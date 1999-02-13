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Постер фильма Юха
7.1
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7.1

Юха

, 1999
Juha
Финляндия / драма / 18+
Постер фильма Юха
7.1

О фильме

Роман Ю.Ахо (1861-1921) повествует о восточной Финляндии XVIII века. Простосердечный крестьянин Юха воспитал сиротку Марью, которая стала его женой. Но вот появляется путешествующий карельский торговец Шемейкка: он соблазняет Марью, сманивает невиданными товарами и дальними странами, подговаривает бежать вместе с ним… Каурисмяки – не первый из финских режиссеров, экранизировавших этот классический роман. В 1937 году замечательную версию снял режиссер Нюрки Тапиоваара, вскоре трагически погибший на советско-финской войне (Музей кино показал его фильм на одной из прошедших Недель финского кино). Версия Каурисмяки дальше от «буквы» романа, но не от его духа. Сохраняя суть конфликта, Аки переносит действие в современность и «остраняет» его приемами немого кино, одновременно смешными и трогательными. Это гимн немому кино и чистому чувству под конец двадцатого века…

Финляндия, 1999.

В ролях

Андре Вильм
Андре Вильм
Shemeikka
Сакари Куосманен
Сакари Куосманен
Juha
Кати Оутинен
Кати Оутинен
Marja
Маркку Пелтола
Driver
Элина Сало
Shemeikka's Sister
Ona Kamu
Shemeikka's Woman
Оути Мяэнпя
Оути Мяэнпя
Shemeikka's Woman
Tuire Tuomisto
Shemeikka's Woman
Tatjana Solovjova
Dancer
Эско Никкари
Rural Police Chief
Режиссер Аки Каурисмяки
Сценарист Юхани Ахо, Аки Каурисмяки
Композитор Ансси Тиканмяки
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Финляндия
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 1999
Премьера онлайн 24 июня 2000
Премьера в мире 13 февраля 1999
Дата выхода
25 марта 1999 Германия
1 мая 2003 Румыния
9 мая 2003 США NR
26 февраля 1999 Финляндия
14 апреля 1999 Франция TP
6 апреля 2000 Чехия 12+
24 июня 2000 Япония
Бюджет 4 773 394 FIM
Сборы в мире $159 298
Производство Sputnik, Yleisradio (YLE), Pandora Filmproduktion
Другие названия
Juha, Ο Γιούχα, Юха, 白い花びら

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

В Петербурге пройдет фестиваль финского кино и ретроспектива Аки Каурисмяки
18 сентября 2017 12:53 В Петербурге пройдет фестиваль финского кино и ретроспектива Аки Каурисмяки С 21 по 23 сентября в киноцентре «Родина» состоятся показы фестиваля «Финское кино. Ретроспектива Аки Каурисмяки», приуроченного к 60-летию финского кинематографиста. В

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