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Леонор Уотлинг
Леонор Уотлинг
Leonor Watling
О персоне
Фильмография
Леонор Уотлинг
Leonor Watling
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Дата рождения
28 июля 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Мадрид, Испания
Рост
171 см
Биография Леонор Уотлинг
Родилась 28 июля 1975 года. Мадрид, Испания.
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Фильмография Леонор Уотлинг
Муза смерти
триллер
2017, Испания
6.0
Волшебная поездка в Африку
боевик, приключения, анимация
2010, Испания
3.0
Лопе де Вега: Соблазнитель и распутник
драма, биография
2010, Бразилия / Испания
7.0
Лекция № 21
драма
2008, Италия / Великобритания
6.0
Убийства в Оксфорде
триллер, криминал
2007, Испания
6.0
Византийская принцесса
приключения, исторический
2006, Италия / Испания / Великобритания
6.0
Париж, я люблю тебя
мелодрама
2006, Лихтенштейн / Швейцария / Германия / Франция
7.0
Тайная жизнь слов
драма
2005, Испания
7.0
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