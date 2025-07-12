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Голливуд в советской упаковке: Гайдай спрятал в «Бриллиантовой руке» отсылки на 3 культовых фильма — замечали ли вы все? (фото)

12 июля 2025 10:23
Голливуд в советской упаковке: Гайдай спрятал в «Бриллиантовой руке» отсылки на 3 культовых фильма — замечали ли вы все? (фото)

Даже такие гении вдохновлялись зарубежными хитами.

Леонид Гайдай — гений советской комедии, создавший фильмы, которые мы пересматриваем десятки раз. Но даже такие мастера, как он, иногда вдохновлялись зарубежным кино.

«Бриллиантовая рука» (1969) — не исключение: в ней можно найти отсылки к культовым голливудским картинам. Давайте разберём самые заметные.

1. Геша Козодоев и Ален Делон в «Самурае» (1967)

Гайдай тонко намекает на истинные намерения Геши (Андрей Миронов), отсылая зрителя к фильму «Самурай» с Аленом Делоном.

Перед преступлением герой Делона надевает белые перчатки — символ хладнокровного убийцы. Геша повторяет этот жест, но в чёрных перчатках, когда пугает Семёна Семёныча на автомойке.

Голливуд в советской упаковке: Гайдай спрятал в «Бриллиантовой руке» отсылки на 3 культовых фильма — замечали ли вы все? (фото)Голливуд в советской упаковке: Гайдай спрятал в «Бриллиантовой руке» отсылки на 3 культовых фильма — замечали ли вы все? (фото)

2. Машина и таинственный босс — отсылки к бондиане

Гайдай, похоже, был поклонником фильмов о Джеймсе Бонде. В «Живёшь только дважды» (1967) есть сцена, где вертолёт поднимает машину в воздух.

Почти идентичный момент есть и в «Бриллиантовой руке» — когда бандиты пытаются вытащить Горбункова из такси. А лицо Шефа мафии раскрывается только в конце, как у Блофельда — главного злодея бондианы.

Голливуд в советской упаковке: Гайдай спрятал в «Бриллиантовой руке» отсылки на 3 культовых фильма — замечали ли вы все? (фото)

3. Кошмарный сон — отсылка к «Головокружению» (1958)

Сцена, где Козодоеву снится кошмар, явно перекликается с фильмом Хичкока «Головокружение». Обратите внимание на цветовую гамму — Гайдай мастерски обыграл этот приём, добавив свою фирменную комедийную стилистику.

Голливуд в советской упаковке: Гайдай спрятал в «Бриллиантовой руке» отсылки на 3 культовых фильма — замечали ли вы все? (фото)Голливуд в советской упаковке: Гайдай спрятал в «Бриллиантовой руке» отсылки на 3 культовых фильма — замечали ли вы все? (фото)

Ранее мы писали: Замечали кошек в комедиях Гайдая? Их показывали несколько десятков раз, и на то была причина

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1969), «Самурай» (1967), «Живёшь только дважды» (1967), «Головокружение» (1958)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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