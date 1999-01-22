Кора Дюваль Камилла, тётя Джуэл застрелилась.

Камилла Диксон Мы не знаем, что тётя Джуэл застрелилась.

Кора Дюваль Что ты имеешь в виду?

Камилла Диксон Всё, что мы знаем — тётя Джуэл была застрелена, и точка.

Кора Дюваль Но... но пистолет был в её руке. Она должна была... должна была...

Камилла Диксон Не всегда хватайся за самое очевидное, Кора. Просто подумай!

Кора Дюваль Что ты ешь?