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Джессика Хехт
Джессика Хехт
Jessica Hecht
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Джессика Хехт
Jessica Hecht
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Дата рождения
28 июня 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Принстон, Нью-Джерси, США
Рост
173 см
Биография Джессики Хехт
Родилась 28 июня 1965 года. Принстон, Нью-Джерси, США.
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Фильмография Джессики Хехт
Солнце в ночи
драма
2019, Германия / Норвегия
6.0
Учитель английского
комедия, драма
2012, США
5.0
Игра без правил
боевик, триллер, биография, драма
2010, США
7.0
Забери мою душу
ужасы, триллер
2010, США
7.0
Влюбиться в невесту брата
комедия, драма, мелодрама
2007, США
6.0
Останься
триллер, драма
2005, США
6.0
На обочине
приключения, драма, комедия
2004, США
4.0
Забытое
фантастика, мистика, триллер, драма
2004, США
6.0
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