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О персоне
Фильмография
Надя Дажани
Nadia Dajani
Киноафиша
Персоны
Надя Дажани
Надя Дажани
Nadia Dajani
Дата рождения
26 декабря 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
8.1
Форс-мажоры
(2011)
7.9
Диагнозу вопреки
(2010)
7.9
Новый Амстердам
(2018)
Фильмография Надя Дажани
7.1
Ничегошеньки
комедия
2023, США
6.4
Последняя капля
On the Rocks
драма, комедия, приключения
2020, США
Рецензия
7.6
Другие двое
комедия
2019, США
7.9
Новый Амстердам
драма
2018, США
7.1
Булл
драма, криминал
2016, США
7.7
Юная
комедия, мелодрама
2015, США
7.1
Инструкция по разводу для женщин
драма, комедия, мелодрама
2014, США
7.7
Элементарно
драма, криминал, детектив
2012, США
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