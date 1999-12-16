Tony D'Amato Я даже не знаю, что сказать. Три минуты до самой важной битвы в нашей профессиональной жизни. Всё решится сегодня — либо мы сплотимся как команда, либо развалимся на куски. Дюйм за дюймом, ход за ходом. Пока не закончим. Мы сейчас в аду, господа. Поверьте мне. И мы можем остаться здесь, получить по ж##у, или можем вырваться обратно к свету. Мы можем выбраться из ада... дюйм за дюймом. Но я не могу сделать это за вас, я слишком стар. Я оглядываюсь вокруг и вижу эти молодые лица и думаю: я совершил все ошибки, которые может сделать человек в среднем возрасте. Я, эээ, потратил все свои деньги, верьте или нет. Оттолкнул всех, кто меня любил. И последнее время я даже не могу смотреть на своё отражение в зеркале. Знаете, когда стареешь, жизнь отнимает у тебя многое. Это... это часть жизни. Но ты понимаешь это только тогда, когда начинаешь терять. Жизнь — игра дюймов, как и футбол. Потому что в любой игре — в жизни или в футболе — шанс на ошибку крохотный. Полшага — и ты не успеваешь. Полсекунды — и ты не ловишь мяч. Дюймы, которые нам нужны, повсюду. Они в каждом моменте игры, в каждой секунде. В этой команде мы боремся за каждый дюйм. Мы рвём друг друга и всех вокруг ради этого дюйма. Царапаем ногтями ради этого дюйма. Потому что мы знаем: когда все эти дюймы сложатся, они решат, победим мы или проиграем! Жить или умереть! Скажу вам вот что: в любой борьбе побеждает тот, кто готов умереть за этот дюйм. И я знаю, если у меня ещё есть жизнь, то только потому, что я всё ещё готов бороться и умирать за этот дюйм, потому что жизнь — это эти шесть дюймов перед твоим лицом. Я не могу заставить вас это сделать. Вы должны посмотреть в глаза парню рядом с вами. Я думаю, вы увидите человека, который готов пройти этот дюйм вместе с вами. Вы увидите того, кто пожертвует собой ради команды, потому что он знает, что в нужный момент вы сделаете то же самое для него. Это и есть команда, господа. Либо мы объединяемся сейчас, либо умрём поодиночке. Вот что такое футбол, ребята. Вот и всё. Что вы собираетесь делать?