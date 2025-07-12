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Еще больше «мяса»: Дженсен Эклс заикнулся о новом сериале по «Пацанам» — Бутчера в продолжении не будет точно

12 июля 2025 10:52
Еще больше «мяса»: Дженсен Эклс заикнулся о новом сериале по «Пацанам» — Бутчера в продолжении не будет точно

Проект покажет прошлое одной из самых загадочных организаций.

Как известно, «Пацаны» завершатся пятым сезоном, но мы так просто от них не уйдем — вселенная расползается на новые ветви. Дженсен Эклс, который снова вернется в образе Солдатика, раскрыл, что съемки приквела с подзаголовком Vought Rising («Восхождение Воут») стартуют уже в следующем месяце. Премьера — в 2025 или 2026 году.

Что за зверь? Новый сериал откатит нас в 1950-е — золотую эпоху зарождения супергеройской индустрии в мире «Пацанов». Если в оригинале Солдатик был поп-иконой в стиле Капитана Америки, то здесь раскроют, как именно Воут превратили команду отбитых в национальных «защитников». Причем впервые полноценно покажут Crimefighters Incorporated — прототип команды Payback (той самой пародии на Мстителей).

Еще больше «мяса»: Дженсен Эклс заикнулся о новом сериале по «Пацанам» — Бутчера в продолжении не будет точно

Эти «борцы с преступностью» в комиксах — один большой позор. Они должны были воевать за США, но устроили катастрофу на поле боя, после чего Воут быстро сделал из них супергероев для внутреннего рынка — красиво продающихся, но не особо что-то делающих.

Ждем возвращения знакомых плохишей: помимо Солдатика должна всплыть Штормфронт — Ая Кэш уже заикалась о съемках. Будет ли много мяса, трэша и фирменного черного юмора? Эклс отвечает коротко: «Конечно». Зная «Пацанов», все будет еще извращеннее — ведь 50-е это рекламные плакаты, холодная война и полный контроль корпораций.

Еще больше «мяса»: Дженсен Эклс заикнулся о новом сериале по «Пацанам» — Бутчера в продолжении не будет точно

Так что не переживайте за финал — когда «Пацаны» отстреляются, Воут только начнет восходить. И нас заодно прихватит.

Ранее мы писали: Известный психопат в квадрате: Бутчер из «Пацанов» оказался «с изюминкой» — в комиксе только давали намеки

Фото: Кадр из сериала «Пацаны»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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