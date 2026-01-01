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Леонор Уотлинг
Leonor Watling
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Персоны
Леонор Уотлинг
Леонор Уотлинг
Leonor Watling
Дата рождения
28 июля 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Мадрид, Испания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Герой триллеров
Биография Леонор Уотлинг
Родилась 28 июля 1975 года. Мадрид, Испания.
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Популярные фильмы
7.5
Моя жизнь без меня
(2003)
7.4
Тайная жизнь слов
(2005)
7.3
Поговори с ней
(2002)
Фильмография Леонор Уотлинг
Сальвадор
драма, криминал, триллер
2026, Испания
Чемодан
La maleta
комедия
2026, Испания
6.9
Chinas
Chinas
драма
2023, Испания
6.1
Паразит
No mires a los ojos
драма
2022, Бельгия / Испания
Смотреть трейлер
7
Воздержание
драма, мелодрама
2021, Испания
6.2
За здоровье
комедия, мини-сериал
2020, Испания
6.6
Расследования на Майорке
драма, криминал
2019, Великобритания/Испания/Франция/Германия
5.9
Муза смерти
Muse
триллер
2017, Испания
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