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Мориц Бляйбтрой
Moritz Bleibtreu
Киноафиша
Персоны
Мориц Бляйбтрой
Мориц Бляйбтрой
Moritz Bleibtreu
Дата рождения
13 августа 1971
День рождения через 2 дн. (13 августа)
Возраст
54 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Мюнхен, ФРГ
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Биография Мориц Бляйбтрой
Родился 13 августа 1971 года. Мюнхен, Германия.
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Популярные фильмы
8.2
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(2000)
Фильмография Мориц Бляйбтрой
6.2
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Woodwalkers 2
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