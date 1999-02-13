Дуэйн Гувер, самый преуспевающий бизнесмен в Мидлэнд-сити, находится на грани нервного срыва. Но никто этого как будто не замечает: ни жена, ни любовница, ни сотрудники офиса, ни ближайший помощник — Гарри! Впрочем, что касается Гарри, он-то как раз сильно переживает.
Но о другом: за ним есть грешок — он любит наряжаться в женскую одежду и думает, что босс обо всем догадывается. Да, Дуэйну сейчас тяжело как никогда, но никто его не понимает. Ну как тут не свихнуться по-настоящему! А тем временем в направлении Мидлэнд-сити движется странный человек. Его зовут Килгор Траут. Встреча с ним может стать последней каплей для Гувера. Но об этом мы узнаем позже…
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