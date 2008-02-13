Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Кон Итикава
Кон Итикава
Kon Ichikawa
О персоне
Фильмография
Кон Итикава
Kon Ichikawa
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
20 ноября 1915
Возраст
92 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
13 февраля 2008
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Кона Итикава
Родился 20 ноября 1915 года. Мие, Япония.
Развернуть
Фильмография Кона Итикава
Дора-хейта
боевик, комедия, криминал
2000, Япония
6.0
Журавль
исторический, фэнтези
1988, Япония
6.0
Принцесса с луны
фэнтези, приключения, фантастика, драма, исторический
1987, Япония
6.0
Мелкий снег
драма
1983, Япония
7.0
Месть актера
драма
1963, Япония
8.0
Пламя
драма
1958, Япония
7.0
Бирманская арфа
драма, мюзикл, военный
1956, Япония
8.0
Все фильмы
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России