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Почему запретили фильм «Унесенные ветром»? Это не классическая «отмена», но теперь у просмотра есть нюанс

12 июля 2025 07:58
Почему запретили фильм «Унесенные ветром»? Это не классическая «отмена», но теперь у просмотра есть нюанс

Современных зрителей в США возмутили детали сюжета.

Фильм «Унесённые ветром» (1939) — классика голливудского кино, но в последние годы он оказался в центре споров. Причина? Романтизированное изображение рабовладельческого Юга США и расовые стереотипы.

Главная претензия — фильм показывает довоенную плантаторскую жизнь как идиллию, а рабство — как «естественный» порядок вещей. Чернокожие персонажи (например, служанка Мамушка) часто представлены в устаревших, унизительных образах, лишённых реальной глубины.

Почему запретили фильм «Унесенные ветром»? Это не классическая «отмена», но теперь у просмотра есть нюанс

В начале июня 2020 года HBO Max временно убрал ленту из каталога. Позже картину вернули, добавив вступительные комментарии историков о её проблематичности.

Запрета в полном смысле нет — фильм по-прежнему доступен, но теперь его рекомендуют смотреть в образовательном контексте, понимая исторические искажения. Это не «отмена», а попытка критического переосмысления наследия, которое когда-то считалось безусловной классикой.

Ранее мы писали: Мало кто знает о продолжении «Унесенных ветром»: вот что ждало Скарлетт и Батлера

Фото: Кадр из фильма «Унесённые ветром» (1939)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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4 комментария
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