Отзывы о фильме
Дядя Олег 2 апреля 2015, 12:51
Классный фильм, советую посмотреть. Но не для любителей боевых действий и экшена. Больше психологический, как и все фильмы Озона.
Фильм, снятый по пьесе Фассбиндера, написанной им в 19-летнем возрасте, начинается как откровенная комедия о бурном романе между мужчинами. Наивный молодой Франц знакомится на улице с Леопольдом, преуспевающим бизнесменом намного старше его. Леопольд приглашает юношу пожить у себя. Между ними вспыхивает бурный роман. Но вскоре он сменяется кошмаром "супружеской жизни".
Франция-Япония, 1999, цв
|22 сентября 2002
|Канада
|15 марта 2000
|Франция