2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
31 марта 2016
Дженнифер Лоуренс передумала уходить из «Людей Икс»
Стартовали съемки 4 сезона сериала «Шерлок»
В США снимут ремейк «1+1» с Брайаном Крэнстоном и Кевином Хартом
Бен Аффлек написал сценарий к соло-фильму о Бэтмене
Актеру Андрею Соколову вручили два килограмма крови
30 марта 2016
FOX отпразднует «День чужих», выпустив в продажу кеды Сигурни Уивер из фильма
Киноафиша рекомендует! Видеообзор новинок этой недели. Выпуск 25
Джесси Айзенберг не уверен в возвращении Лекса Лютора в «Лиге справедливости»
Шарлиз Терон в фотосессии для WSJ, апрель 2016
Наоми Уоттс присоединится к Бри Ларсон в «Стеклянном замке»
Киану Ривз присоединился к Лили Коллинз в черноюморной комедии об анорексии
Дженнифер Энистон, Джулия Робертс и другие звезды в новом трейлере «Несносных леди»
В преддверии премьеры «Отряда самоубийц» DC Comics раскроет личность Джокера
Джулия Робертс сыграет бывшую военную летчицу в новом триллере
Мероприятия в Казани: «Позитивное кино» и «Буквальные истории
Обладательница «Оскара» Пэтти Дьюк скончалась на семидесятом году жизни
8 апреля 2016 года состоится вручение второй Национальной анимационной премии «Икар»
«Первый Мститель: Противостояние» покажут на CinemaCon 13 апреля
1 апреля в киноцентре «Родина» будет Ночь юмора в анимации – 2016
23 апреля в Кемерово состоится открытие «Фестиваля Фестивалей»
29 марта 2016
Звезда «Молодежки» сыграет молодую Монику Белуччи в новом фильме
Брайан Сингер продолжит снимать фильмы о Людях Икс
«Бэтмен против Супермена» с рейтингом 18+ выйдет в июле 2016
Анонс мероприятий апреля киностудии Лендок
Следующий фильм о Джеймсе Бонде снимут не раньше 2018 года
Традиционная Неделя французского кино пройдет в Екатеринбурге с 11 по 16 апреля
Дон Чидл рассказал о судьбе Воителя в «Первый Мститель: Противостояние»
«Дэдпул» официально стал самым кассовым в истории фильмом с рейтингом 18+
70-летняя Хелен Миррен снялась в новой рекламной кампании L’Oreal
Специальный показ фильма «Фрида» в кинотеатре «Аврора»
Вырезанная сцена из «Бэтмен против Супермена» появилась в сети
Джаред Лето и другие суперзлодеи в новом международном трейлере «Отряда самоубийц»
Новое кино Австрии в Центре документального кино
Том Хиддлстон назвал любимые фильмы о Джеймсе Бонде
Эмилия Кларк и Сэм Клафлин в новом трейлере «До встречи с тобой»
28 марта 2016
Marvel показала 7-минутную «предысторию» «Первый Мститель: Противостояние»
«Бэтмен против Супермена» заработал $424 млн в первый уикэнд проката
Эмили Блант отказалась от съемок обнаженной после рождения дочери
Звезда «Стрелы» Стивен Амелл в новом трейлере «Черепашек-ниндзя 2»
«Бэтмен против Супермена»: все рекорды первых выходных проката
HBO показал новый трейлер 6 сезона «Игры престолов»
Орда и Альянс готовятся к войне в новом трейлере «Варкрафта»
Мартин Скорсезе назвал 11 самых страшных фильмов всех времен
Создатель «Форсаж 7» пообещал «смешной» фильм об Аквамене
Эксклюзивное интервью с Димой Биланом, исполнителем главной роли фильма «Герой»
Сиквел «Kingsman: Секретная служба» получил официальное название и синопсис
26 марта 2016
«Бэтмен против Супермена» заработал 92 млн долларов за первые 3 дня проката
«Люди Икс: Апокалипсис»: новые кадры
Даже Рене Зеллвегер не знает, как закончится «Бриджит Джонс 3»
Эксклюзивные кадры: «Валерьян и город тысячи планет» Люка Бессона
Создатель «Ходячих мертвецов» пообещал неожиданный и шокирующий дебют Нигана
25 марта 2016
Майлз Теллер и Джона Хилл в дебютном трейлере комедии «Парни со стволами»
29 марта в киноцентре «Великан Парк» состоится петербургская премьера фильма «Громче, чем бомбы»
Уилл Смит получит награду «Признание поколений» на MTV Movie Awards 2016
Благотворительная киноярмарка: проект по возрождению детского кино в России
Легендарный комик Гарри Шендлинг скончался на 66 году жизни в США
Первый кадр: Галь Гадот, Робин Райт и другие амазонки «Чудо-женщины»
«Первый Мститель: Противостояние» - новый международный трейлер
«Бэтмен против Супермена» заработал свои первые миллионы в прокате
6 сезон «Игры престолов»: портреты Дейенерис, Серсеи, Арьи и других героинь
Пол Маккартни снимется в новых «Пиратах Карибского моря»
Первый кадр: Дэйн ДеХаан и Кара Делевинь в «Валерьяне» Люка Бессона
Звезды «Бэтмен против Супермена» прокомментировали негативные отзывы критиков
«Последний человек на Земле» и «Бруклин 9-9» продлили на следующий сезон
Видео: фанаты сняли 25-минутный приквел «Гарри Поттера»
Звезда «Белоснежки и охотника 2» Крис Хемсворт в фотосессии для Modern Luxury
«Талантливый мистер Рипли» превратят в телесериал
«Закулисное» видео: как снимали новую «Книгу джунглей»
Алек Болдуин мог стать Мистером Бигом в «Сексе в большом городе»
24 марта 2016
Комедия «СуперБобровы» получит сиквел
Харрисон Форд намекнул на возвращение Хана Соло в следующих «Звездных войнах»
Том Хиддлстон и Том Харди лидируют в списке фаворитов на роль Джеймса Бонда
«Супермен» Генри Кэвилл хотел бы стать следующим Джеймсом Бондом
Blu-ray версия «Звездные войны: Пробуждение силы» «утекла» в сеть до выхода
Звезда «Марсианина» Джессика Честейн в фотосессии для FLAUNT март-апрель 2016
Джулия Робертс покажет кризис среднего возраста в комедии «Жена-22»
Эми Адамс снялась в «Бэтмен против Супермена» полностью обнаженной
Букмекеры определили, кто умрет в 6 сезоне «Игры престолов»
Вера Глаголева о русской классике, работе с Рэйфом Файнсом и отечественной киноиндустрии
В новом видео из «Игры престолов» показали «создание» Белых ходоков
В Самаре состоится XXI Международный фестиваль «Кино — детям»
Лендок покажет лучшую оскаровскую анимацию
Видео: Маугли знакомится с Шерханом в новом фрагменте из «Книги джунглей»
Райан Гослинг и Рассел Кроу в новом трейлере «Славных парней»
Зендая подтвердила съемки в новом «Человеке-пауке»
Крис Прэтт устроил видео экскурсию по съемочной площадке «Стражей Галактики 2»
Шемар Мур ушел из сериала «Мыслить как преступник» после 11 сезонов
Марк Уолберг в новом трейлере «нефтяной» драмы «Глубоководный горизонт»
Создатель «Властелина колец» назвал Джейка Джилленхола худшим в мире актером
Показ фильма "Жертва" в Москве и Петербурге
Звезды «Игры престолов» украсили обложки Entertainment Weekly
В финале 6 сезона «Ходячих мертвецов» не покажут, кого убил Ниган
Сара Сильверман присоединилась к Эмме Стоун и Стиву Кареллу в «Битве полов»
23 марта 2016
Первый трейлер «Бриджит Джонс 3» появился в сети
Universal показала третий трейлер «Белоснежки и Охотника 2»
«Бэтмен против Супермена» разочаровал кинокритиков
«Малышарики» названы лучшим сериалом для малышей на анимационном фестивале в Суздале
Бюджет четвертого «Дивергента» сократят из-за провала третьей части
«Бриджит Джонс 3»: тизер-анонс трейлера
«Кредо убийцы» и «Сплинтер Селл» получат сиквелы
Режиссер «Первый Мститель: Противостояние» назвал фильм «историей любви»
«Малышка на миллион» Хилари Суонк объявила о помолвке
24 марта в киноцентре «Родина» состоится премьера киноспектакля «Маринетти в Нью-Йорке»
Подведены итоги XXI Открытого фестиваля анимационного кино
Составители Книги рекордов Гиннесса подсчитали рекорды Бэтмена и Супермена
Видео: Том и Джерри выбирают, кто победит в битве Бэтмена и Супермена
«Головоломка» и «В центре внимания» номинированы на «итальянский Оскар»
Красную дорожку лондонской премьеры «Бэтмен против Супермена» отменили из-за теракта в Брюсселе
Харрисон Форд советует молодым актерам не браться за роль Хана Соло
В 6 сезоне «Игры престолов» появится самая масштабная сцена битвы в истории ТВ
Marvel снимет телесериал про Капитана Британию
Элайджа Вуд снимется в детективном сериале
Киноафиша рекомендует! Видеообзор новинок этой недели. Выпуск 24
Фото: Дэвид Хассельхофф вернулся на съемки «Спасателей Малибу»
Лили Коллинз снимется в черноюморной комедии о борьбе с анорексией
Оливия Уайлд снялась в сериале «Винил» полностью обнаженной
Премьера «Ночной жизни» с Беном Аффлеком состоится в октябре 2017
Дэйзи Ридли подтвердила слухи о роли в новой «Ларе Крофт»
26 марта в киноцентре «Родина» состоится спецпоказ фильма «Эликсир»
22 марта 2016
Бэтмобиль, взрывы и супергерои в новом видео со съемок «Бэтмен против Супермена»
Расписание финалов сериалов на апрель-май 2016
Фото: Бри Ларсон и Джейкоб Тремблэ на премьере «Комнаты» в Токио
Комедия Сергея Светлакова и Александра Незлобина «Жених» выйдет в прокат 15 сентября
Церемония вручения сценарной премии СЛОВО
Видео: фанаты Харрисона Форда сняли тизер к пятому «Индиане Джонсу»
Евгений Гришковец снимется в сериале о российских космонавтах
Дима Билан решил продолжить карьеру в кино после премьеры «Героя»
Пол Адельштейн вернется в продолжении «Побега» (Prison Break)
«Бэтмен против Супермена» заработает 350 млн долларов в первый уикэнд
Марго Робби сыграет главную роль в байопике о фигуристке Тоне Хардинг
Кроссовер «Супергерл» и «Флэша»: новый официальный трейлер
«Алиса в Зазеркалье»: новые постеры персонажей
Для съемок «Лиги справедливости» Джейсон Момоа перекрасился в блондина
Видео: как выглядел бы трейлер «Бэтмен против Супермена» в 1995 году?
Фото: звезды «Американской истории ужасов» на фестивале PaleyFest
В Казани пройдет перфоманс восточной культуры «AniMIX»!
Создатели «Игры престолов» назвали 6 сезон «лучшим за всю историю сериала»
«Звездные войны» и «Безумный Макс» завоевали больше всего наград на Empire Awards-2016
Черепашки в городе - в кинотеатры прибыли фигуры черепашек-ниндзя
Фото: звезды «Книги джунглей» позируют со своими персонажами
Эмма Стоун сыграет слабоумную сестру президента Джона Кеннеди
Звезда «Игры престолов» Гвендолин Кристи снимется во 2 сезоне «Вершины озера»
Видео: Хью Джекман и Люк Эванс исполнили песню из новой «Красавицы и чудовища»
21 марта 2016
Короткометражный анимационный фильм российского режиссера Игоря Ковалева «До любви» получил Гран-при международного фестиваля анимационного кино
Сборы «Выжившего» с Леонардо ДиКаприо достигли полумиллиарда долларов
Дарина Шмидт об «Иване Царевиче», о новом проекте студии «Мельница» и о работе в сфере анимации
У «Охотников за привидениями» не будет «мужского» ремейка
Ночь фильмов с участием Луи Гарреля пройдет в киноцентре «Ленфильм»
Джереми Реннер хочет сняться в сериале Marvel о Соколином глазе
«Зверополис» лидирует в прокате третью неделю подряд
«Доктору Кто» нашли новую партнершу
Этнический киноконцерт на "Лендоке"
Французская комедия «Друзья» в киноцентре Ленфильм
Запуск тематического поезда метро к Году российского кино
Фото: звезды «Бэтмен против Супермена» на премьере в Нью-Йорке
20 марта 2016
Претендент на роль Хана Соло Майлз Теллер никогда не смотрел «Звездные войны»
Эдвард Холкрофт вернется в «Kingsman 2» в роли Чарли
Звезда «Игры престолов» получил главную роль в новом сериале Marvel
Эмма Стоун снимется в новом сериале от создателя «Настоящего детектива»
Продюсер «Ганнибала» обвинила интернет-пиратов в закрытии сериала
Сценарий к «Индиана Джонс 5» напишет создатель «Парка Юрского периода»
Арнольд Шварцнеггер вернется в шестом «Терминаторе»
Блейк Лайвли в дебютном трейлере драмы «Отмель»
Пол Радд пробовался на роль ДиКаприо в «Титанике»
Кристен Белл приступила к работе над сиквелом «Холодного сердца»
18 марта 2016
Фото: герои «Люди Икс: Апокалипсис» украсили обложки Empire
Леонардо ДиКаприо поблагодарил россиян за «якутский Оскар»
Новый трейлер «Варкрафта» появился в сети
Колин Ферт, Джуд Лоу и Николь Кидман в новом трейлере «Гения»
В апреле в кинотеатре «Аврора» вновь покажут «Фриду»
Александр Скарсгаард и Марго Робби в новом трейлере «Тарзан. Легенда»
«Супергерл» и «Флэш»: первый тизер кроссовер-серии
В продолжении «Побега» вернутся все ветераны сериала
Эмбер Херд станет возлюбленной Джейсона Момоа в «Лиге справедливости» и «Аквамене»
Тимур Бекмбамбетов начинает игру на выживание - новый реалити-проект
В «Мстителях: Война бесконечности» появятся новые супергерои
Октавия Спенсер снимется в следующем фильме Гильермо дель Торо
Саймон Пегг снимется в фильме «Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга
Оливия Манн присоединится к Дженнифер Энистон в новой рождественской комедии
Вуди Харрельсон мечтает о спин-оффе «Голодных игр»
Backstreet Boys и NSYNC снялись в малобюджетном зомби-вестерне
Автор культового триллера «Когти зла» Андреа Марфори снимет в Москве новый зомби-хоррор
Режиссерская версия «Бэтмен против Супермена» будет длиннее на 30 минут
Видео: каст «Агентов ЩИТ» выбирает стороны в «Первый Мститель: Противостояние»
В «Первый Мститель: Противостояние» появятся сразу 3 пост-титровых сцены
Сериал «Викинги» продлили на 5 сезон
Фото: Хью Джекман и Тэрон Эджертон на премьере «Эдди «Орел»» в Лондоне
17 марта 2016
Представлен новый трейлер «Люди Икс: Апокалипсис»
Создатель «На игле» Дэнни Бойл снимет фильм по мюзиклу «Мисс Сайгон»
Российский дизайнер Сергей Сысоев создал коллекцию одежды по мотивам фильма «Ледниковый период: Столкновение неизбежно»
Ремейк «Ворона» потерял режиссера
Джош Хатчерсон примерил роль супергероя в новом клипе DJ Snake
Сериал «Готэм» продлили на 3 сезон
«Angry Birds в кино»: новые постеры персонажей
Братья Руссо показали новое видео из «Первый Мститель: Противостояние»
«Братья из Гримсби» стал одним из самых неудачных фильмов в истории
«Зверополис» стал самым кассовым мультфильмом в истории российского проката
Звезда «Джессики Джонс» Кристен Риттер в «горячей» фотосессии для Esquire
Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон и другие на ретро-постерах «Иллюзии обмана 2»
Фрагмент трейлера «Люди Икс: Апокалипсис» «утек» в сеть до премьеры
Новый трейлер «Иллюзии обмана 2» появился в сети
Звезда сериала «Ходячие мертвецы» снимется в боевике
Том Круз снялся в роли сайентолога в новом сериале «Проповедник»
Звезда «Пятьдесят оттенков серого» Джейми Дорнан во второй раз стал отцом
Новый сериал от создателя «Ходячих мертвецов» продлили на 2 сезон еще до премьеры
Датский актер сыграет Джона Кеннеди в байопике «Джеки» с Натали Портман
Джей и Молчаливый Боб появятся в сериале «Флэш»
16 марта 2016
Аналитики: новый «Дивергент, глава 3» провалится в прокате
Disney составила шорт-лист кандидатов на роль молодого Хана Соло
Биллу Пэкстону нашли напарника по ремейку «Тренировочного дня»
Оливию Уайлд назвали слишком старой для роли в «Волк с Уолл-стрит»
«Кэрол» признали лучшим ЛГБТ-фильмом всех времен
Эксклюзивное интервью Киноафиши с Максимом Матвеевым, исполнителем главной роли в фильме «Контрибуция»
Ремейк «Кикбоксера» с Жаном-Клодом Ван Даммом выйдет в 2016 году
Официально: «Индиана Джонс 5» выйдет в июле 2019 года
Звезда «Друзей» Мэттью Перри снимется в продолжении «Клана Кеннеди» с Кэти Холмс
Киноафиша рекомендует! Видеообзор новинок этой недели. Выпуск 23
«Первый Мститель: Противостояние» установил рекорд еще до выхода в прокат
«Финансовый монстр» с Джорджем Клуни и Джулией Робертс покажут в Каннах
«Бэтмен против Супермена» обогнал «Дэдпула» и «Форсаж 7»
AMC продлил «Лучше звоните Солу» на 3 сезон
15 марта 2016
Премьера «Венецианских Львов» в Москве
16 марта в киноцентре «Родина» состоится предпремьерный показ фильма «Парижская мечта»
Экспериментальный киноконцерт на "Лендоке": "Аэлита"
С 17 по 23 марта в киноцентре «Родина» пройдет Фестиваль франкофонного кино – 2016
Ночь культовых фильмов Ксавье Долана
Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E
14 марта 2016
«Алиса в Зазеркалье»: новый ТВ трейлер
Брайан Ти показал нового Шреддера из «Черепашек-ниндзя 2»
Благотворительный показ фильма "Смешарики. Легенда о Золотом Драконе"
На Kids' Choice Awards 2016 показали первый отрывок «Черепашек-ниндзя 2»
«Зверополис» заработал свыше $400 млн за 10 дней в прокате
«Дэдпул» победил «Железного человека»
Все фильмы о супергероях Marvel и DC Comics: список премьер 2016 года
Джей Джей Абрамс снимет фильмы по играм Portal и Half-Life
Оригинальный каст «Королев крика» вернется во 2 сезоне
Marvel покажет новый сериал про Люка Кейджа в сентябре 2016
13 марта 2016
«Kingsman: Секретная служба» станет трилогией
Кирстен Данст сыграет гения математики в новой драме
Себастьян Стэн о новом «Первом Мстителе»: «У меня нет слов!»
Райан Рейнольдс отпраздновал месяц «Дэдпула» в прокате новым видео
Новый трейлер «Первого Мстителя» набрал почти 100 млн просмотров за 24 часа
12 марта 2016
Звезда «Дэдпула» Морена Маккарин стала мамой
Генри Кэвилл признался, что выбрал карьеру актера из-за денег
Кифер Сазерленд попробует себя в музыке
В Эдинбурге начались съемки сиквела «На игле» с Юэном Макгрегором
Звезда One Direction Гарри Стайлз снимется в военной драме Кристофера Нолана
Мэгги Джилленхол снялась в рекламе модного бренда AGL
11 марта 2016
Фестиваль Comic Con Saint Petersburg 2016
Ремейк «Смертельного оружия» нашел замену Мэлу Гибсону
Энди Сэмберг в новом трейлере «Поп-звезда: Не переставай, не останавливайся»
Джейк Джилленхол заменит Райана Рейнольдса в космическом триллере «Жизнь»
Новые кадры: «Первый Мститель: Противостояние»
Худшая в мире оперная певица Мэрил Стрип в новом трейлере «Флоренс Фостер Дженкинс»
Кристиан Бэйл и Розамунд Пайк сразятся с индейцами в новом вестерне «Недруги»
Дженнифер Энистон рассказала о семейной жизни в фотосете для Harper's Bazaar
Том Хэнкс в дебютном трейлере «Голограмма для короля»
«Экс-Бэтмену» Кристиану Бэйлу предлагали роль в «Бэтмен против Супермена»
Тим Бертон подтвердил съемки сиквела «Битлджус»
Экранизация «Темной башни» нашла своего Джейка Чемберза
Звезда новых «Звездных войн» Дэйзи Ридли снимется в ремейке «Лары Крофт»
Звезда «Сплетницы» Лейтон Мистер возвращается на ТВ с новым ситкомом
Профессор Ксавьер и его подопечные-мутанты на новом постере «Люди Икс: Апокалипсис»
Брэд Питт и Марион Котийяр снимутся в шпионском триллере от Роберта Земекиса
«Первый Мститель: Противостояние»: эксклюзивное видео со съемок
«Чудо-женщина» Галь Гадот снялась в фотосессии для Glamour
Фото: Дженнифер Гарнер и Куин Латифа на премьере «Чудеса с небес»
Холли Берри возглавит ЦРУ в сиквеле «Kingsman: Секретная служба»
10 марта 2016
Руни Мара, Джейсон Сигел и Роберт Редфорд снимутся в мелодраме о загробной жизни
Новый трейлер «Игры престолов» посмотрели 30 миллионов раз за 24 часа
Чубакка появится в соло-фильме о Хане Соло
IX фестиваль Ирландского кино в Москве
«Бэтмен против Супермена» впервые в истории покажут в 4D
Майкл Китон заменит Брюса Уиллиса в «Американском убийце»
Звезда «Охотников за привидениями» Мелисса Маккартни в фотосессии для Redbook
Disney потеряла 75 млн долларов на фильме «И грянул шторм»
У Брэдли Купера и Warner Bros не хватило денег на Бейонсе
Джон Траволта тряхнул стариной в трейлере боевика «Я есть гнев»
Том Хиддлстон и Элизабет Олсен в новом трейлере «Я видел свет»
Еще больше Криса Хемсворта в международном трейлере «Охотников за привидениями»
Тина Фей поставит ремейк-мюзикл комедии «Дрянные девчонки»
Морган Фриман и «Уйти красиво» проиграли конкуренцию «Первому Мстителю»
Бизнесвумен и муж-домохозяйка: Дженнифер Энистон и Джейсон Бейтман в новой романтической комедии
Джеймс Ганн поделился фото каста «Стражей Галактики 2»
Второй трейлер «Первый Мститель: Противостояние» появился в сети
9 марта 2016
В «Первый Мститель: Противостояние» появится 15-минутная сцена драки
Джимми Киммел станет ведущим церемонии вручения наград Эмми-2016
Marvel показала новые тизеры «Первый Мститель: Противостояние»
6 сезон «Игры престолов»: новый Red Band трейлер
Дж. К. Симмонс станет комиссаром Гордоном в «Лиге справедливости»
Джина Дэвис снимется в «сериальном» ремейке «Изгоняющего дьявола»
Вупи Голдберг и Чарли Шин снимутся в драме о терактах 11 сентября
Режиссер «Варкрафта» поделился новыми фото со съемочной площадки
Джонни Депп «засветился» в «Ходячих мертвецах»
Николас Кейдж снимет свой первый фильм за последние 14 лет
Аманда Сайфред снимется в футуристической драме с Клайвом Оуэном
Трейлер DVD-версии «Звездные войны: Пробуждение силы»
«Первый Мститель: Противостояние»: новые постеры команд Кэпа и Железного человека
«Пиковая дама: Черный обряд» получила специальный приз жюри Fantasporto
Всадники Апокалипсиса на новом постере «Люди Икс: Апокалипсис»
Аннабелль Уоллис снимется в ремейке «Мумии» с Томом Крузом
Съемки 6 сезона «Американской истории ужасов» начнутся в июне 2016
«Росомаха 3»: экранизация комиксов «Старик Логан» с рейтингом 18+?
Киноафиша рекомендует! Видеообзор новинок этой недели. Выпуск 22
8 марта 2016
Звезда «Офиса» Дженна Фишер снимется в новом ситкоме с Мэттом ЛеБланом
Первый трейлер «Охотников за привидениями» собрал 24 млн просмотров за 24 часа
Сильвестр Сталлоне появится в сиквеле «Стражей Галактики»?
Том Хиддлстон хочет стать следующим Джеймсом Бондом
Объявлены номинанты на премию MTV Movie Awards 2016
«Темная башня» и «Плохие парни 3» получили новые даты премьеры
Арнольд Шварцнеггер вернется в сиквеле «Хищника»
Сиквел «Джона Уика» с Киану Ривзом: первое видео со съемок
Такеши Китано снимется со Скарлетт Йоханссон в «Призраке в доспехах»
Кит Харингтон подтвердил возвращение Джона Сноу в 6 сезоне «Игры престолов»
Создатель «Хатико» снимет фильм про Щелкунчика для Disney
Николас Кейдж и Элайджа Вуд в первом трейлере «Доверия»
«Кредо убийцы» с Майклом Фассбендером получит сиквел
Зендая снимется с Томом Холлэндом в ремейке «Человека-паука»
7 марта 2016
Звезда «Голодных игр» Дженнифер Лоуренс снялась в рекламе сумок Dior
6 марта 2016
Мисс Колумбия составит компанию Вину Дизелю в новых «Трех Иксах»
Первый кадр: новые «Могучие рейнджеры»
«Первый Мститель: Противостояние»: новые «агитационные» постеры
«Отряд самоубийц» получит сиквел в 2017 году
«День патриота» с Марком Уолбергом получил дату премьеры
Официально: Аквамен и Флэш появятся в «Бэтмен против Супермена»
Вышел первый трейлер новых «Охотников за привидениями»
Эксклюзивное видео: вырезанная сцена из финала 5 сезона «Игры престолов»
Уилл Смит поработает с режиссером «Отряда самоубийц» в следующем фильме
7 марта в киноцентре «Родина» случится «Развод по-итальянски»
Дастин Хоффман бойкотировал «Оскар»-2016
Иэн МакШейн рассказал о своей роли в 6 сезоне «Игры престолов»
Дэвид Хассельхофф появится в ремейке «Спасателей Малибу»
4 марта 2016
Marvel не будет снимать фильмы с рейтингом 18+
«Бэтмен против Супермена» заработает в прокате свыше $300 млн в первый уикэнд
Звезды «Стрелы» и «Милых обманщиц» снимутся в ремейке «Тренировочного дня»
Джордж Клуни собрался завершить карьеру актера
Встречай весну с итальянским кинофестивалем RIFF
3 марта 2016
Ночь пожирателей рекламы в Москве
Умерла актриса Наталья Крачковская
Джош Бролин и Майлз Теллер снимутся в драме о пожарниках «Выхода нет»
Брэд Питт снимет фильм об иммигранте-нелегале, ставшем нейрохирургом
Сеть кинотеатров «Синема парк» объединяется с «Формулой кино»
Дакота Джонсон и Тильда Суинтон снимутся в ремейке хоррора «Суспирия»
Готэм: Классический комикс-конвент
Звезда «Американской семейки» Сара Хайленд снимется в ремейке «Грязных танцев»
Ридли Скотт снимет сериал по роману «Террор» Дэна Симмонса
Видео: новый трейлер мультфильма «Angry Birds в кино» по мотивам игры Angry Birds
Фото флэшбэк: EW показал все обложки с Брэдом Питтом в честь 15-летия «Мексиканца»
Леди Гага и Тейлор Кинни стали самой «лайкабельной» парой «Оскар»-2016
«Фантастические твари и где они обитают» станет трилогией
HBO не покажет 6 сезон «Игры престолов» до премьеры во избежание «утечки» в сеть
Disney снимет «Классный мюзикл 4»
Том Хиддлстон, Сиенна Миллер и Люк Эванс на новых кадрах «Высотки»
2 марта 2016
Режиссер «Век Адалин» снимет финал «Дивергента»
Дэдпул не появится в новых фильмах про Людей Икс
Николь Шерзингер снимется в ремейке «Грязных танцев»
«Первый Мститель: Противостояние» - новый концепт-арт гражданской войны супергероев
Брюс Уиллис примерил роль преступного босса в первом трейлере «Ценного груза»
Звезда «Сынов анархии» присоединился к касту «Стражей Галактики 2»
Звезда «Волчонка» снимется в сиквеле «Пятьдесят оттенков серого»
«Оскар»-2016: самые интересные цифры и факты
В сиквеле «Дэдпула» появится супергероиня Домино
Стивен Кинг подтвердил кастинг Идриса Эльба и Мэттью Макконахи в «Темной башне»
Дэйзи Ридли рассказала о роли Люка Скайуокера в VIII эпизоде «Звездных войн»
«Могучие рейнджеры» обзавелись официальным описанием сюжета
Лив Шрайбер может присоединиться к Хью Джекману в «Росомахе 3»
Marvel показала новые кадры «Первый Мститель: Противостояние»
Дуэйн Джонсон и Том Хэнкс поборются за награду Shorty Awards в социальных сетях
Киноафиша рекомендует! Видеообзор новинок этой недели. Выпуск 21
Новый трейлер «В поисках Дори» появился в сети
С 4 по 8 марта в киноцентре «Родина» пройдет V Фестиваль итальянского кино «Из Венеции в Санкт-Петербург»
6 сезон «Игры престолов»: эксклюзивное видео со съемочной площадки
Фото: Дакота Джонсон и Джейми Дорнан на съемках «На пятьдесят оттенков темнее»
«Зверополис» спародировал лауреатов «Оскара» на новых постерах
«Побочная красота» Уилла Смита: объявлен официальный актерский состав
Бен Аффлек устроил фанатам «Бэтмен против Супермена» экскурсию по Бэтмобилю
1 марта 2016
Билл Пэкстон сыграет главную роль в сериальном ремейке «Тренировочный день»
Режиссер «Богов Египта» назвал кинокритиков «идиотами»
Топ 10 знаменитых актеров, у которых до сих пор нет номинации на «Оскар»
Об «Оскаре» ДиКаприо писали со скоростью в полмиллиона твитов в минуту
Сиквел «Дэдпула» выйдет в октябре 2017 года
«Дэдпул» заработал 600 млн долларов за 3 недели проката
Лауреатам «Оскара» подарили набор туалетной бумаги за 900 долларов
Vanity Fair опубликовал серию портретов с «Оскара»-2016
Фильм Сергея Светлакова «Майские» перенесли на сентябрь
Арнольд Шварцнеггер утешил Сталлоне после поражения на «Оскаре»
После победы на «Оскаре» фильм «Выживший» разрешили к показу в Китае
Открытая премьера – показ фестивальных программ и зрительское голосование в регионах страны в дни Фестиваля
«Гамбит» с Ченнингом Татумом лишился даты премьеры
В Москве покажут самый запрещенный фильм планеты
