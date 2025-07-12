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«Выглядит дешево»: третий сезон «Игры в кальмара» кое в чем уступает первому — 1.7 млн зрителей подтвердили

12 июля 2025 10:23
«Выглядит дешево»: третий сезон «Игры в кальмара» кое в чем уступает первому — 1.7 млн зрителей подтвердили

И нет, мы не о той волшебной графике в сценах с ребенком и собакой.

С каждым сезоном «Игра в кальмара» наращивала градус драмы и будто превосходила саму себя. Но в третьем сезоне создатели, кажется, дали слабину. Зрители заметили один нюанс, в котором третий сезон значительно уступает первому.

И это — маски ВИП-гостей. В первой части они были массивными, детально проработанными и выглядели по-настоящему дорого.

«Выглядит дешево»: третий сезон «Игры в кальмара» кое в чем уступает первому — 1.7 млн зрителей подтвердили

А вот в финале вместо благородного увесистого золота мы видим подозрительно легкий жёлтый пластик. В сети даже завирусилось видео, на котором наглядно продемонстрирована разница.

Ролик набрал 17.6 млн просмотров, 1.7 млн лайков и невероятное количество комментариев в духе:

«Выглядит так дешево...»,

«Да, бюджет они как-то сильно урезали»,

«Мне кажется, ВИПы из первого сезона посмеялись бы над ВИПами из третьего».

«Выглядит дешево»: третий сезон «Игры в кальмара» кое в чем уступает первому — 1.7 млн зрителей подтвердили

А многие отметили, что и актерская игра была так себе:

«Какая актерская игра, такие и маски»,

«Да они вообще разговаривают как NPC»,

«Первый сезон был с душой, а тут как будто со всем поспешили».

В чем же причина? Многие стали отшучиваться, что с масками дела обстоят так же, как с ребенком и псом, созданными с помощью ИИ:

«Да когда вы уже поймете, что весь бюджет ушел на гонорар Бланшетт».

Но если серьезно, в этом даже можно разглядеть метафору: чем дальше заходят игры, тем большими «дешёвками» становится те, кто за ними наблюдают.

«Выглядит дешево»: третий сезон «Игры в кальмара» кое в чем уступает первому — 1.7 млн зрителей подтвердили

Ну, и не стоит забывать, что съемки и впрямь дорого обошлись режиссеру. Как минимум потому что в процессе он лишился десятка зубов. Так что не удивимся, если на масках он действительно решил сэкономить.

Ранее мы писали: В залах для ВИП-гостей шикарные комнаты: но интерьер был выбран неспроста — вот что хотела донести «Игра в кальмара»

Фото: Кадр из сериала «Игра в кальмара»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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