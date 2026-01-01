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Нина Хосс
Нина Хосс Nina Hoss
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Нина Хосс

Nina Hoss

Дата рождения
7 июля 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Штутгарт, ФРГ (Германия)
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Герой триллеров

Биография Нины Хосс

Родилась 7 июля 1975 года. Штутгарт, ФРГ (Германия).

Популярные фильмы

Родина 8.3
Родина (2011)
Джек Райан 8.0
Джек Райан (2018)
Тар 7.7
Тар (2022)

Фильмография Нины Хосс

Cicadas 6.6
Cicadas Zikaden
драма 2025, Франция / Германия
Хедда 6.3
Хедда Hedda
драма, мелодрама 2025, США
Смотреть трейлер
Иностранный язык 6.7
Иностранный язык Langue étrangère
драма, мелодрама 2024, Германия / Бельгия / Франция
Смотреть трейлер
Не жди слишком многого от конца света 7.3
Не жди слишком многого от конца света Nu astepta prea mult de la sfârsitul lumii
комедия 2023, Хорватия / Франция / Германия / Люксембург / Румыния / Швейцария / Великобритания
Наемник 6.5
Наемник The Contractor
боевик, триллер 2022, США
Смотреть трейлер Рецензия
Тар 7.7
Тар TÁR
драма, музыка 2022, США
Смотреть трейлер Рецензия
Игра теней 7
Игра теней
драма, криминал, триллер 2020, Франция/Канада/Германия
Сестренка 6.7
Сестренка Schwesterlein
драма 2020, Швейцария / Германия
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Новости о Нине Хосс
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