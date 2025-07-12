Почему запретили фильм «Унесенные ветром»? Это не классическая «отмена», но теперь у просмотра есть нюанс

Фильм «Унесённые ветром» (1939) — классика голливудского кино, но в последние годы он оказался в центре споров. Причина? Романтизированное изображение рабовладельческого Юга США и расовые стереотипы.

Главная претензия — фильм показывает довоенную плантаторскую жизнь как идиллию, а рабство — как «естественный» порядок вещей. Чернокожие персонажи (например, служанка Мамушка) часто представлены в устаревших, унизительных образах, лишённых реальной глубины.

В начале июня 2020 года HBO Max временно убрал ленту из каталога. Позже картину вернули, добавив вступительные комментарии историков о её проблематичности.

Запрета в полном смысле нет — фильм по-прежнему доступен, но теперь его рекомендуют смотреть в образовательном контексте, понимая исторические искажения. Это не «отмена», а попытка критического переосмысления наследия, которое когда-то считалось безусловной классикой.

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