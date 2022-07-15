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Мария Шрадер
Мария Шрадер
Maria Schrader
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Мария Шрадер
Maria Schrader
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Дата рождения
27 сентября 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Ганновер, ФРГ (Германия)
Рост
170 см
Биография Марии Шрадер
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Фильмография Марии Шрадер
She Said
драма
2022, США
0.0
Я создан для тебя
комедия, мелодрама, фантастика
2021, Германия
6.0
Стефан Цвейг: Прощание с Европой
драма
2016, Австрия / Германия / Франция
6.0
В темноте
драма, военный
2011, Германия / Канада / Франция / Польша
7.0
Эмиль и детективы
криминал, семейный, комедия, приключения
2001, Германия
7.0
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8 июня 2021 13:23
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