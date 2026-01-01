Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Леонор Уотлинг
Леонор Уотлинг Leonor Watling
Киноафиша Персоны Леонор Уотлинг

Леонор Уотлинг

Leonor Watling

Дата рождения
28 июля 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Мадрид, Испания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Герой триллеров

Биография Леонор Уотлинг

Родилась 28 июля 1975 года. Мадрид, Испания.

Популярные фильмы

Моя жизнь без меня 7.5
Моя жизнь без меня (2003)
Тайная жизнь слов 7.4
Тайная жизнь слов (2005)
Поговори с ней 7.3
Поговори с ней (2002)

Фильмография Леонор Уотлинг

Сальвадор
Сальвадор
драма, криминал, триллер 2026, Испания
Чемодан La maleta
комедия 2026, Испания
Chinas 6.9
Chinas Chinas
драма 2023, Испания
Паразит 6.1
Паразит No mires a los ojos
драма 2022, Бельгия / Испания
Смотреть трейлер
Воздержание 7
Воздержание
драма, мелодрама 2021, Испания
За здоровье 6.2
За здоровье
комедия, мини-сериал 2020, Испания
Расследования на Майорке 6.6
Расследования на Майорке
драма, криминал 2019, Великобритания/Испания/Франция/Германия
Муза смерти 5.9
Муза смерти Muse
триллер 2017, Испания
Смотреть трейлер Рецензия
Показать еще
Порожки выдают устаревший и колхозный ремонт: в 2026 году дизайнеру призывают стелить пол в квартирах только так
Эти дешевые корзинки из Fix Price разошлись по всему дому: использую их 11 способами и снова беру целую стопку
Огурцы с помидорами швыряю в кастрюлю — хрустящую закуску «Тяп-Ляп и готово» стряпаю за 15 минут: и со стола ее первой сметут
«6 кадров», годы алкоголизма и операция: беда превратила жизнь Эдуарда Радзюкевича в настоящий ад — чудом продолжил сниматься
Сейчас выясним, кто тут настоящий знаток: сможете назвать всех 5 красоток советских фильмов без подсказок? (тест)
1 500 подходов ради $2 000 000 000 в прокате: Холланд к новому «Человеку-пауку» готовился, как к Олимпиаде – ни единого дня без тренировок
От детектива с Ефремовым «не могла оторваться»: как и в «Хрустальном», герой едет в глушь, а дальше – «сидишь и удивляешься»
«Зачем нужна Вселенная, в которой нет теста?»: на сложный вопрос о возрасте «Смешариков» ответят только истинные поклонники
Marvel случайно подарила фанам «Магической битвы» новый кроссовер: все из-за одной детали в «Человеке-пауке»
Если смотрели «Невский» и «Первый отдел», этот тест обязателен: сможете узнать все сериалы про «ментов» по одному кадру?
«На разрыв сердечка»: каждый раз реву над этим русским фильмом из нулевых – 6-летняя девчушка «сыграла так, что достойна “Оскара”»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше