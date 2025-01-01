Делани Уильямс

Атмосфера «Чукура» и масштаб «Трех курушей»: почему «Наследного принца» называют хитом сезона

Включите — и все, день пропал: 5 криминальных сериалов с рейтингом выше 8.0 на IMDb

«Как долго я тебя…» — помните, что дальше? Если да, вы с легкостью справитесь с тестом по «Москва слезам не верит»

Новый российский детектив может переплюнуть «Трассу»: зрители в восторге от Разумовской и сюжета

В новый сериал по «Гарри Поттеру» обязана войти эта сцена из «Философского камня» — раскрывает важную информацию о сразу двух главных персонажах

Только свистни — он появится: почему Черный Плащ одет в фиолетовое — проясняет оригинальное название

Пиво, вино и мутная вода: эти свежие премьеры недели точно станут хитами — один напоминает корейскую «Игру престолов»

Даже 89% на RT не спасли: экранизация Кинга проиграла гонку за лидерство в России — вот что смотрели в кино на выходных

Больше драконов и меньше ненужной болтовни: 5 главных ошибок в «Доме дракона», которые, по мнению фанатов, должен исправить третий сезон

«Москва слезам не верит» была триумфатором 1979-го: вспоминаем, какие шедевры Меньшов затмил своей «нетленкой»