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Рейтинги
мало голосов
Рейтинг IMDb: 8.4
Оцените
7 постеров
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Метод Крекера
Метод Крекера (1993 - 1995)
Cracker
18+
драма
криминал
Год выпуска
1993
Страна
Великобритания
Всего сезонов
3 сезона
Эпизод длится
52 минуты
Телеканал
ITV
Продолжительность сериала
19 часов 56 минут
О чем сериал
Колкий и эксцентричный судебный психолог помогает в сложных делах полиции.
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В ролях
В ролях
Робби Колтрейн
Кристофер Экклстон
Джеральдин Сомервилль
Рикки Томлинсон
Киран О’Брайэн
Лоркан Кранич
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
8.4
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
1993,
7 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
1994,
9 эпизодов
Сезон 3 / Season 3
1995,
7 эпизодов
Отзывы о сериале
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