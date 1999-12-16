Оповещения от Киноафиши
7.4 Рейтинг IMDb: 6.9
Каждое воскресенье

Any Given Sunday 18+
О фильме

Сражения не кончаются на футбольном поле. Четыре года назад футбольная команда "Акулы Майами" находилась на гребне своего успеха. Но теперь их преследуют неудачи, и даже звезда "Акул" по прозвищу "Кэп" вынужден уйти. Главный тренер "Акул" Тони Д`Амато - старый рыцарь спорта, переживающий вместе со своими ребятами все успехи и поражения, - сталкивается с новой проблемой. В это время владелец команды умирает, его заменяет дочь - Кристина. Она считает, что футбол - это бизнес, и действует под девизом "Пленных не брать!". Конфликт между Кристиной и Тони не сулит "Акулам" ничего хорошего. Интриги и борьба за власть в мире спорта в исполнении целого созвездия актеров. `Каждое воскресенье ты отправляешься на стадион, чтобы победить или проиграть. Но смысл в том - сможешь ли ты победить или проиграть как мужчина?` (Тони Д`Амато).

Страна США
Продолжительность 2 часа 36 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 16 декабря 1999
Дата выхода
16 декабря 1999 Россия 16+
10 марта 2000 Австралия
13 апреля 2000 Аргентина
16 декабря 1999 Бразилия
30 марта 2000 Великобритания
1 июня 2000 Венгрия
9 марта 2000 Германия
15 мая 2000 Гонконг
14 апреля 2000 Греция
31 марта 2000 Дания
23 марта 2000 Израиль
9 сентября 2000 Индонезия
31 марта 2000 Ирландия
5 мая 2000 Исландия
24 марта 2000 Испания
7 апреля 2000 Италия
16 декабря 1999 Казахстан
22 декабря 1999 Канада
11 октября 2000 Кувейт
24 ноября 2000 Литва
27 апреля 2000 Малайзия
13 апреля 2000 Нидерланды
11 мая 2000 Новая Зеландия
31 марта 2000 Норвегия
8 июня 2000 Перу
8 сентября 2000 Польша
24 марта 2000 Португалия
30 июля 2000 Румыния
16 декабря 1999 США
18 мая 2000 Сингапур
7 сентября 2000 Словения
9 июня 2000 Таиланд
5 мая 2000 Турция
16 декабря 1999 Украина
19 мая 2000 Уругвай
24 мая 2000 Филиппины
21 апреля 2000 Финляндия
12 апреля 2000 Франция
22 июня 2000 Чехия
7 апреля 2000 Швейцария
24 марта 2000 Швеция
14 апреля 2000 ЮАР
20 мая 2000 Южная Корея
27 мая 2000 Япония
MPAA R
Бюджет $55 000 000
Сборы в мире $100 230 832
Производство Warner Bros., Ixtlan, Donners' Company
Другие названия
Any Given Sunday, Un domingo cualquiera, An jedem verdammten Sonntag, Minä päivänä tahansa, Um Domingo Qualquer, Каждое воскресенье, Duminica pierzi sau câstigi, Gridiron, Har yakshanba, Hər bazar, Igal pühapäeval, Kathe Kyriaki, Kazanma Hırsı, L'Enfer du dimanche, Les héros du dimanche, Męska gra, Minden héten háború, Monday Night, Ngày Chủ Nhật Huy Hoàng, Ogni maledetta domenica, On Any Given Sunday, Playing Hurt, Rozhodne sa v nedeľu, Samo igra, Šiuolaikiniai gladiatoriai, The League, Víťazi a porazení, Vítězové a poražení, Yom Rishon Ha-Gadol, Za vsako ceno, Κάθε Κυριακή, Әр жексенбі, Всяка една неделя, Свака божја недеља, Щонеділі, エニイ・ギブン・サンデー, 挑戰星期天
Режиссер
Оливер Стоун
Оливер Стоун
В ролях
Аль Пачино
Аль Пачино
Камерон Диаз
Камерон Диаз
Деннис Куэйд
Деннис Куэйд
Джеймс Вудс
Джеймс Вудс
Джейми Фокс
Джейми Фокс
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Каждое воскресенье
Уолл-стрит 7.4
Уолл-стрит (1987)
Деньги на двоих 6.6
Деньги на двоих (2005)
Уолл-стрит. Деньги не спят 6.5
Уолл-стрит. Деньги не спят (2010)
Поворот 7.1
Поворот (1997)
Али 6.8
Али (2001)
День драфта 6.7
День драфта (2014)
К югу от границы 7.2
К югу от границы (2009)
Преодоление 7.4
Преодоление (2006)
В лучах славы 7.2
В лучах славы (2004)
Медвежатник 7.2
Медвежатник (2001)
Военный ныряльщик 7.2
Военный ныряльщик (2000)
Дублеры 7.3
Дублеры (2000)
Фильм находится в подборках
Фильмы про спорт Фильмы про спорт

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 15 голосов
6.9 IMDb
Цитаты
Tony D'Amato Я даже не знаю, что сказать. Три минуты до самой важной битвы в нашей профессиональной жизни. Всё решится сегодня — либо мы сплотимся как команда, либо развалимся на куски. Дюйм за дюймом, ход за ходом. Пока не закончим. Мы сейчас в аду, господа. Поверьте мне. И мы можем остаться здесь, получить по ж##у, или можем вырваться обратно к свету. Мы можем выбраться из ада... дюйм за дюймом. Но я не могу сделать это за вас, я слишком стар. Я оглядываюсь вокруг и вижу эти молодые лица и думаю: я совершил все ошибки, которые может сделать человек в среднем возрасте. Я, эээ, потратил все свои деньги, верьте или нет. Оттолкнул всех, кто меня любил. И последнее время я даже не могу смотреть на своё отражение в зеркале. Знаете, когда стареешь, жизнь отнимает у тебя многое. Это... это часть жизни. Но ты понимаешь это только тогда, когда начинаешь терять. Жизнь — игра дюймов, как и футбол. Потому что в любой игре — в жизни или в футболе — шанс на ошибку крохотный. Полшага — и ты не успеваешь. Полсекунды — и ты не ловишь мяч. Дюймы, которые нам нужны, повсюду. Они в каждом моменте игры, в каждой секунде. В этой команде мы боремся за каждый дюйм. Мы рвём друг друга и всех вокруг ради этого дюйма. Царапаем ногтями ради этого дюйма. Потому что мы знаем: когда все эти дюймы сложатся, они решат, победим мы или проиграем! Жить или умереть! Скажу вам вот что: в любой борьбе побеждает тот, кто готов умереть за этот дюйм. И я знаю, если у меня ещё есть жизнь, то только потому, что я всё ещё готов бороться и умирать за этот дюйм, потому что жизнь — это эти шесть дюймов перед твоим лицом. Я не могу заставить вас это сделать. Вы должны посмотреть в глаза парню рядом с вами. Я думаю, вы увидите человека, который готов пройти этот дюйм вместе с вами. Вы увидите того, кто пожертвует собой ради команды, потому что он знает, что в нужный момент вы сделаете то же самое для него. Это и есть команда, господа. Либо мы объединяемся сейчас, либо умрём поодиночке. Вот что такое футбол, ребята. Вот и всё. Что вы собираетесь делать?
