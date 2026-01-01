Menu
Poster of Earthsea
1 poster
Kinoafisha Films Earthsea

Earthsea

Earthsea 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 2 hours 52 minutes
Production year 2004
Production The Sci-Fi Channel, Bender Brown Productions, Hallmark Entertainment
Also known as
Earthsea, A Terra, Čaroděj Zeměmoří, Čarodej Zememoria, Earthsea - Die Saga von Erdsee, Földtenger kalandorai, La leyenda de Terramar, La prophétie du sorcier, Legend of Earthsea, Meremaa, O Labirinto dos Dragões, O Poder das Trevas, O thrylos tou mythikou vasileiou, Terremer - la prophétie du sorcier, Terremer: La prophétie du sorcier, Trollkarlen från Övärlden, Ziemiomorze, Γαιοθάλασσα, Ο θρύλος του μυθικού βασιλείου, Ο θρύλος του φυλαχτού, Волшебник Земноморья, Землемория, Земљоморје, Чаклун Земномор'я, ゲド〜戦いのはじまり〜
Director
Robert Lieberman
Cast
Isabella Rossellini
Isabella Rossellini
Danny Glover
Danny Glover
Emily Hampshire
Emily Hampshire
Shawn Ashmore
Shawn Ashmore
Alessandro Giuliani
Alessandro Giuliani
Cast and Crew
Film rating

5.9
Rate 10 votes
5.7 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
The Dragon Ask me two questions, wizard, and I will give you the answers.
Ged Isn't it usually three?
The Dragon Yes, but with that you're back to two.
Listen to the
soundtrack Earthsea
