Голливуд в советской упаковке: Гайдай спрятал в «Бриллиантовой руке» отсылки на 3 культовых фильма — замечали ли вы все? (фото)

Даже такие гении вдохновлялись зарубежными хитами.

Леонид Гайдай — гений советской комедии, создавший фильмы, которые мы пересматриваем десятки раз. Но даже такие мастера, как он, иногда вдохновлялись зарубежным кино.

«Бриллиантовая рука» (1969) — не исключение: в ней можно найти отсылки к культовым голливудским картинам. Давайте разберём самые заметные.

1. Геша Козодоев и Ален Делон в «Самурае» (1967)

Гайдай тонко намекает на истинные намерения Геши (Андрей Миронов), отсылая зрителя к фильму «Самурай» с Аленом Делоном.

Перед преступлением герой Делона надевает белые перчатки — символ хладнокровного убийцы. Геша повторяет этот жест, но в чёрных перчатках, когда пугает Семёна Семёныча на автомойке.

2. Машина и таинственный босс — отсылки к бондиане

Гайдай, похоже, был поклонником фильмов о Джеймсе Бонде. В «Живёшь только дважды» (1967) есть сцена, где вертолёт поднимает машину в воздух.

Почти идентичный момент есть и в «Бриллиантовой руке» — когда бандиты пытаются вытащить Горбункова из такси. А лицо Шефа мафии раскрывается только в конце, как у Блофельда — главного злодея бондианы.

3. Кошмарный сон — отсылка к «Головокружению» (1958)

Сцена, где Козодоеву снится кошмар, явно перекликается с фильмом Хичкока «Головокружение». Обратите внимание на цветовую гамму — Гайдай мастерски обыграл этот приём, добавив свою фирменную комедийную стилистику.

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