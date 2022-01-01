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Отель Миллион долларов
Киноафиша Фильмы Отель Миллион долларов
The millon dollar hotel

Отель Миллион долларов, 2000

2000
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

Побывавший на своем веку в немыслимых переделках, специальный агент ФБР, детектив Скиннер (Мэл Гибсон) расследует самое загадочное дело в своей карьере: смерть сына известного медиа-магната. Так он оказывается в лос-анджелесскои отеле "Миллион долларов", населенном наркоманами и ворами. Было ли это самоубийство или убийство? Ответ становится еще более сложным, когда один из постояльцев пытается увести подозрения от красавицы Элоизы (Милла Йовович). Теперь Скиннер должен отделить факты от вымыслов, чтобы найти виновного, кто бы он ни был...

6.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2000
Режиссер
Вим Вендерс
Вим Вендерс
В ролях
Мэл Гибсон
Мэл Гибсон
Милла Йовович
Милла Йовович
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Отель Миллион долларов 2 постера
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