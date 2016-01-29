Меню
29 января 2016
Видеообзор: Самые ожидаемые фильмы 2016 года!
Ким Бэйсингер откроет Джейми Дорнану мир запретных удовольствий
28 января 2016
Мартин Фриман и Адам Броди создадут свой «Стартап»
Disney планирует выпускать «супергеройские» блокбастеры Marvel «вечно»
30 января в киноцентре «Родина» начнется ретроспектива Вима Вендерса
Майкл Дуглас получит французский аналог «Оскара»
Фильм «5-ая волна» возглавил российский прокат
27 января 2016
Программа открытой киностудии "ЛЕНДОК" на февраль
Премьера английского фильма о Рудольфе Нурееве в Киноцентре "Ленфильм"
Киноафиша рекомендует! Видеообзор новинок этой недели. Выпуск 16
Ченнинг Татум простился с любимым питомцем
Новый тизер сиквела «В поисках Немо» появился в сети
«Форсаж 8» будут снимать в Исландии
Съемки сиквела «Бегущий по лезвию» начнутся в июле 2016
26 января 2016
Звезда «Секретных материалов» Дэвид Духовны получил звезду на Аллее славы
Антуан Фукуа возглавит мексиканский наркокартель «Wolf Boys»
Berlinight в кинотеатрах Москвы и Санкт-Перебурга
О придурке в красном костюме, о Хью Джекмане и уральских пельменях
Джозеф Файнс сыграет Майкла Джексона в комедии о терактах 11 сентября
Сэм Рэйми переснимет криминальную драму «Пророк»
25 января 2016
Создатель «Стражей Галактики» поучаствует в ремейке «Лабиринта» с Дэвидом Боуи
Бенедикт Вонг снимется в «Доктор Стрэндж» с Бенедиктом Камбербэтчем
24 января 2016
27 января в киноцентре «Родина» состоится предпремьерный спецпоказ документального фильма «Ян Карский. Праведник мира»
23 января 2016
Официально: Том Круз снимется в ремейке «Мумии»
Премьеру сиквела «Аватара» отложили на неопределенный срок
Новый трейлер «Дивергент, глава 3: За стеной» появился в сети
«Чудо-женщина» и «Лига справедливости» получили официальные даты премьеры
Звезды «Ходячих мертвецов» появятся в «Бэтмене против Супермена»
Майкл Фассбендер продолжит сниматься в «Людях Икс» после «Апокалипсиса»
22 января 2016
Тео Джеймс заменит Джоша Хатчерсона в политическом триллере
25 января кинотеатр «Аврора» проведет киноакцию в честь Татьянина дня
Джонни Депп перейдет «Тройную границу»
21 января 2016
Дженнифер Лоуренс сыграет любовницу Фиделя Кастро
Премьера VIII эпизода «Звездных войн» откладывается до декабря 2017
«Человек-паук» и «Джуманджи» получили новые даты премьеры
Официально: «Терминатор: Генезис» станет последним фильмом о Терминаторе
Первое видео из «Чудо-женщины» появилось в сети
Лесли Манн заменит Дженнифер Энистон в «Комике» с Робертом Де Ниро
20 января 2016
Киноафиша рекомендует! Видеообзор новинок этой недели. Выпуск 15
Первый трейлер фильма «Отряд самоубийц»
Best Shorts Ever - Лучший короткий метр на больших экранах!
Премьерный показ экранизации культового романа Франца Кафки «Замок»
19 января 2016
Зачётная вечеринка в кинотеатре Люксор - Татьянам вход СВОБОДНЫЙ!
В новом эпизоде «Звездных войн» может появиться пара нетрадиционной ориентации
Новые промо-фото к фильму «Высотка»
Бен Аффлек хочет снять новый фильм про Бэтмена
Нил Патрик Харрис и его «33 несчастья»
Четвертый сезон «Шерлока» выйдет не раньше 2017 года
18 января 2016
Первые кадры: «Соседи. На тропе войны 2»
«Форсаж 8» будут снимать в России?
Эдвард Нортон, Наоми Харрис и Майкл Пенья снимутся в «Побочной красоте»
Обзор лучших фильмов Квентина Тарантино
Кристиан Бэйл отказался сниматься в фильме об основателе Ferrari
Звезда «Адвоката дьявола» Конни Нильсен снимется в «Чудо-женщине»
«Друзья» вновь соберутся вместе для специального выпуска
Райан Рейнольдс приедет в Москву на премьеру «Дэдпула»
17 января 2016
Кто получит «Оскар» 2016: прогнозы экспертов и ставки букмекеров
15 января 2016
Новый трейлер фильма "Тайная жизнь домашних животных"
Режиссер «Очень плохой училки» снимет римейк «Джуманджи»
Фильмы Disney представлены в 10 номинациях на премию «Оскар»
14 января 2016
Номинанты на "Оскар - 2016"
Эмбер Херд снимется в «Аквамене» и «Лиге справедливости»
«Боги Египта»: новый эксклюзивный постер и тизер
Британский актер Алан Рикман скоропостижно скончался от рака
13 января 2016
Первый трейлер «сериального» ремейка «Час Пик» появился в сети
Режиссер «Отряда самоубийц» показал новое фото каста
Про создателя Playboy Хью Хефнера снимут мини-сериал
В Голливуде объявили номинантов на антипремию «Золотая малина» 2015
Джордж Миллер больше не хочет снимать «Безумного Макса»
12 января 2016
Киноафиша рекомендует! Видеообзор новинок этой недели. Выпуск 14
Стартовали съемки «Плохого Санты 2»
Фанаты просят Джорджа Лукаса снять IX эпизод «Звездных войн»
Съемки «Гамбита» с Ченнингом Татумом начнутся в марте 2016
«Самый лучший день» стал самым кассовым российским фильмом 2015 года
«Война миров Z - 2» осталась без режиссера
Disney объявила «шорт-лист» претендентов на роль молодого Хана Соло
Хавьер Бардем и Дженнифер Лоуренс снимутся в новом фильме Даррена Аронофски
11 января 2016
Умер Дэвид Боуи
Сериал «В поле зрения» (Person of Interest) закроют после 5 сезона
Золотой Глобус 2016 - победители
«Золотой глобус» 2016 в цифрах: самые интересные факты о церемонии
У сериала «Агенты ЩИТ» (Agents of SHIELD) появится спин-офф
Нина Добрев и Руби Роуз снимутся в продолжении «Трех иксов» с Вином Дизелем
«Иноекино» представляет специальный показ легендарного научно-фантастического фильма Стэнли Кубрика «2001: Космическая одиссея»
10 января 2016
Создатели нового «Человека-паука» говорят о своем персонаже
Звезда «Безумцев» Кристина Хендрикс снимется в сиквеле «Плохого Санты»
Харрисон Форд возглавил рейтинг самых «кассовых» актеров в истории Голливуда
9 января 2016
«Стражей галактики 2» снимут в разрешении 8К
8 января 2016
Эмма Стоун сыграет Стервеллу Де Виль?
Объявлена дата премьеры шестого сезона «Игры престолов»
7 января 2016
Премьера трейлера «Звездные войны: Изгой» состоится 6 мая 2016
Сильвестр Сталлоне еще раз сыграет Рокки в сиквеле «Крид»
Марк Цукерберг создает Джарвиса
6 января 2016
"Сорвиголова" против "Бэтмена и Супермена"
Крэнг появится в «Черепашках-ниндзя 2»
5 января 2016
Подруга Леонардо ДиКаприо заменит Памелу Андерсон в ремейке «Спасателей Малибу»
Официально: Майкл Бэй снимет «Трансформеров 5»
Режиссер «Крид: Наследие Рокки» снимет «Черную пантеру» для Marvel
С 6 января в киноцентре «Родина» продолжит работу программа «Среда – день документального и короткометражного кино»
4 января 2016
Лучшие новогодние фильмы: Комедии. Часть 2
Голливудские фильмы заработали свыше 38 миллиардов долларов за 2015 год
Джет Ли и Тони Джаа снимутся с Вином Дизелем в продолжении «Трех Иксов»
Киноафиша рекомендует! Видеообзор новинок этой недели. Выпуск 13
3 января 2016
Кристоф Вальц согласился сняться в еще двух частях Бондианы
«Звездные войны» вытеснили «Титаник»
На Квентина Тарантино подали в суд за плагиат
«Звездные войны» обошли «Гарри Поттера» по кассовым сборам
