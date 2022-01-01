Отель Миллион долларов, 2000

Побывавший на своем веку в немыслимых переделках, специальный агент ФБР, детектив Скиннер (Мэл Гибсон) расследует самое загадочное дело в своей карьере: смерть сына известного медиа-магната. Так он оказывается в лос-анджелесскои отеле "Миллион долларов", населенном наркоманами и ворами. Было ли это самоубийство или убийство? Ответ становится еще более сложным, когда один из постояльцев пытается увести подозрения от красавицы Элоизы (Милла Йовович). Теперь Скиннер должен отделить факты от вымыслов, чтобы найти виновного, кто бы он ни был...