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Дэвид Костабайл
Дэвид Костабайл
David Costabile
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Дэвид Костабайл
David Costabile
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Карьера
Актер, Сценарист
Биография Дэвид Костабайл
Родился в 1967 году. Вашингтон, Округ Колумбия, США.
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Фильмография Дэвид Костабайл
13 часов: Тайные солдаты Бенгази
боевик, триллер, драма, военный
2016, США
7.0
Побочный эффект
криминал, драма, триллер
2013, США
6.0
Va-банк
криминал, драма, триллер
2013, США
6.0
Гринч: похититель Рождества
фэнтези, комедия, семейный
2000, США / Германия
6.0
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