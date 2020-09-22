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Михаэль Гвиздек
Michael Gwisdek
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Персоны
Михаэль Гвиздек
Михаэль Гвиздек
Michael Gwisdek
Дата рождения
14 января 1942
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
22 сентября 2020
Место рождения
Вайсензе, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.1
Простые сложности Нико Фишера
(2012)
7.0
Раскрытие
(1989)
6.9
Оттенки греха
(2015)
Фильмография Михаэль Гвиздек
5.9
Старики-разведчики
Kundschafter des Friedens
комедия, боевик, триллер
2017, Германия / Испания
6.9
Оттенки греха
драма, криминал, триллер
2015, Германия
5.3
Приключения Гекльберри Финна
Die Abenteuer des Huck Finn
семейный
2013, Германия
Смотреть трейлер
7.1
Простые сложности Нико Фишера
Oh Boy
драма, комедия
2012, Германия
6.7
Хильда
Hilde
биография, драма
2009, Германия
Смотреть трейлер
6.7
Чудо в Берлине
Das Wunder von Berlin
драма
2008, Германия
6.9
Гуд бай, Ленин!
Good bye, Lenin!
драма, комедия
2003, Германия
7
Раскрытие
Coming out
драма, мелодрама
1989, ГДР
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