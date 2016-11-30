Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Архив
Киноафиша
Новости
Архив новостей
Архив новостей за ноябрь 2016 года
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
30 ноября 2016
В Петербурге прошёл пресс-показ фильма «Планетариум»
Звёзды фильмы «Ёлки 5» устроили флешмоб
Аманда Сайфред объявила о беременности
Землетрясение и другие новинки проката в 60 выпуске видеообзора новинок от Киноафиши!
28 ноября 2016
В Москве пройдет 15-й фестиваль немецкого кино
Международный фестиваль детского и семейного кино «Ноль Плюс»
Forbes назвал самые кассовые фильмы про Рождество и Новый год
«Бездомная» Линдси Лохан вынуждена жить в гостинице
Эдди Редмэйн был единственным кандидатом на роль в «Фантастических тварях»
Создатели «Шерлока» показали новые кадры 4 сезона
Шэннен Доэрти возвращается на телевидение после лечения от рака
Рестлер Джон Сина снимется в «Тор: Рагнарек»
Пресс-показ фильма «Планетариум» пройдёт в Петербурге
Специальный показ фильма «28 панфиловцев»
Показ фильма «Шоколад» в цирковом шатре
25 ноября 2016
Weekend фестиваля «Центр» в кинотеатре «Англетер»
В Санкт-Петербурге пройдет V Международный культурный форум
В Москве прошла пресс-конференция к фильму «Другой мир: Войны крови» с Кейт Бекинсейл
Программа 101 российского кинорынка
Пресс-тур на студию «Союзмультфильм»
Эксклюзивное интервью с Сариком Андреасяном
Предпремьерный показ фильма «Плохой Санта 2» в «Синема 5»
В Санкт-Петербурге прошёл пресс-показ фильма «Землетрясение»
24 ноября 2016
Интервью с создателями фильма «28 панфиловцев»
Сериал Элайджи Вуда "Детективное агентство Дирка Джентли" продлили на 2 сезон
Disney снимет полнометражный фильм о Винни-Пухе
Фестиваль «Артдокфест» пройдёт в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге
Кэти Перри и Орландо Блум расстались после 10 месяцев отношений
23 ноября 2016
Трилогия «Властелин Колец» на большом экране
В Сочи пройдёт первый кинофестиваль Sochi International Film Awards (SIFA)
Съёмки сериала «Смертельный номер»
Режиссёр «Джона Уика» переснимет «Горца»
«Макс Стил» возглавил список провальных фильмов 2016 года
28 панфиловцев и другие новинки проката в 59 выпуске обзора новинок от Киноафиши!
На Эмбер Херд подали в суд за отказ сниматься обнаженной
Эдди Редмэйн не будет играть главную роль в сиквеле «Фантастических тварей»
22 ноября 2016
Показ фильма «В четверг и больше никогда»
Творческая встреча с режиссёром и показ фильма «28 панфиловцев»
Евгений Миронов посетил запуск экипажа МКС
Российско-итальянский кинофестиваль пройдёт в Петербурге
В Москве пройдёт Плат[форма] 2016
Режиссер "Фантастических тварей" объяснил кастинг Джонни Деппа
21 ноября 2016
Новый совместный фильм Ксении Алфёровой и Егора Бероева
Кинотеатр под открытым небом в Ростове-на-Дону
Кинотрилогия «EINS, ZWEI, DREI» - «Eins» возрождает детское кино в России
Пресс-показ фильма «Землетрясение» пройдет в Санкт-Петербурге
Эмилия Кларк снимется в спин-оффе "Звездных войн" о Хане Соло
HBO обнародовал гонорары звезд "Игры престолов"
18 ноября 2016
Начались съёмки фильма «Мифы о Москве»
В «Родине» пройдёт ночь французской анимации
Фестиваль немецкого кино пройдёт в Санкт-Петербурге
«Фантастические твари и где они обитают» разочаровали кинокритиков
Роберт Дауни-младший снимет телесериал
Трейлер «Красавицы и чудовища» побил мировой рекорд по просмотрам
Показ фильма «Арвентур»
17 ноября 2016
Стало известно, когда закончится 8 сезон «Дневников вампира»
Короткометражное кино в рамках «Эха Казанского кинофестиваля»
Новинки осени на сайте Киноафиша.инфо!
Фестиваль индийского кино в Синема Парк
Фантастические твари и другие киноновинки в 58 выпуске обзора Киноафиши!
У сериала "Игра престолов" все-таки появится спин-офф
Джуд Лоу получил награду за благотворительность
16 ноября 2016
Актриса Наоми Уоттс стала модным дизайнером
Эксклюзивные материалы пресс-конференции с режиссёром фильма «Ночная игра» Тобиасом Вебером
Звезда "Первого Мстителя" Фрэнк Грилло сыграет мафиозного босса в новом байопике
Скарлетт Йоханссон снимется в психологическом триллере от Джорджа Клуни
В "гонке" за "Оскар"-2017 поучаствуют 27 мультфильмов
15 ноября 2016
Объявлены 26 российских премьер Международного кинофестиваля «Ноль Плюс»
Фильм «Блуждающие» покажут на «Лендоке»
В Екатеринбурге пройдёт Еврейский кинофестиваль
Дэвид Йейтс снимет все пять фильмов "Фантастические твари и где они обитают"
Пенелопа Крус снимется в экранизации романа Агаты Кристи "Убийство в Восточном экспрессе"
Звезда "Спартака" снимется в "Тихоокеанском рубеже 2"
Студия Fox возобновила работу над "Гамбитом" Ченнинга Татума
"Доктор Стрэндж" заработал полмиллиарда долларов за 2 недели
Сериал "Мир Дикого Запада" продлен на 2 сезон
Дуэйн Джонсон не исключает возможности баллотироваться в президенты США
People назвал Дуэйна Джонсона самым сексуальным мужчиной 2016
Фестиваль Beat Weekend пройдёт в Санкт-Петербурге
В Москве прошла премьера фильма «Зоология»
14 ноября 2016
Российско-итальянский кинофестиваль пройдёт в Новосибирске
Рэй Лиотта составит компанию Леди Гага в режиссерском дебюте Брэдли Купера
Кира Найтли призывает покончить с неравенством гонораров в Голливуде
Кристофер Ллойд снимется в "Теории большого взрыва"
Студия Fox уже планирует съемки "Дэдпул 3"
Тоби Джонс присоединился к касту "Мир Юрского периода 2"
Патрик Демпси и его супруга официально отменили свой развод
Мэйси Уильямс, Дженнифер Гарнер, Шарлиз Терон вошли в список "женщин, меняющих мир"
Создатели «Людей Икс» хотят вернуть Фассбендера, МакЭвоя и Лоуренс
Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта может обойтись в 5-10 миллионов долларов
"На пятьдесят оттенков темнее" получил "взрослый" рейтинг 16+
Звезда "Властелина колец" сыграет в сериале "Очень странные дела"
Студия New Line снимет байопик об авторе "Властелина колец"
"Иллюзия обмана 3" обзавелась сценаристами
11 ноября 2016
Программа показов в «Колтуши СИНЕМА» на ноябрь
Том Холланд сыграет Человека-паука в шести фильмах Marvel
"Живая сталь" с Хью Джекманом может получить сиквел
Звезда «Друзей» снимет сериал о секс-меньшинствах
Сиквелы "Фантастические твари и где они обитают" будут выходить до 2024 года
PR-менеджер Линдси Лохан отказался работать на актрису
Предпремьерный показ фильма «Прибытие» прошел в Санкт-Петербурге
10 ноября 2016
Кара Делевинь в новом трейлере кинокомикса «Валериан и Город тысячи планет»
Новый сериал Хейли Этвелл "Ложное обвинение" закрыли после 5 эпизодов в эфире
В Москве открывается 36 Международный студенческий фестиваль ВГИК
В «Фантастических тварях 2» появится молодой Дамблдор
9 ноября 2016
В России пройдет фестиваль Индийского кино
Джаред Лето продает свой особняк
Ночь Миядзяки 19 ноября в Петербурге и Гатчине
«Теория большого взрыва» получит спин-офф про Шелдона Купера
Звезды «Гарри Поттера» попали в рейтинг самых богатых британцев в возрасте до 30 лет
Квентин Тарантино подтвердил завершение карьеры
Премьеру "Джуманджи" отложили на декабрь 2017
Марк Уолберг отказывается сниматься в супергеройских блокбастерах
Трейлер «Три Икса: Мировое господство» заработал 100 млн просмотров всего за 2 дня
"Плохие парни 3" получат "взрослый" рейтинг 16+
Мел Гибсон обвинил супергеройские блокбастеры Marvel в излишней жестокости
Съемки "Дэдпул 2" начнутся в январе 2017
Неделя кино Швейцарии в Санкт-Петербурге
8 ноября 2016
Vespa в кинематографе на «Ленфильме»
На Лендоке состоится показ фильма «Моя мама» и встреча с Нанни Моретти
Киностудия Лендок покажет короткий метр Венецианского Кинофестиваля
7 ноября 2016
Брэд Питт отказался участвовать в промо-туре «Союзников» из-за развода с Анджелиной Джоли
В Туле пройдет ХIV фестиваль военного кино им. Ю.Н. Озерова
XX фестиваль «Темные ночи»
В Санкт-Петербурге пройдет IX фестиваль «Бок о бок»
Звезда «Мистера Робота» Рами Малек сыграет Фредди Меркьюри в новом байопике
Александр Скарсгард и Кара Делевинь снимутся в новом экшн-триллере
Кристен Стюарт снялась в новой рекламе аксессуаров Chanel
Оливия Манн снимется в новом «Хищнике»
Том Холланд присоединился к Бенедикту Камбербэтчу в "Войне токов"
«Чудо-женщина» Галь Гадот во второй раз станет матерью
Фильм Григория Козинцева «Гамлет» на Новой сцене Александринского театра
в Петербурге прошёл Норвежский фестиваль
Папарацци засняли поцелуй Дженнифер Лоуренс и режиссера Даррена Аронофски
Неделя финского кино в Санкт-Петербурге
3 ноября 2016
В кинотеатре "Синема 5" пройдёт ночь новинок кино
Майкл Фассбендер не хочет быть Джеймсом Бондом
Названы самые страшные фильмы в истории кино
Новые кадры: «Красавица и чудовище» с Эммой Уотсон и Люком Эвансом
2 ноября 2016
Видео: Идрис Эльба дебютировал в кикбоксинге
Джонни Депп снимется в сиквеле «Фантастические твари и места их обитания»
«Фантастические твари и где они обитают» не сумеют обогнать «Гарри Поттера» по кассовым сборам
Райан Рейнольдс одолжил Тейлор Свифт свой костюм Дэдпула на Хэллоуин
Дженнифер Энистон сломала ребро коллеге по новому фильму
Создатели "Ходячих мертвецов" начали кастинг актеров для 8 сезона
Бетти Уайт вернется в финальном сезоне сериала "Кости"
«Сериальный» ремейк «Жестоких игр» отменили до выхода в эфир
Начались съёмки фильма «Селфи»
Том Харди перевоплотится в Аль Капоне
В «Детском мире» прошла презентация фильма «Приключения чокнутого профессора»
В Формуле кино стартовала акция «Киноканикулы»
В сети появился первый трейлер к фильму «Ёлки 5»
В «Люксоре» открылся фестиваль детского кино
1 ноября 2016
В Петербурге пройдут фестивали AVA Expo и Game Planet
Показ фильма «Письмо из Сибири»
Показ фильма «Моя мама» и встреча с режиссёром Нанни Моретти
Леди Гага может сыграть Донателлу Версаче
Сильвестр Сталлоне снимет сиквел «Плана побега»
Кинокомикс «Флэш» вновь лишился режиссера
Disney снимет полнометражный фильм по «Белоснежке»
Фестиваль короткометражного кино POTENTIAL SHORTS пройдёт в Санкт-Петербурге
Программа дебютов фестиваля «Тёмные ночи»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
4 часа 48 минут чистого кайфа: аниме «Маг воды» покорил зрителей на 9,9 баллов — но дадут ли ему 2 сезон?
Толкин о них писал, но вскользь: мало кто знает, что даже среди гномов были предатели, вставшие на сторону Саурона
Заждались новых серий «9-1-1»? У этого сериала про спасателей рейтинг в 88% на RT — 14 сезонов хватит надолго
«Изменили» с Крузом и пожалели: в новой «Мумии» вернутся к истокам, Фрейзер уже на низком старте
Не только «Лихие»: 3 жестких сериала про 90-е с оценкой 7.3+ — про романтику можно забыть, здесь нет места красивой ностальгии
Сколько стоил букет для Мымры, и что за картина у нее висела: только фанаты «Служебного романа» ответят на 5 вопросов о фильме (тест)
Ужастики — хит сезона: этот фильм по Кингу вышел 8 лет назад и собрал 704 млн, но опять лидирует в топе HBO
«Обезьяну-паука» забыть невозможно, а что насчет этих перлов? Выбрали 5 самых кринжовых цитат из «Сумерек» — от №2 почти стошнило
Начали со стриптиза, закончили Лениным: один из лучших фильмов Ефремова довел чиновников СССР до белого каления — и месть была жесткой
«”Поднятие уровня” — не то пальто»: нейросеть нашла 3 идеальных малоизвестных аниме вместо скатившегося «Восхождения героя щита»
От Сильверхенда до «Акиры»: хоть это и не очевидно, но Цой связан с Cyberpunk 2077 и лучшими аниме современности
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить