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Ингвар Эггерт Сигюрдссон

Ingvar Eggert Sigurðsson
Ингвар Эггерт Сигюрдссон
Ингвар Эггерт Сигюрдссон Ingvar Eggert Sigurðsson
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Дата рождения
22 ноября 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Рейкьявик, Исландия
Рост
186 см
Биография Ингвара Эггерта Сигюрдссона

Родился 22 ноября 1963 года. Рейкьявик, Исландия.

Фильмография Ингвара Эггерта Сигюрдссона
Агнец
Агнец
драма, ужасы, мистика 2021, Исландия / Швеция / Польша
6.0
Белый, белый день
Белый, белый день
драма 2019, Исландия / Дания
6.0
Клятва
Клятва
триллер 2016, Исландия
7.0
Исчезающий иллюзионист
Исчезающий иллюзионист
драма, детектив 2015, Норвегия
5.0
Воробьи
Воробьи
драма 2015, Исландия / Дания / Хорватия
6.0
О лошадях и людях
О лошадях и людях
комедия, драма, мелодрама 2013, Исландия / Германия / Норвегия
3.0
Соколы
Соколы
драма 2002, Исландия / Великобритания / Франция / Германия / Норвегия
4.0
Ангелы вселенной
Ангелы вселенной
драма, биография 2000, Исландия / Дания / Германия / Норвегия / Швеция
7.0
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