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Мириам Маргулис
Мириам Маргулис
Miriam Margolyes
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Мириам Маргулис
Miriam Margolyes
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Дата рождения
18 мая 1941
Возраст
81 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Биография Мириам Маргулис
Родилась 18 мая 1941 года. Оксфорд, Великобритания.
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Фильмография Мириам Маргулис
С — счастье
семейный
2021, Австралия
6.0
Маленький вампир
анимация
2017, Германия
7.0
Необыкновенная история на Рождество
драма, комедия, биография
2017, Ирландия / Канада
6.0
Пчелка Майя
анимация
2014, Австралия / Германия
5.0
Театр
комедия, мелодрама, драма
2004, Канада / США / Венгрия / Великобритания
7.0
Гарри Поттер и Тайная Комната
мистика, приключения, сказка, семейный
2002, США / Великобритания / Германия
8.0
Мулан
семейный, анимация
1998, США
8.0
Жена мясника
фэнтези, комедия
1991, США
7.0
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Съемки картины уже завершены.
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17 ноября 2021 15:19
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