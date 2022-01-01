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Надя Уль
Надя Уль
Nadja Uhl
О персоне
Фильмография
Надя Уль
Nadja Uhl
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Дата рождения
23 мая 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Биография Нади Уль
Родилась 23 мая 1972 года. Штральзунд, Германия.
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Фильмография Нади Уль
Школа магических зверей
приключения, семейный
2021, Германия / Австрия
4.0
Гипосомния
криминал, драма, триллер
2020, Германия
6.0
Тим Талер, или проданный смех
фэнтези, драма, комедия
2017, Германия
6.0
Мужчины в большом городе 2
комедия
2011, Германия
6.0
Комплекс Баадер-Майнхоф
драма, криминал, биография, исторический
2009, Германия / Франция / Чехия
8.0
Моя самая счастливая жизнь
драма
2009, Германия
7.0
Цвет сакуры
мелодрама, драма
2008, Германия / Франция
6.0
Значение слова
драма
2008, Германия
0.0
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