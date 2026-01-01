Country USA

Runtime 2 hours 52 minutes

Production year 2004

Production The Sci-Fi Channel, Bender Brown Productions, Hallmark Entertainment

Also known as

Earthsea, A Terra, Čaroděj Zeměmoří, Čarodej Zememoria, Earthsea - Die Saga von Erdsee, Földtenger kalandorai, La leyenda de Terramar, La prophétie du sorcier, Legend of Earthsea, Meremaa, O Labirinto dos Dragões, O Poder das Trevas, O thrylos tou mythikou vasileiou, Terremer - la prophétie du sorcier, Terremer: La prophétie du sorcier, Trollkarlen från Övärlden, Ziemiomorze, Γαιοθάλασσα, Ο θρύλος του μυθικού βασιλείου, Ο θρύλος του φυλαχτού, Волшебник Земноморья, Землемория, Земљоморје, Чаклун Земномор'я, ゲド〜戦いのはじまり〜