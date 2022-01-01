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Леонор Уотлинг

Leonor Watling
Леонор Уотлинг
Леонор Уотлинг Leonor Watling
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Дата рождения
28 июля 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Место рождения
Мадрид, Испания
Рост
171 см
Биография Леонор Уотлинг

Родилась 28 июля 1975 года. Мадрид, Испания.

Фильмография Леонор Уотлинг
Муза смерти
Муза смерти
триллер 2017, Испания
6.0
Волшебная поездка в Африку
Волшебная поездка в Африку
боевик, приключения, анимация 2010, Испания
3.0
Лопе де Вега: Соблазнитель и распутник
Лопе де Вега: Соблазнитель и распутник
драма, биография 2010, Бразилия / Испания
7.0
Лекция № 21
Лекция № 21
драма 2008, Италия / Великобритания
6.0
Убийства в Оксфорде
Убийства в Оксфорде
триллер, криминал 2007, Испания
6.0
Византийская принцесса
Византийская принцесса
приключения, исторический 2006, Италия / Испания / Великобритания
6.0
Париж, я люблю тебя
Париж, я люблю тебя
мелодрама 2006, Лихтенштейн / Швейцария / Германия / Франция
7.0
Тайная жизнь слов
Тайная жизнь слов
драма 2005, Испания
7.0
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