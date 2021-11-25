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Евгений Леонов

Евгений Леонов
Евгений Леонов
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Дата рождения
2 сентября 1926
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
29 января 1994
Карьера
Актер
Биография Евгения Леонова

Родился 2 сентября 1926 года. Москва, СССР (Россия).

Фильмография Евгения Леонова
Настя
Настя
мистика, комедия 1993, Россия
7.0
Американский дедушка
Американский дедушка
комедия 1993, Россия
5.0
Убить дракона
Убить дракона
фэнтези, семейный 1988, СССР / Германия
7.0
Смех и горе у Бела моря
Смех и горе у Бела моря
семейный, комедия, анимация 1987, СССР
7.0
Кин-дза-дза
Кин-дза-дза
фантастика, драма, комедия 1986, СССР
8.0
Архангельские новеллы №1
Архангельские новеллы №1
короткометражный, анимация 1986, СССР
8.0
Время и семья Конвей
драма 1984, СССР
7.0
Уникум
Уникум
фантастика, комедия 1983, СССР
5.0
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Статьи о персоне
Где снимали фильм «Джентльмены удачи» в Узбекистане? Часть картины «Джентльмены удачи» снимали в Узбекистане.
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25 ноября 2021 13:44
Сколько лет актерам в фильме «Джентльмены удачи»? На момент съемок фильма «Джентльмены удачи» исполнителю ролей Трошкина и Доцента Евгению Леонову было 45 лет.
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22 ноября 2021 15:18
Людмила Поргина рассказала, почему жена ударила Евгения Леонова: «Вандочка, прости» Актриса отметила, что ее знаменитый коллега мог «одними глазами передать всю человеческую боль и всю человеческую любовь».
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1 июня 2021 12:22
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