Влюбленный Шекспир, 1998

Комедийная история молодого Уилла Шекспира, драматурга, борющегося за то, чтобы сделать себе имя. В Лондоне (1593г.) владелец театра, находящегося на грани банкротства, заказал ему написать комедию "Ромео и Этель, дочь пирата". Но когда Уилл начинает писать, вместо комедии получается самая знаменитая история любви - "Ромео и Джульетта", потому что он сам влюбляется в юную красавицу из богатой семьи. Он использует то, что происходит с ним, для трагедии, и в пьесе самым волшебным образом переплетаются дух бессмертной любви и события в жизни самих влюбленных. Дело в том, что его любимую против ее воли хотят выдать замуж за знатного дворянина, надеющегося женитьбой поправить свое финансовое положение.