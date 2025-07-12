«Выглядит дешево»: третий сезон «Игры в кальмара» кое в чем уступает первому — 1.7 млн зрителей подтвердили

С каждым сезоном «Игра в кальмара» наращивала градус драмы и будто превосходила саму себя. Но в третьем сезоне создатели, кажется, дали слабину. Зрители заметили один нюанс, в котором третий сезон значительно уступает первому.
И это — маски ВИП-гостей. В первой части они были массивными, детально проработанными и выглядели по-настоящему дорого.
А вот в финале вместо благородного увесистого золота мы видим подозрительно легкий жёлтый пластик. В сети даже завирусилось видео, на котором наглядно продемонстрирована разница.
Ролик набрал 17.6 млн просмотров, 1.7 млн лайков и невероятное количество комментариев в духе:
«Выглядит так дешево...»,
«Да, бюджет они как-то сильно урезали»,
«Мне кажется, ВИПы из первого сезона посмеялись бы над ВИПами из третьего».
А многие отметили, что и актерская игра была так себе:
«Какая актерская игра, такие и маски»,
«Да они вообще разговаривают как NPC»,
«Первый сезон был с душой, а тут как будто со всем поспешили».
В чем же причина? Многие стали отшучиваться, что с масками дела обстоят так же, как с ребенком и псом, созданными с помощью ИИ:
«Да когда вы уже поймете, что весь бюджет ушел на гонорар Бланшетт».
Но если серьезно, в этом даже можно разглядеть метафору: чем дальше заходят игры, тем большими «дешёвками» становится те, кто за ними наблюдают.
Ну, и не стоит забывать, что съемки и впрямь дорого обошлись режиссеру. Как минимум потому что в процессе он лишился десятка зубов. Так что не удивимся, если на масках он действительно решил сэкономить.
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