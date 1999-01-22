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Постер фильма Колесо фортуны
6.8
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6.8

Колесо фортуны

, 1998
Cookie's Fortune
США / драма, комедия / 18+
Постер фильма Колесо фортуны
6.8

О фильме

Добро пожаловать в Холли-Спрингс, город потаенных страстей и отличной рыбалки. Этот маленький южный городок знаменит лишь тем, что в 1862 году здесь было остановлено наступление армии северян под командованием будущего президента Гранта.

Но загадочная смерть старейшей жительницы города, Джуэл Мэй Оркатт, взорвала мирное течение местной жизни. Кто убийца? Где убийца? И было ли это убийством?

В ролях

Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Камилла Диксон
Джулианна Мур
Джулианна Мур
Кора Дюваль
Лив Тайлер
Лив Тайлер
Emma Duvall
Крис О'Доннелл
Крис О'Доннелл
Jason Brown
Чарльз С. Даттон
Чарльз С. Даттон
Willis Richland
Нед Битти
Lester Boyle
Патриция Нил
Jewel Mae 'Cookie' Orcutt
Дональд Моффет
Jack Palmer
Лайл Ловетт
Manny Hood
Кортни Б. Вэнс
Кортни Б. Вэнс
Otis Tucker
Режиссер Роберт Олтмен
Сценарист Энн Рэпп
Композитор Дэйв Стюарт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1998
Премьера в мире 22 января 1999
Дата выхода
22 января 1999 Россия 12+
24 июня 1999 Австралия
20 января 2000 Аргентина
14 апреля 1999 Бельгия
26 ноября 1999 Бразилия
9 апреля 1999 Великобритания
10 августа 2000 Венгрия
26 августа 1999 Германия
5 апреля 2001 Гонконг
24 сентября 1999 Греция
20 августа 1999 Дания
22 июля 1999 Израиль
2 июля 1999 Исландия
9 апреля 1999 Испания
9 апреля 1999 Италия
22 января 1999 Казахстан
24 ноября 1999 Мальта
12 августа 1999 Нидерланды
7 октября 1999 Новая Зеландия
27 августа 1999 Норвегия
6 августа 1999 Польша
7 июля 2000 Португалия
16 апреля 1999 США
23 сентября 1999 Сингапур
22 января 1999 Украина
9 апреля 1999 Финляндия
24 марта 1999 Франция
30 апреля 1999 Швейцария
10 сентября 1999 Швеция
19 февраля 2000 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $10 920 544
Производство Elysian Dreams, Kudzu, Moonstone Entertainment
Другие названия
Cookie's Fortune, ¿Quién mató a Cookie?, La fortuna de Cookie, A Fortuna de Cookie, Averea lui Cookie, Complot pour un magot, Cookie's hemmeligheter, Cookien perintö, Cookies Fortune - Aufruhr in Holly Springs, Cookies hemmelighet, Cuki hagyatéka, Gyrismata tis tyhis, I moira tis Cookie, Kolačić sudbine, Kto zabił ciotkę Cookie?, Kurabiyenin Talihi, La fortuna di Cookie, Quem Matou Cookie?, Sėkmės ratas, Γυρίσματα της τύχης, Колесо фортуны, Наследството на Куки, クッキー・フォーチュン, 藏錯屍體殺錯人, 쿠키의 행운

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 11 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Кора Дюваль Камилла, тётя Джуэл застрелилась.
Камилла Диксон Мы не знаем, что тётя Джуэл застрелилась.
Кора Дюваль Что ты имеешь в виду?
Камилла Диксон Всё, что мы знаем — тётя Джуэл была застрелена, и точка.
Кора Дюваль Но... но пистолет был в её руке. Она должна была... должна была...
Камилла Диксон Не всегда хватайся за самое очевидное, Кора. Просто подумай!
Кора Дюваль Что ты ешь?
Камилла Диксон Ничего. А теперь слушай меня внимательно, хорошо? Тётя Джуэл не покончила с собой. В нашей семье никто не кончает с собой. Суицид — это позор. Суицид совершают только сумасшедшие. Так что если кто-то — вор, убийца — пытается сделать так, чтобы это выглядело иначе, забудь, что видела пистолет в её руке, понял? Его там не было. Тётя Джуэл не покончила с собой.

Отзывы о фильме

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