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Киноафиша Статьи 30 млн зрителей и 4 собаки: этот фильм с Никулиным стал хитом в 1965-м — даже современные зрители оценили на 8.2

30 млн зрителей и 4 собаки: этот фильм с Никулиным стал хитом в 1965-м — даже современные зрители оценили на 8.2

12 июля 2025 09:25
30 млн зрителей и 4 собаки: этот фильм с Никулиным стал хитом в 1965-м — даже современные зрители оценили на 8.2

Фильм даже попал в топ-10 самых успешных проектов.

В 1965 году на экраны вышел фильм, который покорил сердца миллионов — за год его посмотрело 30 млн зрителей. Он сочетал в себе детективную интригу, трогательную историю дружбы и неожиданно глубокий образ главного героя — причем не только человеческий.

Зрители с первых кадров проникались симпатией к харизматичному лейтенанту милиции и его четвероногому напарнику, даже не подозревая, что за кадром скрывалась настоящая «собачья драма»...

Речь, конечно, о картине «Ко мне, Мухтар!». Даже спустя почти 60 лет фильм сохраняет высокие рейтинги: на Кинопоиске у него 8.2, а зрители до сих пор отмечают, как тепло и достоверно выглядит дуэт Никулина и Мухтара.

Особенно интересно, что для актера эта роль стала неожиданным амплуа — после комедий Гайдая большинство привыкло видеть его в образах чудаковатого простака, а здесь он предстал серьезным, местами даже суровым профессионалом.

30 млн зрителей и 4 собаки: этот фильм с Никулиным стал хитом в 1965-м — даже современные зрители оценили на 8.2

И это сработало — фильм попал в топ-10 хитов 1965-го года наравне с лентами «Верьте мне, люди» (40 млн зрителей), «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (39.5 млн зрителей), «Государственный преступник» (39.5 млн зрителей).

Но если с Никулиным все было более-менее понятно, то главная интрига развернулась вокруг подбора актера на роль Мухтара. Как оказалось, одного пса для такой роли было мало — в итоге утвердили целых четырех собак.

Две из них, Урал и Байкал, были настоящими служебными овчарками, идеально выполнявшими команды. Для сцен с молодым Мухтаром пришлось привезти щенка из зоопарка «Мосфильма».

Но этого оказалось недостаточно. Несмотря на отличную дрессировку, Урал и Байкал паниковали при громких звуках и отказывались работать в метель. В итоге в некоторых эпизодах их подменяла четвертая собака.

Так что легендарный Мухтар — это коллективный образ, созданный целой «собачьей командой». Кстати, советуем взглянуть на наш Физкульт-привет-тест: угадайте советское кино о спорте по одному кадру.

Фото: Кадр из фильма «Ко мне, Мухтар»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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