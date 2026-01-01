Guy Дайте мне Ле Гена.

L'Admiral Нет.

Guy Что вы с ним собираетесь делать?

L'Admiral Жду приказов из Парижа.

Guy Позвольте мне допросить его. То, что он знает о коммунистических сетях и лидерах, для нас очень важно.

L'Admiral Три момента, господин Асселин. Во-первых: Ле Ген не говорит. Он молчит с момента ареста. Даже с моим начальником штаба — его одноклассником — не разговаривает. Во-вторых: если я передам его вам, он может заговорить. Но я бы не хотел. Мы знаем ваши методы. В-третьих: Ле Ген — моряк. Его дело будут рассматривать моряки. Вся важная информация будет передана вам.