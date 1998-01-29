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Влюбленный Шекспир Влюбленный Шекспир
Киноафиша Фильмы Влюбленный Шекспир
Shakespeare in Love

Влюбленный Шекспир, 1998

1998 / США / Великобритания
7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

1593 год. Лондонские театры “Занавес” и “Роза” соперничают между собой. Чтобы в пух и прах разбить конкурентов, владелец “Розы” Филип Хенслоу заказывает молодому драматургу Шекспиру пьесу о пиратах. Уильям с неохотой берется за перо, но, написав первый акт, понимает, что вдохновение его окончательно покинуло. В ожидании музы драматург устраивает актерские пробы, однако ни один из исполнителей, явившихся на читки, не впечатляет автора. Исключение составляет лишь привлекательный безусый юноша. Его игра и выразительная речь по-настоящему цепляют Шекспира, он уже готов предложить юнцу роль, когда тот… пускается наутек. Погоня приводит Уильяма к дому богача Де Лессепса. Вскоре он узнает, что загадочный юноша на самом деле является дочерью хозяина, очаровательной Виолой…

  • Несмотря на то, что королева Елизавета I появляется в кадре в общей сложности на шесть минут, исполнительница этой роли Джуди Денч получила премию “Оскар” за лучшую женскую роль второго плана. 
  • Идею написать сценарий фильма о молодом Шекспире Марку Норману подал его сын-студент. Сценаристу потребовалось два года, чтобы создать “Влюбленного Шекспира”.
  • Продюсер Харви Вайнштейн видел в роли легендарного драматурга Бена Аффлека, однако тот отказался от роли.

Комедийная история молодого Уилла Шекспира, драматурга, борющегося за то, чтобы сделать себе имя. В Лондоне (1593г.) владелец театра, находящегося на грани банкротства, заказал ему написать комедию "Ромео и Этель, дочь пирата". Но когда Уилл начинает писать, вместо комедии получается самая знаменитая история любви - "Ромео и Джульетта", потому что он сам влюбляется в юную красавицу из богатой семьи. Он использует то, что происходит с ним, для трагедии, и в пьесе самым волшебным образом переплетаются дух бессмертной любви и события в жизни самих влюбленных. Дело в том, что его любимую против ее воли хотят выдать замуж за знатного дворянина, надеющегося женитьбой поправить свое финансовое положение.

7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 1998
Премьера в России 1 октября 1999
Премьера в мире 29 января 1998
Возраст 16+
Режиссер
Джон Мэдден
Джон Мэдден
В ролях
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу
Джуди Денч
Джуди Денч
Руперт Эверетт
Руперт Эверетт
Джоффри Раш
Том Уилкинсон
Том Уилкинсон
Все актеры и съемочная группа
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Влюбленный Шекспир
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