony потеряет 70 миллионов долларов
Рианна присоединится к касту ремейка «Одиннадцать друзей Оушена»
Брэд Питт предложил Дэвиду Финчеру снять сиквел «Войны миров Z»
10 августа 2016
Летние новинки от Киноафиши
Участники Олимпиады в Бразилии назвали свои любимые фильмы о спорте
Создатель новых «Охотников за привидениями» Пол Фиг пообещал больше никогда не снимать ремейки
Дуэйн Джонсон намекнул на ссору c Вином Дизелем на съемках «Форсаж 8»
Мэрайя Кэри снимется в 3 сезоне сериала «Империя»
Кристофер Ламберт снимется в сиквеле «Кикбоксера» с Жаном-Клодом Ван Даммом
«Отряд самоубийц» помог Warner Bros. заработать миллиард
9 августа 2016
Звезда «Грязных танцев» отказалась сняться в ремейке
«Человек из стали» с Генри Кэвиллом получит полноценный сиквел
8 августа 2016
Вуди Аллен показал тизер нового сериала с Майли Сайрус
Серия рассказов «Дикие карты» Джорджа Мартина станет сериалом
Закрытая премьера фильма «Любовь и дружба» на «Ленфильме»
5 августа 2016
Интервью с режиссером Степаном Грушей, автором картин «Огонь по штабам» и «По уши в песке»
Объявлено жюри 4-го российского фестиваля короткометражного кино «Короче»
4 августа 2016
Фестиваль независимого короткометражного игрового кино KONIK Film Festival 2016
Фильм открытия фестиваля «Окно в Европу» – «Любовь прет-а-порте»
Лето в «Лицах» продолжается!
Сиквел «Фантастические твари и где они обитают» выйдет в ноябре 2018 года
Бенедикт Камбербэтч сыграет главную роль в экранизации романа «Одинокий волк»
Сериал «Последний корабль» продлили на 4 сезон
Звезда «Касла» Джон Уэртас снимется в новом сериале «Это мы»
Джоэль Гретш присоединился к касту 8 сезона «Дневников вампира»
Орландо Блум снимется в мокьюментари о велоспорте и допинге
Морган Фриман снимется с Маккензи Фой в «Щелкунчике» Disney
Тайлер Хэклин в костюме Супермена на съемках 2 сезона «Супергерл»
Звезда «Агентов ЩИТ» Эдрианн Палики снимется в новом сериале Сета МакФарлейна
У «Настоящего детектива» все-таки может появиться 3 сезон
Трейлер «Три Икса: Мировое господство» с Вином Дизелем установил новый рекорд
Marvel передумала снимать дилогию «Мстители: Война бесконечности»
3 августа 2016
«Отряд самоубийц» и другие фильмы в 43 выпуске видеообзора киноновинок
Джимми Фэллон станет ведущим премии «Золотой глобус»-2017
Критики разгромили «Отряд самоубийц»
2 августа 2016
Памятник Виктору Сухорукову будет установлен в Подмосковье
Премьера фильма «К чёрту на рога»
1 августа 2016
В «Родине» пройдёт ретроспектива Виктора Соколова
День актуальной документалистики на «Лендоке»
Легенда рок-н-ролла Рик Спрингфилд сыграет Люцифера в 12 сезоне «Сверхъестественное»
Режиссер «Игры престолов» рассказал об альтернативной концовке «Битвы бастардов»
Элизабет Марвел сыграет женщину-президента США в 6 сезоне «Родины»
Первый трейлер 5 сезона «Стрелы» появился в сети
Идина Мензел снимется в ремейке культовой комедии «На пляже»
Алисия Викандер не против остаться в «Борниане»
Зои МакЛеллан покинула сериал «Морская полиция: Новый Орлеан» перед 3 сезоном
Мэтт Дэймон намекнул на съемки сиквела покерной драмы «Шулера»
Адам Сэндлер снимет новую комедию со старым актерским составом
Первые кадры: Джейк Джилленхол и Эми Адамс в «Ночных животных» Тома Форда
Премьеру нового «Твин Пикс» назначили на лето 2017
Адам Коуплэнд снимется в 5 сезоне «Викингов»
Джессика Честейн снимется в экранизации видео игры Ubisoft Tom Clancy's The Division
Звезда «Ходячих мертвецов» снимется в «Бегущем по лезвию 2»
«Капитан Марвел» может снять режиссер сериалов «Шерлок» и «Флэш»
«Патерсон» с Адамом Драйвером сможет побороться за «Оскар»-2017
Люк Митчелл и Мишель Херд снимутся во 2 сезоне сериала «Слепое пятно»
Клэр Форлани присоединилась к касту сериала «Полиция Гавайев»
