Влюбленный Шекспир, 1998

1593 год. Лондонские театры “Занавес” и “Роза” соперничают между собой. Чтобы в пух и прах разбить конкурентов, владелец “Розы” Филип Хенслоу заказывает молодому драматургу Шекспиру пьесу о пиратах. Уильям с неохотой берется за перо, но, написав первый акт, понимает, что вдохновение его окончательно покинуло. В ожидании музы драматург устраивает актерские пробы, однако ни один из исполнителей, явившихся на читки, не впечатляет автора. Исключение составляет лишь привлекательный безусый юноша. Его игра и выразительная речь по-настоящему цепляют Шекспира, он уже готов предложить юнцу роль, когда тот… пускается наутек. Погоня приводит Уильяма к дому богача Де Лессепса. Вскоре он узнает, что загадочный юноша на самом деле является дочерью хозяина, очаровательной Виолой…
Комедийная история молодого Уилла Шекспира, драматурга, борющегося за то, чтобы сделать себе имя. В Лондоне (1593г.) владелец театра, находящегося на грани банкротства, заказал ему написать комедию "Ромео и Этель, дочь пирата". Но когда Уилл начинает писать, вместо комедии получается самая знаменитая история любви - "Ромео и Джульетта", потому что он сам влюбляется в юную красавицу из богатой семьи. Он использует то, что происходит с ним, для трагедии, и в пьесе самым волшебным образом переплетаются дух бессмертной любви и события в жизни самих влюбленных. Дело в том, что его любимую против ее воли хотят выдать замуж за знатного дворянина, надеющегося женитьбой поправить свое финансовое положение.