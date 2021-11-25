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Евгений Леонов
Евгений Леонов
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Евгений Леонов
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Дата рождения
2 сентября 1926
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
29 января 1994
Карьера
Актер
Биография Евгения Леонова
Родился 2 сентября 1926 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Евгения Леонова
Настя
мистика, комедия
1993, Россия
7.0
Американский дедушка
комедия
1993, Россия
5.0
Убить дракона
фэнтези, семейный
1988, СССР / Германия
7.0
Смех и горе у Бела моря
семейный, комедия, анимация
1987, СССР
7.0
Кин-дза-дза
фантастика, драма, комедия
1986, СССР
8.0
Архангельские новеллы №1
короткометражный, анимация
1986, СССР
8.0
Время и семья Конвей
драма
1984, СССР
7.0
Уникум
фантастика, комедия
1983, СССР
5.0
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Статьи о персоне
Где снимали фильм «Джентльмены удачи» в Узбекистане?
Часть картины «Джентльмены удачи» снимали в Узбекистане.
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25 ноября 2021 13:44
Сколько лет актерам в фильме «Джентльмены удачи»?
На момент съемок фильма «Джентльмены удачи» исполнителю ролей Трошкина и Доцента Евгению Леонову было 45 лет.
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22 ноября 2021 15:18
Людмила Поргина рассказала, почему жена ударила Евгения Леонова: «Вандочка, прости»
Актриса отметила, что ее знаменитый коллега мог «одними глазами передать всю человеческую боль и всю человеческую любовь».
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1 июня 2021 12:22
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