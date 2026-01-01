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Мориц Бляйбтрой
Мориц Бляйбтрой Moritz Bleibtreu
Киноафиша Персоны Мориц Бляйбтрой

Мориц Бляйбтрой

Moritz Bleibtreu

Дата рождения
13 августа 1971 День рождения через 2 дн. (13 августа)
Возраст
54 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Мюнхен, ФРГ
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Биография Мориц Бляйбтрой

Родился 13 августа 1971 года. Мюнхен, Германия.

Популярные фильмы

Достучаться до небес 8.2
Достучаться до небес (1997)
Комплекс Баадер-Майнхоф 8.0
Комплекс Баадер-Майнхоф (2009)
Солнце Ацтеков 7.8
Солнце Ацтеков (2000)

Фильмография Мориц Бляйбтрой

Дети леса 2 6.2
Дети леса 2 Woodwalkers 2
семейный, фэнтези 2026, Австрия / Бельгия / Германия / Италия
Смотреть трейлер
Позвони моему агенту в Берлине 7
Позвони моему агенту в Берлине
драма, комедия 2025, Германия
Виктор, принеси 6.4
Виктор, принеси
комедия 2024, Германия
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца 7
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца Bonhoeffer: Pastor. Spy. Assassin
драма 2024, США
Смотреть трейлер
Отпуск с бывшим 6.4
Отпуск с бывшим Alles Fifty Fifty
комедия 2024, Германия
Смотреть трейлер
За океан 6.3
За океан
драма, военный, мини-сериал 2023, Великобритания
Гонщики на драйве 3.6
Гонщики на драйве Manta, Manta - Zwoter Teil
боевик, комедия 2023, Германия
Смотреть трейлер
Гипосомния 5.9
Гипосомния Cortex
криминал, драма, триллер 2020, Германия
Смотреть трейлер Рецензия
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