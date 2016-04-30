Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Архив
Киноафиша
Новости
Архив новостей
Архив новостей за апрель 2016 года
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
30 апреля 2016
Кевин Смит назвал «Первый Мститель 3» лучшим кинокомиксом всех времен
29 апреля 2016
Алисия Викандер заменит Анджелину Джоли в новой «Ларе Крофт»
«Циклоп» Тай Шеридан снимется еще в двух фильмах о Людях Икс
NBC Universal приобрела Dreamworks за 3,8 млрд долларов
Лауреат «Оскара» снимет документальный фильм о Уитни Хьюстон
«Первый Мститель: Противостояние» заработал 15 млн долларов в первый день проката
«Форсаж 8» отправился на Кубу
Съемки сиквела «Добро пожаловать в Зомбилэнд» начнутся в августе 2016
Сильвестр Сталлоне сыграет босса мафии в новом сериале по роману Марио Пьюзо
Звезда «Викингов» Кэтрин Винник присоединилась к касту «Темной башни»
«Дон Кихот» в Киноцентре «Ленфильм»
28 апреля 2016
Премьера киноальманаха короткометражных фильмов «КОРОЧЕ»
Ретроспектива Киры Муратовой в киноцентре «Родина»
Первый фестиваль французского кино LE CINEMA FRANÇAIS в Национальной сети кинотеатров СИНЕМА ПАРК
Майские мероприятия в кинотеатре "Знамя"
Стартовали съемки «Телохранителя убийцы» с Райаном Рейнольдсом
Сцену с Чудо-женщиной из «Бэтмен против Супермена» выложили в сеть
Роберт Дауни-младший согласен на съемки в «Железном человеке 4»
Сара Полсон присоединится к Николасу Холту в байопике о Джероме Сэлинджере
Стартовал мировой прокат «Первый Мститель: Противостояние»
К касту «Бегущий по лезвию 2» присоединилась модель из Нидерландов
Режиссер «007: СПЕКТР» Сэм Мендес возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Эксклюзивное интервью «Киноафиши» с создателем фильма «Код Каина» Уильямом Де Виталем
Хлоя Морец и Сет Роген представили «Соседи: На тропе войны 2» в Берлине
Киану Ривз озвучил котенка в «Киану»
Звезды на премьере «Первый Мститель: Противостояние» в Лондоне
Зендая и Белла Торн поспорят за главную роль в экранизации манги «Боевой ангел Алита»
Элизабет Олсен в фотосете для The Sunday Times Style
Ричард Грант сыграет безумного ученого в «Росомахе 3»
«Девушка Бонда» Леа Сейду стала лицом Louis Vuitton
Звезда «Пробуждения силы» Дэйзи Ридли снимется в драме о Холокосте
«Первый Мститель 3» в первый уикенд может заработать до полумиллиарда долларов
27 апреля 2016
Киноафиша рекомендует! Видеообзор новинок этой недели. Выпуск 29
Дакота Джонсон 7 часов «симулировала секс» на съемках сиквела «Пятьдесят оттенков серого»
Создатель мюзикла «Гамильтон» снимется в новой «Мэри Поппинс» с Эмили Блант
Эмма Стоун сыграет Стервеллу де Виль в новом фильме Disney
Шоу «На экране» получит продолжение
Показ фильма «Летят журавли» в кинотеатре «Аврора»
Третьему «Шерлоку Холмсу» нашли сценариста
Звезда «Стрелы» Эмили Бетт Рикардс снимется в психологическом триллере
Премьера 6 сезона «Игры престолов» установила рекорд по количеству зрителей
Новые кадры: Бенедикт Камбербэтч на съемках 4 сезона «Шерлока»
Студия Disney официально анонсировала сиквелы «Малефисенты» и «Книги джунглей»
Сценарий «Фантастические твари и где они обитают» выложат в Интернет
Крис Хемсворт рассказал о своем персонаже в новых «Охотниках за привидениями»
Элизабет Бэнкс в роли Риты Репульсы на новых фото со съемок «Могучих рейнджеров»
Человек-паук сразился с Зимним солдатом в новом ТВ-ролике «Противостояния»
Названа дата премьеры 9 сезона «Реальных пацанов»
«Игру престолов» стали меньше воровать
Дэйзи Ридли показала навыки владения световым мечом
Сэмюэл Л. Джексон в первом трейлере экранизации «Мобильника» Стивена Кинга
Sony Pictures снимет сиквел «Ужастиков» с Джеком Блэком
Джон Сноу из «Игры престолов» приедет в гости в Comedy Club
26 апреля 2016
В июне на Дворцовой площади состоится киномарафон советских и российских кинолент
Показ фильма «Пиковая дама» в киноцентре «Родина»
Звезды «Властелина колец»: где они сегодня?
Джулия Робертс разделалась со своей ролью в «Несносных леди» всего за 4 дня
Кенсингтонский дворец не стал опровергать слухи о съемках принцев Уильяма и Гарри в «Звездных войнах»
Джон Сноу стал самым популярным персонажем в Twitter во время премьеры 6 сезона «Игры престолов»
Команда новых «Охотников за привидениями» на обложках Empire
Начался прием заявок на III Международный фестиваль детского и семейного кино «Ноль Плюс»
В начале июня в Сургуте состоится Всероссийский фестиваль детско-юношеских фильмов «Зеркало Будущего»
Кирстен Данст и Мадс Миккельсен вошли в состав жюри Каннского кинофестиваля
8 сезон сериала «Касл» может стать последним
AMC показал новый тизер сериала «Проповедник» с Домиником Купером
Всех жертв Капитана Америки подсчитали в новом видео
Показы фильмов «Чужой» и «Чужие» в кинотеатре «Аврора»
Моника Белуччи, Дэвид Духовны и другие звезды: официальный каст «Твин Пикс»
На Украине запретили к показу еще 8 российских фильмов и 26 сериалов
Крис Эванс признался, что поддерживает Железного человека в «Первый Мститель 3»
Звезда «Касла» Натан Филлион снимется в «Стражах Галактики 2»
В новом трейлере «Людей Икс: Апокалипсис» подтвердили возвращение Росомахи
Роберт Дауни-младший станет наставником Человека-паука в «Возвращении домой»
Киллиан Мерфи и Том Харди в трейлере 3 сезона «Острых козырьков»
Съемки «Черновика» по роману Лукьяненко начнутся в конце 2016 года
Роберт Паттинсон и Дэниел Рэдклифф вошли в список самых богатых молодых британцев
Киноконцерты на Лендоке в майские праздники
«Сумерки» и «Голодные игры» теперь можно посмотреть в Steam
Топ 10 мест из «Игры престолов», существующих на самом деле
Премьера 6 сезона сериала "Игра престолов"
25 апреля 2016
Принс мог сняться в «Пятом элементе» с Брюсом Уиллисом
Скарлетт Йоханссон сыграет жену Скотта Фицджеральда в новой романтической драме
«Бэтмен против Супермена» обошел «Железного человека» по сумме кассовых сборов
Билл Мюррей рассказал об «уходе на пенсию»
Джефф Голдблюм намекнул на продолжение «Дня независимости»
Дуэйн Джонсон пообещал «не испортить» ремейк «Джуманджи»
Кассовые сборы «Книги джунглей» превысили полмиллиарда долларов
У «Доктора Кто» появилась новая партнерша
Финальный трейлер «Люди Икс: Апокалипсис» появился в сети
В «Люди Икс: Апокалипсис» вернется персонаж из «Росомахи»
Наоми Харрис и Уилл Смит на съемках «Побочного эффекта красоты»
«Охотники за привидениями»: новые постеры героинь
Щит Капитана Америки проверили на прочность настоящими пулями
Первый кадр: Джейсон Стэйтем и Джессика Альба в продолжении «Механика»
Премьера фильма «Танцуя с Марией» в кинотеатре «Художественный»
24 апреля 2016
Винс Вон сыграет вышедшего в тираж боксера в новом триллере
Marvel убрала фильм о Нелюдях из расписания премьер
Шоураннеры «Игры престолов» подтвердили, что конец сериала близок
Эмма Стоун снимется в новой комедии о бизнес-леди
Сиквел «Белоснежки и охотника» окончательно провалился в прокате
К касту «Трансформеров 5» присоединился Джеррод Кармайкл
Уилл Феррелл и Марк Уолберг воссоединятся в сиквеле комедии «Здравствуй, папа, Новый год»
Ронда Раузи мечтает о роли в «Ходячих мертвецах»
Майкл Китон не будет сниматься в «Человек-паук: Возвращение домой»
Хоакину Фениксу предложили роль Иисуса в «Марии Магдалине»
Ана де Армас получила главную роль в сиквеле «Бегущего по лезвию»
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер снялась в фотосессии для GQ
Экранизация «Оно» Стивена Кинга выйдет в сентябре 2017
Джон Фавро уверен, что мода на супергеройские блокбастеры не закончится еще много лет
Официально: Дуэйн Джонсон снимется в ремейке «Джуманджи»
«Экипаж» с Данилой Козловским заработал 70 млн рублей в день премьеры
Звезда «Матрицы» Кэрри-Энн Мосс появится в сериале «Люди»
Новые кадры первой серии 6 сезона «Игры престолов» появились в сети
Фрэн Кранц присоединился к касту «Темной башни»
«Первый Мститель 3» обошел все фильмы Marvel по продаже билетов за 2 недели до премьеры
22 апреля 2016
Киноафиша улучшает работу сайта
Создатели «Ходячих мертвецов» начали работу над 7 сезоном
«Игра престолов»: все, что нужно знать перед премьерой 6 сезона
Леонардо ДиКаприо вошел в список 100 самых влиятельных людей мира Time
Арнольд Шварцнеггер не против сняться в еще одном «Хищнике»
Крис Эванс рассказал, кто сможет победить Капитана Америку
Джефф Голдблюм снимется в супергеройском блокбастере
Дэвид Духовны вернется во 2 сезоне сериала «Водолей» 16 июня
Действие 6 сезона «Игры престолов» развернется в «альтернативной вселенной»
«Белоснежка и охотник 2» рискует стать провалом года в российском прокате
Звезда «Дневников вампира» Нина Добрев снимется в ремейке «Коматозников»
Гай Ричи начнет снимать «Шерлок Холмс 3» в конце 2016 года
Альфонсо Куарон поможет Warner Bros. снять «Книгу джунглей»
Эмилия Кларк больше не хочет сниматься в «Терминаторе»
Disney снимет 16 полнометражных фильмов по своим мультфильмам
Эксклюзивное интервью с Юрием Гальцевым в честь выхода мультфильма
Официально: Роберт Дауни-младший появится в «Человек-паук: Возвращение домой»
Памела Андерсон снимется в ремейке «Спасателей Малибу»
Новый телесериал «Криптон» расскажет предысторию Супермена
Кристен Стюарт и Джесси Айзенберг в дебютном трейлере «Светской жизни» Вуди Аллена
21 апреля 2016
HBO официально продлил «Игру престолов» на 7 сезон
Джордж Клуни рассказал о перспективе завершения карьеры в интервью Esquire
Звезда «Идеального голоса» Адам Дивайн снимется в новой комедии
Зак Эфрон и Анна Кендрик в новом трейлере комедии «Свадебный угар»
Объявлена дата премьеры 2 сезона «Мистера Робота»
23 и 24 апреля в киноцентре «Родина» будет представлена новая программа короткометражных фильмов международного кинофестиваля в Тромсё – Films from the North: Games They Play
Макс Гринфилд присоединится к Бри Ларсон в «Стеклянном замке»
Зак Эфрон нарядился в женское платье в новом тизере «Соседей 2»
«Большой куш» Гая Ричи превратят в телесериал
Звезда «Борна» Джулия Стайлз снимется в криминальном телесериале
Шарлиз Терон вспомнила о первом кастинге в своей карьере в интервью V Magazine
Робби и Стивен Амеллы собрали миллион долларов на съемки нового фильма
Создатели «Мстителей: Войны бесконечности» подтвердили участие «Алой ведьмы» Элизабет Олсен
Мэйси Уильямс мечтает о роли в «Новых мутантах»
Модель Изабель Гулар снимется в новых «Спасателях Малибу»
По ситкому «Трое – это компания» снимут полнометражный фильм
У Чудо-женщины появится ручной тигр
«Росомаха 3» ищет новых мутантов
Идрис Эльба снимется в новом мини-сериале
Нина Добрев получила травму на съемках «xXx: Возвращение Ксандера Кейджа»
Константин Хабенский сыграет человека с ДЦП во «Временных трудностях»
Премьера сиквела «Бегущего по лезвию» состоится раньше запланированого
Российский автопром засветился на новых фото со съемок «Форсаж 8»
Мэтт Дэймон в долгожданном дебютном трейлере «Джейсона Борна»
Форум РЕГИОН КИНО-16
20 апреля 2016
Киноафиша рекомендует! Видеообзор новинок этой недели. Выпуск 28
После победы «Марсианина» на «Золотом глобусе» организаторы поменяют правила
Уиллем Дефо присоединился к касту «Лиги справедливости»
Роберт Де Ниро в первом трейлере «Каменных кулаков»
Натан Филлион прокомментировал уход Станы Катич из «Касла»
Звезды «Первый Мститель: Противостояние» на премьере в Париже
Первые кадры: Крис Прэтт и Дензел Вашингтон в «Великолепной семерке»
Модель Даутцен Крус присоединилась к касту «Чудо-женщины»
Эмили Блант и Джастин Теру в дебютном трейлере «Девушки в поезде»
Крис Хемсворт отказался худеть ради ролей в будущем
Топ 10 самых неудачных сиквелов в истории Голливуда
People назвал Дженнифер Энистон самой красивой женщиной планеты
Первый кадр: Элизабет Бэнкс в новых «Могучих рейнджерах»
Дублированный трейлер фильма «Великолепная семерка»
Финал 6 сезона «Ходячих мертвецов» посмотрели 20 миллионов человек
«Чудо-женщина»: новое видео со съемочной площадки
Дуэйн Джонсон хочет сразиться с Суперменом в «Шазаме»
Джордж Мартин поделился идеей для спин-оффа «Игры престолов»
Предысторию Апокалипсиса показали в новом видео «Людей Икс»
Первые фото со съемок сериала Marvel «Железный кулак» появились в сети
Звезда «Клиники» Джон Макгинли сразится с демонами в новом сериале
Джеймс Кэмерон снимет четыре части «Аватара» одновременно
Дэйзи Ридли и Джей Джей Абрамс снова поработают вместе
Российский фильм «Я – Учитель» примет участие в 34 международном кинофестивале Фаджр (г. Тегеран, Иран)
Курт Рассел и Мел Гибсон снимутся в сериале от автора «Банд Нью-Йорка»
Подведены последние итоги II Российского фестиваля кино и интернет-проектов «ЧЕЛОВЕК ТРУДА»
Премьера фильма «Луна над Турином» в киноцентре «Родина»
Принцы Уильям и Гарри побывали на съемках новых «Звездных войн»
Специальные кинопоказы фильмов с Майлом Фассбендером в киноцентре «Родина»
19 апреля 2016
Аста ла виста, бэби: Юрген Клопп и «Ливерпуль» цитируют голливудские фильмы
В спин-оффе «Гарри Поттера» покажут молодого Дамблдора
Новый дублированный трейлер фильма «Отряд самоубийц»
Супергерои «Первого Мстителя» «засветились» в рекламе Audi
Звезда «Агентов ЩИТ» и «Мстителей» Кларк Грегг спародировал Бритни Спирс
Кристен Стюарт и Николас Холт в новом трейлере «Равных»
Первые тизеры «Джейсона Борна» появились в сети
«Первому Мстителю: Противостояние» прогнозируют сборы в $175 млн в первый уикенд
Бенисио Дель Торо не появится в сиквеле «Стражей Галактики»
«Первый Мститель: Противостояние» - новые международные постеры героев
В «Бэтмен против Супермена» Генри Кэвилл произнес всего 43 фразы
У «Иллюзии обмана» появится 3 часть
Стану Катич уволили из сериала «Касл»
Сиквел «Мира Юрского периода» обзавелся режиссером
Костюм Дарта Вейдера из «Звездных войн» оценили в 18 млн долларов
Наоми Уоттс сыграет главную роль в сериале «Цыганка»
Создатель «Железного человека» Джон Фавро вернется в киновселенную Marvel
Конкурс: выиграй пригласительный на два лица на премьеру шестого сезона «Игры Престолов»
Йен Сомерхолдер уйдет из «Дневников вампира» после 8 сезона
С 22 по 24 апреля в кинотеатре «Аврора» пройдет ретроспектива Джека Николсона
С 21 по 24 апреля в киноцентре «Великан Парк» состоится Уик-энд кино Латвии в Санкт-Петербурге
18 апреля 2016
Новая программа «FESTIVAL SHORTS» в кино с 21 апреля
Казань познакомится с феноменом якутского кино
«Жорж»-2016: российские зрители выбрали лучшие фильмы 2015 года
Эксклюзивное интервью «Киноафиши» с создателями фильма «Параллельные прямые пересекаются в бесконечности»»
Олег Меньшиков сыграл главную роль в новом фильме Бондарчука «Притяжение»
«Добро пожаловать в Zомбилэнд» наконец-то получит сиквел
«Стражи Галактики 3» станут первым фильмом 4 фазы киновселенной Marvel
Создатели «Касла» сняли несколько концовок 8 сезона
Новые кадры: «Джейсон Борн», «Охотники за привидениями», «Стартрек: Бесконечность»
Кевин Файги рассказал, что ждет киновселенную Marvel после «Войны бесконечности»
Гэри Олдман сыграет Уинстона Черчилля
Кармен Электра мечтает о камео в новых «Спасателях Малибу»
Первый кадр: Эмма Стоун и Стив Карелл в «Битве полов»
Расширенную версию «Бэтмен против Супермена» с рейтингом 18+ могут показать в кинотеатрах
«Книга джунглей» заработала 100 миллионов долларов за 3 дня
Джесси Айзенберг не стал смотреть «Бэтмен против Супермена»
Киану Ривз намекнул на продолжение «Джона Уика» после выхода сиквела
Мария Миронова и Максим Виторган снимутся в новом детективном сериале для Первого канала
17 апреля 2016
Сэмюэл Л. Джексон пообещал возвращение Ника Фьюри в «Мстителях: Война бесконечности»
Следующий фильм «Люди Икс» расскажет о «Темном Фениксе»
Мерил Стрип назвала свою самую неудачную роль
AMC показал фото со съемочной площадки 6 сезона «Ходячих мертвецов»
MasterCard выпустила пластиковые карты Marvel
Лорен Кохэн пообещала «взрывной» старт 7 сезона «Ходячих мертвецов»
Дэвид Линч закончил съемки нового «Твин Пикс»
К касту нового «Человека-паука» присоединились два молодых актера
Мишель Пфайффер снимется с Дженнифер Лоуренс в новом фильме Даррена Аронофски
Дуэйн Джонсон и Кевин Харт снимутся в ремейке «Джуманджи»
Видео: как снимали «Angry Birds в кино»
16 апреля 2016
Том Хиддлстон заявил, что готов покинуть киновселенную Marvel
Дж Дж Абрамс пообещал выложить в сеть вырезанные сцены из VII эпизода «Звездных войн»
Сборы «Бэтмен против Супермена» преодолели отметку в 800 млн долларов
В «Джоне Уике 2» зрителей ждет 12 убийств за 2 минуты
В Голливуде снимут фильм про Покемонов с живыми актерами
Стивен Спилберг и Сэм Мендес снимут драму о вуайеристе
Новый трейлер «Стартрек: Бесконечность» покажут 20 мая в честь 50-летия серии
Оригинальная версия «Бэтмен против Супермена» длилась почти 4 часа
Лупита Нионго подтвердила возвращение в VIII эпизод «Звездных войн»
«Белоснежка и охотник 2»: «закулисное» видео со съемок
Джефф Голдблюм хочет вернуться в сиквел «Мира Юрского периода»
«Отряд самоубийц» может получить сиквел с рейтингом 18+
В «Призраке в доспехах» Скарлетт Йоханссон превратят в азиатку с помощью спецэффектов
Последние сезоны «Игры престолов» сократят до 7 и 6 серий
Сериал «Байки из склепа» возродят в 2017 году
«Фредди Крюгер» присоединился к «Темной башне»
Создатели «Игры престолов» опровергли возможность съемок спин-оффа
«Бойся ходячих мертвецов» продлили на 3 расширенный сезон
Режиссер «Белоснежки и Охотника 2» снимет ремейк «Горца»
15 апреля 2016
Победители народной кинопремии «Жорж 2016»
16 апреля в кинотеатре «Аврора» состоится прямая трансляция оперы Гаэтано Доницетти «Роберто Деверё» из театра «Метрополитен-опера»
Элизабет Бэнкс снимет ремейк «Ангелов Чарли»
Киану Ривз на первом постере «Джон Уик 2»
Тесса Томпсон сыграет Валькирию в «Тор: Рагнарек»
Звезды «Первый Мститель: Противостояние» на обложках Entertainment Weekly
Изабелла Монер присоединилась к касту «Трансформеров 5»
Джулия Робертс и Дженнифер Энистон на премьере «Несносных леди»
Джейсон Стэйтем сразится с доисторической акулой в новом фильме
Роберт Дауни-младший намекнул на съемки в «Человек-паук: Возвращение домой»
14 апреля 2016
Джеймс Кэмерон снимет сразу четыре сиквела «Аватара»
Официально: Райан Рейнольдс и Тим Миллер вернутся в сиквеле «Дэдпула»
Первый кадр: Скарлетт Йоханссон в «Призраке в доспехах»
Программа фестиваля Движение в Омске
Крис Хемсворт рассказал о подготовке к съемкам «Белоснежки и охотника 2»
Донал Глисон сыграет создателя Винни-Пуха
Disney начала поиск актеров для «Классный мюзикл 4»
«Доктор Стрэндж»: новые постеры с Бенедиктом Камбербэтчем
«Первый Мститель: Противостояние»: 8 минут видео со съемок
Начались съемки экранизации «Темной башни» с Мэттью Макконахи и Идрисом Эльба
Крис Прэтт и Дженнифер Лоуренс рассказали о своих героях в «Пассажирах»
Вин Дизель покажет первый трейлер «xXx: Возвращение Ксандера Кейджа» в июле 2016
Киностудия Sony официально анонсировала фильм о смайликах-эмодзи
Первые спойлеры о 7 сезоне «Ходячих мертвецов» появились в сети
Создатели сиквела «Дэдпула» рассказали о появлении Кейбла
У «Стражей Галактики» появится третья часть
Шарлиз Терон выразила желание сняться в сиквеле «Безумного Макса»
Создатели сиквела «Человека-муравья» рассказали, что ждет зрителей
Второй дублированный трейлер «Иллюзии обмана 2» появился в сети
Куртку Хана Соло продали с аукциона почти за 200 тысяч долларов
Ситком «Новенькая» продлили на шестой сезон
Стэн Ли выбрал сторону Кэпа в «Первый Мститель: Противостояние»
«Мачо и ботан» станут «Людьми в черном»
V кинофестиваль "Бок о Бок" в Москве
Фестиваль «ЭкоЧашка» покажет петербуржцам лучшие экологические фильмы со всего мира
Ченнинг Татум снимется в сиквеле «Kingsman: Секретная служба»
Disney определилась с актером на роль молодого Хана Соло
Премьера фильмов «Они улыбаются» и «Апраксин. Дорога к храму» на «Лендоке»
«Росомаха 3» покажет будущее мутантов
Студия Disney снимет очередной фильм про Питера Пэна
HBO экранизирует «451 градус по Фаренгейту»
Майкл Китон сыграет злодея в «Человек-паук: Возвращение домой»
16 апреля в киноцентре «Родина» стартует ретроспектива Франсуа Трюффо
16 апреля в кинотеатре «Аврора» состоится спецпоказ двух немецких фильмов из программы кинофестиваля в Котбусе
13 апреля 2016
Трейлер «Отряда самоубийц» пересняли в стиле сериала «Друзья»
Фестиваль «Движение» объявил участников внеконкурсных программ
Супер-геройский экшн «Защитники» выйдет в широкий прокат одновременно в России и Азии
Киноафиша рекомендует! Видеообзор новинок этой недели. Выпуск 27
Звезды фильмов Sony Pictures на форуме CinemaCon в Лас-Вегасе
Открытие мемориальной доски Татьяне Лиозновой
HBO показал три новых фрагмента 6 сезона «Игры престолов»
Спенсер Уидлинг сыграет Дарта Вейдера в спин-оффе «Звездных войн»
Marvel начнет съемки фильма о Черной пантере этой зимой
Стивен Спилберг снимет «Похищение Эдгардо Мортары» с Марком Райлэнсом
Disney не собирается отдавать роль Харрисона Форда в «Индиана Джонс» другому актеру
Marvel снимет соло-фильм о «Черной вдове» Скарлетт Йоханссон
Элтон Джон снимется в сиквеле «Kingsman: Секретная служба»
Marvel начнет съемки сериала «Защитники» осенью 2016
Новый «Человек-паук» получил официальное название «Возвращение домой»
Официально: Бен Аффлек снимет соло-фильм о Бэтмене
Новый фильм Брэда Питта и Марион Котийяр получил дату премьеры
Генри Кэвилл показал подготовку к съемкам «Лиги справедливости
Новый сезон «Секретных материалов» выпустят на DVD в июне 2016
Алисия Викандер и Джеймс МакЭвой приступили к съемкам «Погружения»
Новая вырезанная сцена из «Дэдпула» появилась в сети
Человек-муравей знакомится с Кэпом в новом клипе из «Первый Мститель: Противостояние»
Съемки «Миссия невыполнима 6» с Томом Крузом начнутся осенью 2016
Режиссера и каст «Капитана Марвел» объявят летом 2016 года
Представлен первый трейлер «Доктора Стрэнджа» с Бенедиктом Камбербэтчем
Создатели «Шерлока» показали первый кадр 4 сезона
Звезда «300 спартанцев» снимется в сериале Marvel «Железный кулак»
Фото: звезды «Белоснежки и охотника 2» на премьере в Голливуде
12 апреля 2016
Суздальский фестиваль анимации 2016
Disney приступила к работе над сиквелом «Книги джунглей»
Сара Мишель Геллар показала первые фото со съемок продолжения «Жестоких игр»
Бри Ларсон и Том Хиддлстон в новом видео со съемок «Кинг Конг: Остров черепа»
Хелен Миррен и Колин Ферт на премьере «Всевидящего ока» в Лондоне
Фанаты Сорвиголовы не увидят супергероя в фильмах Marvel
Оператор «Игры престолов» снимет «Лигу справедливости»
Тесса Томпсон станет новой возлюбленной Тора в «Тор: Рагнарек»
Росомаху покажут в новом трейлере «Люди Икс: Апокалипсис»
«Книга джунглей» стала лидером российского проката
Marvel отложит премьеру фильма о Нелюдях
Скотт Иствуд снимется в «Форсаж 8»
Крис Эванс: «никому не удастся повторить успех Marvel»
6 сезон «Игры престолов» в цифрах: 680 часов видео и 1000 километров пленки
Warner Bros выпустит ремейк Лары Крофт уже в 2017 году
«Валерьян и Город тысячи планет» Люка Бессона: новое видео со съемок
11 апреля 2016
HBO показала второй официальный трейлер 6 сезона «Игры престолов»
Киноафиша обновила сайт
Эксклюзивное интервью с Дмитрием Пучковым (Гоблин)
Герои «На экране» запустили благотворительную акцию для фонда «ПОДСОЛНУХ»
Вторая половина апреля на «Лендоке»
«Российская газета» проводит VII Онлайн-кинофестиваль «Дубль дв@»
В Москве пройдёт фестиваль польских фильмов «Висла»
В Казани покажут Легенды земли Олонхо
Фестиваль кино и интернет-проектов «Человек труда» завершил свою работу
9 апреля 2016
Белорусский блокбастер с Эриком Робертсом выходит в российский прокат 12 мая
8 апреля 2016
Колин Ферт вернется в сиквеле «Kingsman: Секретная служба»
Marvel покажет первый трейлер «Доктор Стрэндж» на следующей неделе
«Отряд самоубийц»: меньше шуток, больше экшена?
«Отряд самоубийц» будут переснимать в течение 3 недель
Финал 6 сезона «Ходячих мертвецов» собрал 70% негативных отзывов зрителей
Marvel показала новое официальное фото Бенедикта Камбербэтча в роли Доктора Стрэнджа
Братья Руссо назвали «Первый Мститель: Противостояние» политическим триллером
Скарлетт Йоханссон отказывается обсуждать свои гонорары
Анна Кендрик и Сэм Рокуэлл представили «Мой парень – киллер» в Нью-Йорке
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк в фотосессии для Glamour
Джеймс МакЭвой продолжит сниматься в «Людях Икс»
Бенисио Дель Торо сыграет «крестного отца» кубинской мафии
Показ документальных фильмов «Брат твой Каин» и «Папа, здравствуй…» в Доме кино
HBO раскрыл судьбу Джона Сноу в описании 6 сезона «Игры престолов»
Дженнифер Лоуренс в фотосессии для Harper's Bazaar, май 2016
Актер из «Игры престолов» снимется в восьмом «Форсаже»
Первые кадры со съемок «Форсаж 8» появились в сети
Энн Хэтэуэй родила сына
Шон Пенн озвучит одного из персонажей «Angry Birds в кино»
Премьеру «Книги джунглей: Начало» задержат на год
На «Лендоке» пройдет Фестиваль Арабского кино
«Грязные танцы» Зака Эфрона в новом трейлере «Соседей 2» без цензуры
Warner Bros. отказалась от экранизации манги «Тетрадь смерти»
Facebook покажет премьеру 6 сезона «Игры престолов» в прямом эфире
Все герои и злодеи «Людей Икс: Апокалипсис» на новых постерах
Хью Дэнси присоединился к касту «На пятьдесят оттенков темнее»
Проект 35 мм кино на пленке
Райан Рейнольдс снимется в романтической комедии «Проект Рози»
В Севастополе проходят съемки фильма «Крым»
Рэпер 50 Cent снимется в продолжении «Хищника»
7 апреля 2016
Бен Аффлек и Мэтт Дэймон снимут драму о войне за независимость США
Официально: Шарлиз Терон снимется в «Форсаж 8»
Кинофестиваль «Человек труда» пройдет в Челябинске с 7 по 9 апреля
Дублированный трейлер фильма «До встречи с тобой»
Disney показала дебютный трейлер «Звездные войны: Первый эскадрон»
Звезда «Один дома» Маколей Калкин объявил о завершении карьеры актера
6 апреля 2016
6 сезон «Ходячих мертвецов» выйдет на DVD без цензуры в августе 2016
Фаррелл Уильямс стал частью команды фильма Hidden Figures
Стало известно, кто заменит Самбурскую и Кузину в «Универе»
Финал 6 сезона «Ходячих мертвецов» смотрели 14 миллионов человек в прямом эфире
Джаред Лето подружится с якудза в новом триллере
Шарлиз Терон снимется в новой драме о материнстве
Создатели «Ходячих мертвецов» о финале 6 сезона: сцену первого убийства Нигана еще не сняли
Звезда «Людей Икс» Оливия Манн в фотосессии для Fashion Magazine, май 2016
Кассовые сборы «Зверополиса» достигли 800 миллионов долларов
Скотт Иствуд и Алек Болдуин объединятся в полицейском триллере
Четверка Всадников на новых постерах «Люди Икс: Апокалипсис»
Объявлен официальный список актеров «Бегущего по лезвию 2»
Букмекеры назвали, кого убил Ниган в финале 6 сезона «Ходячих мертвецов»
Шарлиз Терон рассказала о «возрастной дискриминации» Голливуда для GQ
Первые кадры: Том Круз на съемках ремейка «Мумии»
Киноафиша рекомендует! Видеообзор новинок этой недели. Выпуск 26
Звезда «Людей Икс» Фамке Янссен снимется в фильме о молодом Бараке Обаме
Сиквел «Дэдпула» начнут снимать уже осенью 2016
Уилл Феррелл отправится на Северный полюс в новой комедии
Зак Снайдер не исключает появления новых фильмов о Супермене
Лиам Нисон и Мартин Скорсезе покажут «Молчание» в ноябре 2016
Эдди Редмэйн представит новый фрагмент спин-оффа «Гарри Поттера» на MTV Movie Awards
Встреча с Виктором Тихомировым на "Ленфильме"
Фестивальные мероприятия XXI Международного фестиваля «Кино – детям»
5 апреля 2016
Мэл Гибсон в новом трейлере триллера «Кровный отец»
Фото: Мадс Миккельсен в роли таинственного злодея на съемках «Доктор Стрэндж»
Первую серию 6 сезона «Игры престолов» покажут в российских кинотеатрах
Фестиваль "Дни космонавтики" в кинотеатре Родина
Фанаты «Ходячих мертвецов» жалуются на финал 6 сезона
Сериал «Мост» получит российский ремейк с Пореченковым и Дапкунайте
«Киборг» Рэя Фишера появится в соло-фильме о Флэше
С 8 по 13 апреля в кинотеатре «Аврора» пройдет XIX Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E.
Международный фестиваль фильмов об искусстве PERFORM
Фото: Кира Найтли и Эдвард Нортон на съемках фильма «Побочная красота»
Дэниел Рэдклифф в роли трупа в новом трейлере «Перочинного человека»
Четыре Всадника стали героями нового видео из «Люди Икс: Апокалипсис»
«Бэтмен против Супермена» установил очередной антирекорд
Кэтерин Келли получила главную роль в спин-оффе «Доктор Кто»
Крис Хемсворт: «съемки «Белоснежки и охотника 2» походили на детский сад»
Студия Fox показала новый трейлер «Дня независимости 2»
Marvel показала новые промо-кадры «Первый Мститель: Противостояние»
Танцы штурмовиков и рэп Дэйзи Ридли в новом видео со съемок «Звездных войн»
Эмили Блант в фотосессии для C Magazine, апрель 2016
Sony раскрыла название нового фильма о Человеке-пауке
4 апреля 2016
Джереми Реннер показал новый промо-арт из «Первого Мстителя: Противостояние»
Кассовые сборы «Бэтмен против Супермена» добрались до отметки в $700 млн
Норман Ридус назвал финал 6 сезона «Ходячих мертвецов» лучшим эпизодом в истории сериала
Marvel показала новый тизер «Первый Мститель: Противостояние»
Соло-фильм о Бэтмене выйдет весной 2018 года
Роберт Паттинсон и Чарли Ханнэм в первом трейлере «Затерянный город Z»
Фото: Галь Гадот и Крис Пайн на съемках «Чудо-женщины»
Новые кадры: Бенедикт Камбербэтч на съемках «Доктор Стрэндж»
«Дэдпул» стал самым кассовым фильмом по вселенной «Люди Икс»
Элизабет Олсен пообещала романтические сцены Алой ведьмы и Вижна в «Первом Мстителе»
На MTV Movie Awards 10 апреля покажут новый фрагмент из «Отряда самоубийц»
Создатель «Я – легенда» напишет сценарий к сиквелу «Сияния»
Джаред Лето сравнил своего Джокера с Гамлетом
Звезды «Белоснежки и охотника 2» на премьере в Сингапуре
«Лендок» покажет фильм Чарли Чаплина «Малыш»
Кассовые сборы «Бэтмен против Супермена» за неделю упали на рекордные 81%
Звезда «Теории большого взрыва» Джим Парсонс снимется в комедии о сверхъестественном
«Зверополис» вошел в пятерку самых кассовых мультфильмов всех времен
Актриса из «Игры престолов» получила главную роль в новом сериале Marvel
Дэйв Батиста присоединится к Харрисону Форду в «Бегущем по лезвию 2»
2 апреля 2016
«Дэдпул» на Blu-ray выйдет в мае 2016
«Первый Мститель» отправляется в Китай
В Голливуде снимут ремейк «Человека со звезды»
Британские зрители признали Тома Хиддлстона лучшим актером
Официально: Том Круз вернется в сиквеле «Лучшего стрелка»
«Бэтмен против Супермена» стал фаворитом в соцсетях
Эмили Блант вернется в сиквеле «Убийцы»
Джон Сноу появится в нескольких сериях 6 сезона «Игры престолов»
Disney снимет фильм о сестре Белоснежки
1 апреля 2016
Звезды «Игры престолов» озвучат анимационный фильм по игре Final Fantasy
Съемки «Гамбита» с Ченнингом Татумом снова откладываются
Робин Райт присоединится к сиквелу «Бегущего по лезвию» с Харрисоном Фордом
Warner Brothers потратит миллионы долларов на пересъемку «Отряда самоубийц»
6 сезон «Игры престолов» обойдется HBO в 100 миллионов долларов
Фанаты DC Comics требуют уволить Зака Снайдера после выхода «Бэтмен против Супермена»
София Коппола снимет ремейк «Обманутого» с Кирстен Данст и Николь Кидман
Брэдли Купер сыграет в фантастической драме «Глубже»
Леонардо Ди Каприо подарил свой "Оскар" Сергею Безрукову
Ханс Циммер отказывается писать музыку к фильмам о супергероях после «Бэтмен против Супермена»
Джона Хилл дебютирует в качестве режиссера
Фестиваль «Движение» получил рекордное количество заявок
Сборы «Бэтмен против Супермена» превысили полмиллиарда долларов
В США детей называют именами из «Звездные войны: Пробуждение силы»
Билл Хэйдер и Кейт Маккиннон присоединились к касту «В поисках Дори»
Дуэйн Джонсон показал первое фото «Спасателей Малибу» в полном составе
Крис Прэтт показал новое видео со съемок «Стражей Галактики 2»
Звезда «Форс-мажоров» появится во 2 сезоне «Легенд завтрашнего дня»
Съемки «Форсаж 8» стартуют через несколько дней
NBC снимет ремейк «Несколько хороших парней»
Том Хиддлстон объявил об уходе из франшизы Marvel после «Тор: Рагнарек»
Оскар Айзек снимется в «Аннигиляции» с Натали Портман
Кристен Уиг заменит Риз Уизерспун в «Уменьшении»
Алексей Серебряков станет русским «доктором Хаусом»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
4 часа 48 минут чистого кайфа: аниме «Маг воды» покорил зрителей на 9,9 баллов — но дадут ли ему 2 сезон?
Француз в галстуке с редким узлом: загадка Меровингена, самого странного героя «Матрицы», наконец разгадана
Заждались новых серий «9-1-1»? У этого сериала про спасателей рейтинг в 88% на RT — 14 сезонов хватит надолго
Сколько стоил букет для Мымры, и что за картина у нее висела: только фанаты «Служебного романа» ответят на 5 вопросов о фильме (тест)
«Обезьяну-паука» забыть невозможно, а что насчет этих перлов? Выбрали 5 самых кринжовых цитат из «Сумерек» — от №2 почти стошнило
Всего 3 серии «Маши и медведя» получили на IMDb оценку 8.5 — нет волков с клизмами, зато есть Sci-Fi, лирика и призраки прошлого
Начали со стриптиза, закончили Лениным: один из лучших фильмов Ефремова довел чиновников СССР до белого каления — и месть была жесткой
«Изменили» с Крузом и пожалели: в новой «Мумии» вернутся к истокам, Фрейзер уже на низком старте
Все хиты НТВ уже видели? Тогда вот 5 российских детективов поновее — и зрители оценили их выше 7 баллов
Не только «Лихие»: 3 жестких сериала про 90-е с оценкой 7.3+ — про романтику можно забыть, здесь нет места красивой ностальгии
«Снял шляпу сам Боярский»: иностранцы в пух и прах разнесли «Трех мушкетеров» — оценка 1,8 балла, как у второсортной комедии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить