Что за аппарат стоял на даче Саахова в «Кавказской пленнице»? «Кристалл-104» был символом роскоши в СССР

О каких «шниферах» и «орудовцах» говорят в «Месте встречи изменить нельзя»? И при чём тут ГАИ?

Кто главный злодей в «Гачиакута»? Ответ удивит даже фанатов манги и аниме — совсем не чудище, а человек

От Сильверхенда до «Акиры»: хоть это и не очевидно, но Цой связан с Cyberpunk 2077 и лучшими аниме современности

«Снял шляпу сам Боярский»: иностранцы в пух и прах разнесли «Трех мушкетеров» — оценка 1,8 балла, как у второсортной комедии

Сколько стоил букет для Мымры, и что за картина у нее висела: только фанаты «Служебного романа» ответят на 5 вопросов о фильме (тест)

«Изменили» с Крузом и пожалели: в новой «Мумии» вернутся к истокам, Фрейзер уже на низком старте

Не только «Лихие»: 3 жестких сериала про 90-е с оценкой 7.3+ — про романтику можно забыть, здесь нет места красивой ностальгии

«Обезьяну-паука» забыть невозможно, а что насчет этих перлов? Выбрали 5 самых кринжовых цитат из «Сумерек» — от №2 почти стошнило

Всего 3 серии «Маши и медведя» получили на IMDb оценку 8.5 — нет волков с клизмами, зато есть Sci-Fi, лирика и призраки прошлого