Майкл Кичен Michael Kitchen
Майкл Кичен

Michael Kitchen

Дата рождения
31 октября 1948
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Лестер, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Герой боевиков

Популярные фильмы

Война Фойла 8.5
Война Фойла (2002)
Из Африки 7.4
Из Африки (1985)
Золотой глаз 7.4
Золотой глаз (1995)

Фильмография Майкл Кичен

Жанр
Год
7 дней и ночей с Мэрилин 7.3
7 дней и ночей с Мэрилин My Week with Marilyn
драма 2011, Великобритания
Война Фойла 8.5
Война Фойла
драма, криминал 2002, Великобритания
Доказательство жизни 6.2
Доказательство жизни Proof of Life
боевик, триллер, приключения, драма 2000, США
И целого мира мало 7.3
И целого мира мало The World Is Not Enough
приключения, боевик, триллер 1999, Великобритания / США
Волчица 6.4
Волчица
драма, ужасы, триллер, мини-сериал 1996, Великобритания
Золотой глаз 7.4
Золотой глаз GoldenEye
триллер, приключения, боевик 1995, Великобритания / США
Колдовской апрель 7.4
Колдовской апрель Enchanted April
драма 1992, Великобритания
Русский отдел 6.5
Русский отдел The Russia House
триллер 1990, США
Из Африки 7.4
Из Африки Out of Africa
биография, мелодрама, драма 1985, США
