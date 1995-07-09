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Постер сериала Метод Крекера
Постер сериала Метод Крекера
Постер сериала Метод Крекера
Постер сериала Метод Крекера
Постер сериала Метод Крекера
Постер сериала Метод Крекера
Постер сериала Метод Крекера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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7 постеров
Киноафиша Сериалы Метод Крекера

Метод Крекера (1993 - 1995)

Cracker 18+
Год выпуска 1993
Страна Великобритания
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал ITV
Продолжительность сериала 19 часов 56 минут

О чем сериал

Колкий и эксцентричный судебный психолог помогает в сложных делах полиции.

В ролях
В ролях
Робби Колтрейн
Робби Колтрейн
Кристофер Экклстон
Кристофер Экклстон
Джеральдин Сомервилль
Джеральдин Сомервилль
Рикки Томлинсон
Киран О’Брайэн
Киран О’Брайэн
Лоркан Кранич
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Сезоны
Метод Крекера - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1993, 7 эпизодов
 
Метод Крекера - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1994, 9 эпизодов
 
Метод Крекера - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
1995, 7 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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