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Постер фильма Капли дождя на раскаленных скалах
6.3
Киноафиша Фильмы Капли дождя на раскаленных скалах
6.3

Капли дождя на раскаленных скалах

, 2000
Water Drops on Burning Rocks
Франция / драма / 18+
Постер фильма Капли дождя на раскаленных скалах
6.3

О фильме

Фильм, снятый по пьесе Фассбиндера, написанной им в 19-летнем возрасте, начинается как откровенная комедия о бурном романе между мужчинами. Наивный молодой Франц знакомится на улице с Леопольдом, преуспевающим бизнесменом намного старше его. Леопольд приглашает юношу пожить у себя. Между ними вспыхивает бурный роман. Но вскоре он сменяется кошмаром "супружеской жизни".

Франция-Япония, 1999, цв

В ролях

Бернар Жиродо
Бернар Жиродо
Léopold
Анна Томпсон
Léopold's ex-lover
Людивин Санье
Людивин Санье
Franz's ex-fiancée
Малик Зиди
Малик Зиди
Franz
Режиссер Франсуа Озон
Сценарист Райнер Вернер Фассбиндер, Франсуа Озон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2000
Премьера онлайн 1 июня 2000
Премьера в мире 13 февраля 2000
Дата выхода
22 сентября 2002 Канада
15 марта 2000 Франция
Производство Fidélité Productions, Les Films Alain Sarde, Euro Space
Другие названия
Gouttes d'eau sur pierres brûlantes, Water Drops on Burning Rocks, Gotas que caen sobre rocas calientes, Dråber på hede sten, Gocce d'acqua su pietre roventi, Gotas d'Água em Pedras Escaldantes, Gotas de Água Sobre Pedras Escaldantes, Gotas de agua sobre piedras ardientes, Gotas de agua sobre piedras calientes, Hladne kaplje na vroce kamne, Kapky deště na rozpálených kamenech, Kızgın Taşlara Düşen Su Damlaları, Krople wody na rozpalonych kamieniach, Picaturi de apa pe pietre incinse, Tropfen auf heiße Steine, Vanndråper på brennende sten, Vattendroppar på brännande stenar, Veepiisad kuumadel kividel, Vízcseppek a forró kövön, Капли дождя на раскаленных скалах, Капчици вода върху горещи камъни, Краплі дощу на розпечених скелях, 乾柴烈火, 干柴烈火, 焼け石に水, 워터 드랍스 온 버닝 락, Vanndråper på brennende stein

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
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Обновлено 13 декабря 2023
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