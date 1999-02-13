Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кодекс Данте» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Завтрак для чемпионов
4.6
Киноафиша Фильмы Завтрак для чемпионов
4.6

Завтрак для чемпионов

, 1999
Breakfast of Champions
США / комедия / 18+
Постер фильма Завтрак для чемпионов
4.6

О фильме

Дуэйн Гувер, самый преуспевающий бизнесмен в Мидлэнд-сити, находится на грани нервного срыва. Но никто этого как будто не замечает: ни жена, ни любовница, ни сотрудники офиса, ни ближайший помощник — Гарри! Впрочем, что касается Гарри, он-то как раз сильно переживает.

Но о другом: за ним есть грешок — он любит наряжаться в женскую одежду и думает, что босс обо всем догадывается. Да, Дуэйну сейчас тяжело как никогда, но никто его не понимает. Ну как тут не свихнуться по-настоящему! А тем временем в направлении Мидлэнд-сити движется странный человек. Его зовут Килгор Траут. Встреча с ним может стать последней каплей для Гувера. Но об этом мы узнаем позже…

В ролях

Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Dwayne Hoover
Альберт Финни
Kilgore Trout
Ник Нолти
Ник Нолти
Harry Le Sabre
Барбара Херши
Барбара Херши
Celia Hoover
Гленн Хедли
Гленн Хедли
Francine Pefko
Лукас Хаас
Лукас Хаас
George 'Bunny' Hoover
Омар Эппс
Омар Эппс
Wayne Hoobler
Оуэн Уилсон
Оуэн Уилсон
Викки Льюис
Grace Le Sabre
Бак Генри
Fred T. Barry
Кен Кэмпбелл
Gilbert
Кен Кэмпбелл
Gilbert
Режиссер Алан Рудольф
Сценарист Курт Воннегут, Алан Рудольф
Композитор Марк Айшем
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1999
Премьера онлайн 3 ноября 2000
Премьера в мире 13 февраля 1999
Дата выхода
13 февраля 1999 Россия 16+
1 марта 2000 Аргентина 18
18 февраля 1999 Германия
13 февраля 1999 Казахстан
13 февраля 1999 США
7 января 2000 Турция
13 февраля 1999 Украина
21 апреля 1999 Франция
MPAA R
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $178 278
Производство Flying Heart Films, Hollywood Pictures, Rain City
Другие названия
Breakfast of Champions, À Beira da Loucura, Autokauppias Jumalan armosta, Bajnokok reggelije, Breakfast of Champions - Frühstück für Helden, Čempionų pusryčiai, Desayuno de campeones, El desayuno de los campeones, La colazione dei campioni, Le déjeuner des champions, Mic-dejunul campionilor, Progevma gia protathlites, Şampiyonların kahvaltısı, Śniadanie mistrzów, Snídaně šampionů, The American Dream, Tsempionide eine, Um Homem Influente, Πρόγευμα για πρωταθλητές, Завтрак для чемпионов, Закуска за шампиони, Сніданок чемпіонів, ブレックファースト・オブ・チャンピオンズ

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 10 голосов
4.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Завтрак для чемпионов

Фрэнк
Фрэнк комедия, драма, детектив
2014, Великобритания / Ирландия
7.0
Супершпион
Супершпион мелодрама, криминал, комедия
2000, США
5.0
Билли Батгейт
Билли Батгейт драма, криминал
1991, США
6.0
В стране
В стране драма, мелодрама, военный
1989, США
5.0
Бойня №5
Бойня №5 фантастика, драма, комедия, военный
1972, США
6.0
На закате
На закате драма, мелодрама, комедия
1997, США
6.0
Экзамен для двоих
Экзамен для двоих комедия
2013, США
5.0
Послушайте завтра
Послушайте завтра мелодрама, комедия
1991, США
7.0
Четыре комнаты
Четыре комнаты комедия
1995, США
6.0
Кто наш папа, чувак?
Кто наш папа, чувак? комедия
2016, США
6.0
Красавчик Алфи: чего хотят мужчины
Красавчик Алфи: чего хотят мужчины комедия
2004, Великобритания / США
6.0
Ты здесь
Ты здесь комедия
2013, США
5.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Белые носки летом больше не стираю: кладу их в микроволновку на 30 секунд - снежная белизна без порошка обеспечена
Все лето солю мангал и радуюсь: напрочь забыла о раздражающей проблеме – теперь всем советую
Пару лет — и на выброс? Можно ли пользоваться смартфоном на зарядке — запомните на всю жизнь и скажите родным
Отличите Брагина от Семенова, а «Шефа» от «Пса»? Тогда точно пройдете сложный тест по главным хитам канала НТВ
Империя вернулась, логика пропала: в новых «Звездных войнах» окончательно переписали канон Хана Соло – под раздачу попал даже его сын
Этот тест проходят лишь внимательные любители кино СССР: вспомните 6 фильмов по кадру с милиционером
Pixar в ужасе: «Историю игрушек 5» слили в Сеть, да еще и с русской озвучкой — «не откладывайте просмотр»
«Буквально затошнило»: это свежее аниме требуют запретить в России всего за 1 серию — так не хейтили даже «Соло прокачку»
Пока жду «Невский-8», включил этот фильм с Паламарчуком и «оплевал экран»: «Дешевая халтура», «Плагиат Джима Керри»
150 000 000 зрителей ставят лайк: в топ-3 аниме на Netflix не попал даже «Ван-Пис» – у «Титанов» и «Прокачки» дела еще хуже
«Условный мент» мог стать вторым «Невским», но новый сезон его похоронил: «Детектив без интеллекта – помойка»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше