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Киноафиша Сериалы Элементарно Актеры и роли

Актеры сериала «Элементарно»

Актеры сериала «Элементарно» Вся информация о сериале
Люси Лью
Люси Лью Lucy Liu
Dr. Joan Watson Эйдан Куинн
Эйдан Куинн Aidan Quinn
Capt. Thomas "Tommy" Gregson Рис Иванс
Рис Иванс Rhys Ifans
Джонни Ли Миллер
Джонни Ли Миллер Jonny Lee Miller
Sherlock Holmes Натали Дормер
Натали Дормер Natalie Dormer
Джеймс Фрейн
Джеймс Фрейн James Frain
Odin Reichenbach
Джон Ноубл John Noble
Morland Holmes
Десмонд Хэррингтон
Десмонд Хэррингтон Desmond Harrington
Michael Rowan
Нелсан Эллис Nelsan Ellis
Shinwell Johnson
Jon Michael Hill
Detective Marcus Bell
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