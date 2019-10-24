Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Кен Лоуч
Кен Лоуч
Ken Loach
О персоне
Фильмография
Новости
Награды и номинации
Вопросы и ответы
Кен Лоуч
Ken Loach
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
17 июня 1936
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Кен Лоуч
Родился 17 июня 1936 года. Нанитон, Варвикшир, Англия, Великобритания.
Развернуть
Фильмография Кен Лоуч
Извините, мы вас не застали
драма
2019, Великобритания / Франция / Бельгия
7.0
Я, Дэниел Блэйк
драма
2016, Великобритания / Франция
7.0
Зал Джимми
драма
2014, Великобритания / Ирландия / Франция
6.0
Доля ангелов
комедия, драма
2012, Франция / Великобритания
7.0
В поисках Эрика
комедия, спорт, драма
2009, Великобритания / Франция / Италия / Бельгия / Испания
7.0
Это свободный мир
драма
2007, Великобритания / Италия / Германия / Испания
5.0
Ветер, который качает вереск
драма, военный
2006, Германия / Италия / Испания / Франция / Ирландия / США
7.0
Билет на поезд
драма, комедия
2005, Италия / Великобритания
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
«Это упражнение в цинизме»: режиссер «Я, Дэниел Блэйк» присоединился к критике фильмов Marvel
Кен Лоуч сравнил кинокомиксы с гамбургерами. Любители фастфуда недоумевают: почему это должно быть обидно?
Написать
24 октября 2019 10:50
Пресс-показ фильма «Я, Дэниел Блейк» от «Киноафиши.инфо»
Федеральный портал «Киноафиша.инфо» и кинокомпания «Cinema Prestige» представляют закрытый пресс-показ фильма «Я, Дэниел Блейк», который пройдёт 20 октября
Написать
17 октября 2016 12:39
Программа «Из Канн в Казань» стартует в кинотеатре «Мир»
В одном из старейших кинотеатров Казани можно будет увидеть пять нашумевших фильмов, представленных на 69-ом Каннском кинофестивале. Кинопоказы продлятся 4 месяца, начиная с июля и по октябрь 2016
Написать
5 июля 2016 15:36
Все новости
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь