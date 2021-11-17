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Мириам Маргулис

Miriam Margolyes
Мириам Маргулис
Мириам Маргулис Miriam Margolyes
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Дата рождения
18 мая 1941
Возраст
81 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Биография Мириам Маргулис

Родилась 18 мая 1941 года. Оксфорд, Великобритания.

Фильмография Мириам Маргулис
С — счастье
С — счастье
семейный 2021, Австралия
6.0
Маленький вампир
Маленький вампир
анимация 2017, Германия
7.0
Необыкновенная история на Рождество
Необыкновенная история на Рождество
драма, комедия, биография 2017, Ирландия / Канада
6.0
Пчелка Майя
Пчелка Майя
анимация 2014, Австралия / Германия
5.0
Театр
Театр
комедия, мелодрама, драма 2004, Канада / США / Венгрия / Великобритания
7.0
Гарри Поттер и Тайная Комната
Гарри Поттер и Тайная Комната
мистика, приключения, сказка, семейный 2002, США / Великобритания / Германия
8.0
Мулан
Мулан
семейный, анимация 1998, США
8.0
Жена мясника
Жена мясника
фэнтези, комедия 1991, США
7.0
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В своем новом фильме Энди МакДауэлл сыграет голливудскую звезду в больничной палате Съемки картины уже завершены.
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17 ноября 2021 15:19
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