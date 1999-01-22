Цитаты
Кора Дюваль Камилла, тётя Джуэл застрелилась.
Камилла Диксон Мы не знаем, что тётя Джуэл застрелилась.
Кора Дюваль Что ты имеешь в виду?
Камилла Диксон Всё, что мы знаем — тётя Джуэл была застрелена, и точка.
Кора Дюваль Но... но пистолет был в её руке. Она должна была... должна была...
Камилла Диксон Не всегда хватайся за самое очевидное, Кора. Просто подумай!
Кора Дюваль Что ты ешь?
Камилла Диксон Ничего. А теперь слушай меня внимательно, хорошо? Тётя Джуэл не покончила с собой. В нашей семье никто не кончает с собой. Суицид — это позор. Суицид совершают только сумасшедшие. Так что если кто-то — вор, убийца — пытается сделать так, чтобы это выглядело иначе, забудь, что видела пистолет в её руке, понял? Его там не было. Тётя Джуэл не покончила с собой.