Роман Ю.Ахо (1861-1921) повествует о восточной Финляндии XVIII века. Простосердечный крестьянин Юха воспитал сиротку Марью, которая стала его женой. Но вот появляется путешествующий карельский торговец Шемейкка: он соблазняет Марью, сманивает невиданными товарами и дальними странами, подговаривает бежать вместе с ним… Каурисмяки – не первый из финских режиссеров, экранизировавших этот классический роман. В 1937 году замечательную версию снял режиссер Нюрки Тапиоваара, вскоре трагически погибший на советско-финской войне (Музей кино показал его фильм на одной из прошедших Недель финского кино). Версия Каурисмяки дальше от «буквы» романа, но не от его духа. Сохраняя суть конфликта, Аки переносит действие в современность и «остраняет» его приемами немого кино, одновременно смешными и трогательными. Это гимн немому кино и чистому чувству под конец двадцатого века…

Финляндия, 1999.