Сражения не кончаются на футбольном поле. Четыре года назад футбольная команда "Акулы Майами" находилась на гребне своего успеха. Но теперь их преследуют неудачи, и даже звезда "Акул" по прозвищу "Кэп" вынужден уйти. Главный тренер "Акул" Тони Д`Амато - старый рыцарь спорта, переживающий вместе со своими ребятами все успехи и поражения, - сталкивается с новой проблемой. В это время владелец команды умирает, его заменяет дочь - Кристина. Она считает, что футбол - это бизнес, и действует под девизом "Пленных не брать!". Конфликт между Кристиной и Тони не сулит "Акулам" ничего хорошего. Интриги и борьба за власть в мире спорта в исполнении целого созвездия актеров. `Каждое воскресенье ты отправляешься на стадион, чтобы победить или проиграть. Но смысл в том - сможешь ли ты победить или проиграть как мужчина?` (Тони Д`Амато).
|16 декабря 1999
|Россия
|16+
|10 марта 2000
|Австралия
|13 апреля 2000
|Аргентина
|16 декабря 1999
|Бразилия
|30 марта 2000
|Великобритания
|1 июня 2000
|Венгрия
|9 марта 2000
|Германия
|15 мая 2000
|Гонконг
|14 апреля 2000
|Греция
|31 марта 2000
|Дания
|23 марта 2000
|Израиль
|9 сентября 2000
|Индонезия
|31 марта 2000
|Ирландия
|5 мая 2000
|Исландия
|24 марта 2000
|Испания
|7 апреля 2000
|Италия
|16 декабря 1999
|Казахстан
|22 декабря 1999
|Канада
|11 октября 2000
|Кувейт
|24 ноября 2000
|Литва
|27 апреля 2000
|Малайзия
|13 апреля 2000
|Нидерланды
|11 мая 2000
|Новая Зеландия
|31 марта 2000
|Норвегия
|8 июня 2000
|Перу
|8 сентября 2000
|Польша
|24 марта 2000
|Португалия
|30 июля 2000
|Румыния
|16 декабря 1999
|США
|18 мая 2000
|Сингапур
|7 сентября 2000
|Словения
|9 июня 2000
|Таиланд
|5 мая 2000
|Турция
|16 декабря 1999
|Украина
|19 мая 2000
|Уругвай
|24 мая 2000
|Филиппины
|21 апреля 2000
|Финляндия
|12 апреля 2000
|Франция
|22 июня 2000
|Чехия
|7 апреля 2000
|Швейцария
|24 марта 2000
|Швеция
|14 апреля 2000
|ЮАР
|20 мая 2000
|Южная Корея
|27 мая 2000
|Япония