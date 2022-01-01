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Ингвар Эггерт Сигюрдссон
Ингвар Эггерт Сигюрдссон
Ingvar Eggert Sigurðsson
О персоне
Фильмография
Ингвар Эггерт Сигюрдссон
Ingvar Eggert Sigurðsson
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Дата рождения
22 ноября 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Рейкьявик, Исландия
Рост
186 см
Биография Ингвара Эггерта Сигюрдссона
Родился 22 ноября 1963 года. Рейкьявик, Исландия.
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Фильмография Ингвара Эггерта Сигюрдссона
Агнец
драма, ужасы, мистика
2021, Исландия / Швеция / Польша
6.0
Белый, белый день
драма
2019, Исландия / Дания
6.0
Клятва
триллер
2016, Исландия
7.0
Исчезающий иллюзионист
драма, детектив
2015, Норвегия
5.0
Воробьи
драма
2015, Исландия / Дания / Хорватия
6.0
О лошадях и людях
комедия, драма, мелодрама
2013, Исландия / Германия / Норвегия
3.0
Соколы
драма
2002, Исландия / Великобритания / Франция / Германия / Норвегия
4.0
Ангелы вселенной
драма, биография
2000, Исландия / Дания / Германия / Норвегия / Швеция
7.0
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