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Нина Хосс
Nina Hoss
Киноафиша
Персоны
Нина Хосс
Нина Хосс
Nina Hoss
Дата рождения
7 июля 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Штутгарт, ФРГ (Германия)
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Герой триллеров
Биография Нины Хосс
Родилась 7 июля 1975 года. Штутгарт, ФРГ (Германия).
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Популярные фильмы
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2025, Франция / Германия
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2024, Германия / Бельгия / Франция
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