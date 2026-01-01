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Постер фильма Индокитай
7.3
Киноафиша Фильмы Индокитай
7.3

Индокитай

, 1992
Indochine
Франция / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Индокитай
7.3

О фильме

Элиана, богатая владелица плантации каучука знакомится с недавно приехавшим морским офицером и влюбляется в него вопреки своей воле. Ее несовершеннолетняя воспитанница Камилла влюбляется в красавца-офицера, когда тот спасает ее из рук террориста. Его вынуждают уехать на далекий форпост на севере, но упрямая девчонка сбегает из дома и отправляется вслед за ним, открывая для себя по пути, что в стране происходит много бед и несчастий…

В ролях

Катрин Денев
Катрин Денев
Éliane
Венсан Перес
Венсан Перес
Jean-Baptiste
Жан Янн
Guy
Доминик Блан
Yvette
Лин Дэн Пэм
Camille
Анри Марто
Émile
Карло Брандт
Castellani
Жерар Лартиго
L'Admiral
Юбер Сан-Макари
Raymond
Анджей Северин
Hebrard
Режиссер Режис Варнье
Сценарист Эрик Орсенна, Луи Гардель, Catherine Cohen, Режис Варнье
Композитор Патрик Дойл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 2 часа 33 минуты
Год выпуска 1992
Премьера в мире 15 апреля 1992
Дата выхода
26 марта 1993 Бразилия
4 ноября 2016 Вьетнам
14 октября 1994 Греция
15 апреля 1992 Испания 12
22 января 1993 Португалия
15 апреля 1992 США
15 апреля 1992 Франция
11 июля 1992 Южная Корея 15

Где посмотреть фильм

ОККО
MPAA PG-13
Сборы в мире $5 603 158
Производство Paradis Films, La Générale d'Images, Paradis Films
Другие названия
Indochine, Indochina, Indokina, Indočína, Индокитай, Đông Dương, Hodu-Sin, Indochiny, Indocina, Indokiina, Indokína, Indoxina, Ινδοκίνα, Індокитай, インドシナ, 印度支那, Dông Duong, 情证今生, 인도차이나

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7 IMDb

Цитаты

Guy Дайте мне Ле Гена.
L'Admiral Нет.
Guy Что вы с ним собираетесь делать?
L'Admiral Жду приказов из Парижа.
Guy Позвольте мне допросить его. То, что он знает о коммунистических сетях и лидерах, для нас очень важно.
L'Admiral Три момента, господин Асселин. Во-первых: Ле Ген не говорит. Он молчит с момента ареста. Даже с моим начальником штаба — его одноклассником — не разговаривает. Во-вторых: если я передам его вам, он может заговорить. Но я бы не хотел. Мы знаем ваши методы. В-третьих: Ле Ген — моряк. Его дело будут рассматривать моряки. Вся важная информация будет передана вам.
Guy Спасибо. Ещё один пример сотрудничества флота и полиции. Вот что делает империю великой.

Отзывы о фильме

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Индокитай

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